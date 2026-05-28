Teleshow

Beetlejuice llega al West End londinense con producción del argentino Diego Kolankowsky

Ganador de un Premio Tony (el Oscar de Broadway) con Maybe Happy Ending el año pasado, ahora el productor cumple otro sueño: llevar el aclamado musical a Londres, toda una distinción en sí misma

Guardar
Google icon
Beetlejuice musical
La adaptación escénica expande el material original con una puesta visual de gran escala, humor negro y una estética sobrenatural ligada al imaginario de Tim Burton

“Nunca soñé con esto, ¡para mí Broadway era un cine de calle Corrientes!”, eso nos decía hace unos meses Diego Kolankowsky, el prestigioso productor argentino en los gloriosos días en que Maybe Happy Ending se llevaba un Tony, el Oscar de la comedia musical que premia, cada año, lo mejor de Broadway.

Bueno, junto a Broadway, si hay una plaza teatral que significa un premio en sí mismo estar, poder estrenar allí, ese lugar es el West End londinense. De ahí la nueva alegría, y el nuevo motivo de orgullo para Kolakowsky -alguna vez un pibe soñador de Ramos Mejía- porque Beetlejuice tendrá este jueves su opening night oficial en el West End y lleva al histórico Prince Edward Theatre una adaptación musical que ya pasó por Broadway y una gira nacional de cuatro años por Estados Unidos. La llegada de la obra al principal circuito teatral británico la instala como uno de los títulos centrales de la temporada 2026.

PUBLICIDAD

Beetlejuice estreno Londres
El musical fue nominado a ocho premios Tony y sostuvo durante años una presencia fuerte en la cartelera estadounidense antes de su desembarco londinense

El musical fue nominado a ocho premios Tony y sostuvo durante años una presencia fuerte en la cartelera estadounidense antes de su desembarco londinense. Esa trayectoria explica la expectativa por una producción que busca repetir en el West End el mismo nivel de convocatoria que ya tuvo en otras plazas.

Beetlejuice estreno Londres
Basada en la película de 1988, la obra sigue a Lydia Deetz, una adolescente definida como “extraña e inusual”, que queda atrapada entre el mundo de los vivos y el más allá

Basada en la película de 1988, la obra sigue a Lydia Deetz, una adolescente definida como “extraña e inusual”, que queda atrapada entre el mundo de los vivos y el más allá. En ese universo aparecen una pareja de fantasmas y Beetlejuice, un personaje impredecible que altera el equilibrio entre ambos planos.

PUBLICIDAD

La adaptación escénica expande el material original con una puesta visual de gran escala, humor negro y una estética sobrenatural ligada al imaginario de Tim Burton. El resultado fue una producción que, según el texto fuente, se convirtió en uno de los fenómenos de audiencia más comentados del teatro musical contemporáneo.

La versión londinense

El espectáculo tiene libro de Scott Brown y Anthony King, música y letras de Eddie Perfect y dirección de Alex Timbers, ganador del premio Tony. La combinación entre escenografía inmersiva, efectos visuales y comedia oscura definió una identidad escénica que acompañó la expansión internacional de la obra.

Beetlejuice estreno Londres
La producción del West End está encabezada por David Fynn en el papel de Beetlejuice y Hannah Nordberg como Lydia Deetz

La producción del West End está encabezada por David Fynn en el papel de Beetlejuice y Hannah Nordberg como Lydia Deetz. El elenco se completa con figuras de la escena musical británica.

DIEGO KOLANKOWSKY, premios Tony
La nueva etapa en Londres vuelve a incluir al productor argentino Diego Kolankowsky, que ya había integrado el equipo de la versión de Broadway (aquí, con su Tony por "Maybe Happy Ending")

La nueva etapa en la ciudad de Londres vuelve a incluir al productor argentino Diego Kolankowsky, que ya había integrado el equipo de la versión de Broadway. Esa continuidad enlaza la producción londinense con el montaje que consolidó a la obra en el circuito estadounidense.

El desembarco en el Prince Edward Theatre

La llegada al West End representa uno de los movimientos más importantes en la expansión internacional del musical. Londres aparece en ese esquema como uno de los mercados teatrales más competitivos y prestigiosos del mundo, y la producción apuesta allí a consolidar una franquicia escénica que ya trascendió el circuito tradicional.

Parte de esa proyección se apoya en el impacto cultural que generó la obra en redes sociales y plataformas digitales. Canciones, escenas y personajes circularon entre seguidores del teatro musical y entre fanáticos del cine de Burton, lo que amplió el alcance del espectáculo más allá de las funciones en sala.

Beetlejuice estreno Londres
El Prince Edward Theatre será desde ahora la sede londinense de una obra que convirtió una película de culto en una experiencia escénica de fuerte despliegue visual

El Prince Edward Theatre será desde ahora la sede londinense de una obra que convirtió una película de culto en una experiencia escénica de fuerte despliegue visual. La frase asociada al personaje resume el tono con el que el musical abre esta nueva etapa en Londres: “Es la hora del espectáculo”.

Temas Relacionados

Diego KolankowskyBeetlejuiceWest End londinense

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

La actriz celebró en Instagram un clásico juego de similitudes y la extenista no tardó en sumarse con un gesto lleno de afecto

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

El video de Thiago Medina a los besos con una creadora de contenido para adultos: la palabra del ex Gran Hermano

El periodista Fede Flowers compartió las imágenes del ex de Daniela Celis acompañado por varias mujeres y en un apasionado momento con una influencer chilena

El video de Thiago Medina a los besos con una creadora de contenido para adultos: la palabra del ex Gran Hermano

Nació prematuro el segundo hijo de Marcela Pagano: cómo se encuentra el pequeño y el nombre que eligió

La periodista y diputada nacional le dijo adiós a su panza de embarazada con una foto junto a su hija y su pareja antes de internarse, y en la tarde del jueves le confirmó la noticia a Teleshow

Nació prematuro el segundo hijo de Marcela Pagano: cómo se encuentra el pequeño y el nombre que eligió

Ivana Figueiras, durísima con Chechu Bonelli tras el nuevo escándalo con Darío Cvitanich: “Un límite”

La empresaria dio su versión de los hechos al aire del programa de Flor de la V en El Nueve y dejó en claro que no quiere seguir alimentando la disputa

Ivana Figueiras, durísima con Chechu Bonelli tras el nuevo escándalo con Darío Cvitanich: “Un límite”

Noelia Marzol sacó a relucir su talento oculto y sorprendió a sus seguidores: “Un acto de amor”

Lejos de los escenarios, la artista reveló su pasión por un particular pasatiempo y compartió el valor sentimental que tiene esta actividad en su vida

Noelia Marzol sacó a relucir su talento oculto y sorprendió a sus seguidores: “Un acto de amor”

DEPORTES

Cuándo jugará la selección argentina en el Mundial 2026: la agenda completa de partidos en la fase de grupos y el posible camino hasta la final

Cuándo jugará la selección argentina en el Mundial 2026: la agenda completa de partidos en la fase de grupos y el posible camino hasta la final

Lionel Messi jugará su sexto Mundial: los cuatro récords que buscará romper

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

La emoción del papá de Juan Manuel Cerúndolo tras el histórico triunfo ante Sinner: “Esto es impensado y soñado

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

El video de Thiago Medina a los besos con una creadora de contenido para adultos: la palabra del ex Gran Hermano

Nació prematuro el segundo hijo de Marcela Pagano: cómo se encuentra el pequeño y el nombre que eligió

Ivana Figueiras, durísima con Chechu Bonelli tras el nuevo escándalo con Darío Cvitanich: “Un límite”

Noelia Marzol sacó a relucir su talento oculto y sorprendió a sus seguidores: “Un acto de amor”

INFOBAE AMÉRICA

Universal Studios abrirá su primer parque temático exclusivo para niños pequeños en julio de 2026

Universal Studios abrirá su primer parque temático exclusivo para niños pequeños en julio de 2026

Desde hace un año más de 100 mil personas continúan sin acceso al agua potable en la región panameña de Azuero

El Comando Sur destaca acción de Guatemala contra laboratorio ilegal

“Un pinchazo hoy puede representar una vida más saludable mañana”: vacuna contra el VPH previene hasta el 90% del cáncer de cuello uterino

República Dominicana prevé superar los USD 12,500 millones en ingresos turísticos al cierre de 2026, según el Banco Central