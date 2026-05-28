Solange Abraham abandonó una entrevista en vivo, causó polémica y aclaró los motivos: “Demostrá que no sos tibia”

La viralización de la salida en vivo de Solange Abraham en Sacate la Careta puso en discusión los límites entre espectáculo y realidad en el streaming (Video: Instagram)

La última aparición de Solange Abraham en el streaming de Sacate la Careta (DGO) no solo generó un inesperado revuelo en redes sociales, sino que también puso en jaque la delgada línea entre espectáculo, estrategia y realidad. La ex participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) protagonizó un momento que rápidamente se viralizó: en pleno vivo, y tras una serie de críticas y preguntas picantes de los panelistas, decidió levantarse de la mesa y abandonar el estudio. “Si me invitaron para esto, yo hago un esfuerzo enorme para venir hasta acá... Yo la verdad me retiro con el amor que tengo. Amo DGO, pero yo me voy”, lanzó, dejando boquiabiertos a los conductores y espectadores.

La escena, que parecía un acto de hartazgo real, desató una ola de comentarios en plataformas y foros de fanáticos. Muchos se apuraron a debatir si Solange había sido víctima de un escrache, si su salida era espontánea o si los panelistas habían cruzado un límite. El video fue replicado en cuentas de espectáculos y hasta algunos medios especializados comenzaron a analizar el trasfondo del escándalo. Las frases que la empujaron a irse no pasaron desapercibidas: “Fuiste una acomodada”, “te pusiste a llorar por tu hija y te fuiste”, “te jactás de la mejor jugadora y dejaste mucho que desear”, “dejaste la casa y hacés lo que querés”, le espetaron Mariale Mroue y Luis Román, mientras Maca Balderrama intentaba poner paños fríos. “Demostrá que no sos tibia, demostralo”, le incitaron desde el panel mientras ella se paró y caminó hacia la salida.

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Solange Abraham aclaró en sus redes sociales que la escena en Sacate la Careta fue actuada y parte de una estrategia de producción

Sin embargo, a las pocas horas, la propia Solange se encargó de develar el misterio y dejar en evidencia que todo había sido una broma perfectamente orquestada entre producción e invitados. Desde sus redes, aclaró: “Estábamos actuando”, “Ojo, esos actores jaja”, “Ojo que esto de actuar se me está dando fácil últimamente”. La confesión desactivó el escándalo, pero también desnudó la capacidad de los nuevos formatos de streaming para jugar con la frontera entre lo real y lo guionado, y para generar impacto con recursos propios del reality. Incluso, segundos después volvió a sentarse en su silla y continuó con el programa de la mejor manera.

Maca Balderrama, una de las panelistas, también pidió calma a los seguidores antes de que siguieran viralizando el supuesto escándalo: “Antes de comentar, vean. Dios, ¡es todo show!”. El intercambio dejó en claro que la polémica fue fabricada a propósito, y que tanto la producción como los participantes buscaron crear un momento memorable (y viral), en sintonía con las nuevas lógicas del entretenimiento digital.

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El revuelo por la salida de Solange Abraham aumentó pedidos para que reciba el Golden Ticket e ingrese nuevamente a Gran Hermano

El efecto inmediato del video fue, sin embargo, multiplicar el nombre de Solange en las redes. La ex GH volvió a estar en boca de todos, con cientos de usuarios pidiendo su reingreso a la casa y sugiriendo que el próximo Golden Ticket debería ser para ella. En Twitter, la cuenta de Mundo Famosos fue contundente: “Golden Ticket para Solange”. El rumor cobró fuerza y la posibilidad de que la tucumana vuelva a la competencia empezó a ganar terreno en la conversación online. A su vez, hace solo algunas horas, Santiago del Moro confirmó a través de sus historias de Instagram que un nuevo cupo dorado para entrar a la casa está por entregarse. El mismo podría estar motivado por la salida de Lola Tomaszeuski, que fue expulsada por haber brindado información del afuera.

Solange, lejos de alimentar las versiones, optó por el humor y la cautela. “Que amor sos!! No sé... a mí nadie me dijo nada aún sobre esa posibilidad, me enteré igual que ustedes”, respondió a su excompañero Martín Rodríguez que la postuló como la mejor candidata para el Golden Ticket. El mensaje reforzó la imagen de una jugadora audaz, que sabe moverse tanto dentro como fuera de la casa, y que no teme exponerse o jugar con los límites de la exposición.

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