Jacobo Winograd contó cómo nació su famosa frase “billetera mata galán”: “Fui y la patenté”

El empresario contó en Infobae en vivo el detrás de escena de su famosa frase

Desde sus respuestas eufóricas hasta sus declaraciones llamativas, Jacobo Winograd se consolidó como uno de los primeros mediáticos de la televisión argentina. Muchas de sus frases permanecen en la memoria colectiva, aunque ninguna alcanzó tanta notoriedad como “billetera mata galán”. Este miércoles, el empresario relató el origen de esa expresión.

El empresario fue recibido en Infobae a la tarde y dialogó junto a Manu Jove y su equipo integrado por Paula Guardia Bourdin y Maia Jastreblansky y Rosendo Grobo. En ese marco, el invitado le comentó al conductor: “¿Sabés cómo fue lo de billetera mata galán?”. De esta manera, dio el pie para abrir el baúl de los recuerdos y detallar aquel momento que marcó su vida.

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“Yo tenia una empresa en el Sheraton, Rentacar, le alquilé autos a Rod Stewart, a Tin Turner, Eric Clapton, Madonna, le alquilé a todos. Era el único que estaba en Argentina. Y Jorge Guinzburg venía a tomar café conmigo a la empresa mía en el Sheraton. Y un día me dice: “Jacobo, cuántas chicas lindas”. Venían modelos amigas mías, chicas de la televisión, no voy a dar nombres. A verme y a saludarme. Y le digo a Jorge, y se me escapa algo: “Jorge, ¿vos sos bol...? Billetera mata galán”. Lo llama a Castelo, le dice: “Jacobo me acaba de decir algo, billetera mata galán”. Que la vaya a patentar. Y fui y la patenté. Pero me quedé corto con billetera mata galán. Cuando dije que los pumas de bengala no existen, no son gatos, son pumas de bengala. ¿En la televisión hay gatos? ¿Cuántas tienen un programa por estar bancadas? Cuántas en las marquesinas de los teatros están porque están bancadas", subrayó Jacobo.

El empresario abrió la puerta de su intimidad y explicó por qué cree que la convivencia mata el amor

Luego, Winograd lanzó: “Decir que Wanda Nara es la mejor conductora de la República Argentina. En los Martín Fierro. ¿Esto es jo...?“. Acto seguido, el empresario recordó sus años en televisión y destacó que se trataba de otro estilo de programa: ”Era otra televisión. Es verdad que yo me peleaba".

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Durante la conversación, Jacobo también sorprendió al revelar que nunca había dormido junto a una mujer: “Mi hija tiene treinta años, acaba de cumplir. Es arquitecta. Parece el amor, el único amor de mi vida. Yo no me enamoré nunca, mirá que soy muy mujeriego, me encantan las mujeres, pero yo nunca en mi vida me enamoré. Nunca dormí con una mujer una noche. Para mí la mujer es tan hermosa que no va al toilette. Baño, matamor; convivencia, matamor”.

El empresario contó su opinión sobre las apuestas

Fue entonces cuando Manu Jove le consultó: “¿Cómo nunca dormiste con una mujer?“. Fiel a su estilo, el invitado respondió: ”No, yo vivía en el Sheraton, la suite presidencial veinticinco años. Tenía la empresa mía Rent a Car. Sabés que yo alquilaba coches. Viví 40 años en hoteles. Viví en el Sheraton, viví en el Faena, viví en el Four Seasons, antes era el Hyatt. En ese momento era otra Argentina. Estamos hablando del año noventa".

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Para cerrar, Winograd recomendó: “Yo amo a la mujer, me llegaron a decir misógino porque inventé la frase: “Billetera mata galán”. Misógino. Lo que más amo son las mujeres y tengo una hija mujer que mi hija es mi sol, mi cielo, mi Dios, mi tiempo. Mato por mi hija, me hago matar. ¿Qué, qué misógino? Y después, para mí la mujer es tan linda. Y yo lo dije y mirá, hace poco Moria me abrazaba mucho. Tenías razón en todo, Jacobo. Están todos separados, el 90%. ¿Sabés qué pasa? Baño matamor, convivencia matamor. Lo ideal es tener dos habitaciones, la que no puede marcar uno o vivir separado y mantener la llama del amor. Y me tomaban como un loco. No estaba loco. ¿Por qué se separan todos? No voy a dar nombres de gente que yo amo mucho a Guillermo Francella, a Parito Ortega, a Yankelevich".

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