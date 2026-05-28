Beetlejuice llega al West End londinense con producción del argentino Diego Kolankowsky

La adaptación escénica expande el material original con una puesta visual de gran escala, humor negro y una estética sobrenatural ligada al imaginario de Tim Burton

“Nunca soñé con esto, ¡para mí Broadway era un cine de calle Corrientes!”, eso nos decía hace unos meses Diego Kolankowsky, el prestigioso productor argentino en los gloriosos días en que Maybe Happy Ending se llevaba un Tony, el Oscar de la comedia musical que premia, cada año, lo mejor de Broadway.

Bueno, junto a Broadway, si hay una plaza teatral que significa un premio en sí mismo estar, poder estrenar allí, ese lugar es el West End londinense. De ahí la nueva alegría, y el nuevo motivo de orgullo para Kolakowsky -alguna vez un pibe soñador de Ramos Mejía- porque Beetlejuice tendrá este jueves su opening night oficial en el West End y lleva al histórico Prince Edward Theatre una adaptación musical que ya pasó por Broadway y una gira nacional de cuatro años por Estados Unidos. La llegada de la obra al principal circuito teatral británico la instala como uno de los títulos centrales de la temporada 2026.

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El musical fue nominado a ocho premios Tony y sostuvo durante años una presencia fuerte en la cartelera estadounidense antes de su desembarco londinense

El musical fue nominado a ocho premios Tony y sostuvo durante años una presencia fuerte en la cartelera estadounidense antes de su desembarco londinense. Esa trayectoria explica la expectativa por una producción que busca repetir en el West End el mismo nivel de convocatoria que ya tuvo en otras plazas.

Basada en la película de 1988, la obra sigue a Lydia Deetz, una adolescente definida como “extraña e inusual”, que queda atrapada entre el mundo de los vivos y el más allá

Basada en la película de 1988, la obra sigue a Lydia Deetz, una adolescente definida como “extraña e inusual”, que queda atrapada entre el mundo de los vivos y el más allá. En ese universo aparecen una pareja de fantasmas y Beetlejuice, un personaje impredecible que altera el equilibrio entre ambos planos.

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La adaptación escénica expande el material original con una puesta visual de gran escala, humor negro y una estética sobrenatural ligada al imaginario de Tim Burton. El resultado fue una producción que, según el texto fuente, se convirtió en uno de los fenómenos de audiencia más comentados del teatro musical contemporáneo.

La versión londinense

El espectáculo tiene libro de Scott Brown y Anthony King, música y letras de Eddie Perfect y dirección de Alex Timbers, ganador del premio Tony. La combinación entre escenografía inmersiva, efectos visuales y comedia oscura definió una identidad escénica que acompañó la expansión internacional de la obra.

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La producción del West End está encabezada por David Fynn en el papel de Beetlejuice y Hannah Nordberg como Lydia Deetz

La producción del West End está encabezada por David Fynn en el papel de Beetlejuice y Hannah Nordberg como Lydia Deetz. El elenco se completa con figuras de la escena musical británica.

La nueva etapa en Londres vuelve a incluir al productor argentino Diego Kolankowsky, que ya había integrado el equipo de la versión de Broadway (aquí, con su Tony por "Maybe Happy Ending")

La nueva etapa en la ciudad de Londres vuelve a incluir al productor argentino Diego Kolankowsky, que ya había integrado el equipo de la versión de Broadway. Esa continuidad enlaza la producción londinense con el montaje que consolidó a la obra en el circuito estadounidense.

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El desembarco en el Prince Edward Theatre

La llegada al West End representa uno de los movimientos más importantes en la expansión internacional del musical. Londres aparece en ese esquema como uno de los mercados teatrales más competitivos y prestigiosos del mundo, y la producción apuesta allí a consolidar una franquicia escénica que ya trascendió el circuito tradicional.

Parte de esa proyección se apoya en el impacto cultural que generó la obra en redes sociales y plataformas digitales. Canciones, escenas y personajes circularon entre seguidores del teatro musical y entre fanáticos del cine de Burton, lo que amplió el alcance del espectáculo más allá de las funciones en sala.

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El Prince Edward Theatre será desde ahora la sede londinense de una obra que convirtió una película de culto en una experiencia escénica de fuerte despliegue visual

El Prince Edward Theatre será desde ahora la sede londinense de una obra que convirtió una película de culto en una experiencia escénica de fuerte despliegue visual. La frase asociada al personaje resume el tono con el que el musical abre esta nueva etapa en Londres: “Es la hora del espectáculo”.