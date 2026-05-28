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Con la actuación de Scaloni y el utilero Mario Destéfano, el video con el que Argentina confirmó los 26 citados para el Mundial 2026

La Albiceleste comunicó la nómina final con una producción que inicia en el predio de Ezeiza y tiene el tópico central de la unión entre el equipo y los hinchas

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Este video presenta el anuncio oficial de la lista de convocados para la Selección Argentina. Las imágenes muestran el edificio de la AFA con un mural de jugadores, una mano escribiendo en papel y metraje de archivo con personas en una camioneta. Se incluye una placa gráfica con la inscripción 'LISTA DE CONVOCADOS' y los nombres de tres arqueros. Concluye con el logotipo de la Asociación del Fútbol Argentino.

La selección argentina dio a conocer los 26 convocados que buscarán repetir el título mundial de Qatar 2022 con la gran sorpresa en la inclusión de Valentín Barco, la destacada ausencia de Marcos Acuña y la marcada presencia de Lionel Messi, que se catapulta a su sexta Copa del Mundo después de presencias repetidas desde Alemania 2006.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales de la Selección bajo la leyenda “con toda la fuerza de los argentinos”, la musicalización de “Tierra Zanta”, tema reconocido de Trueno y las actuaciones destacadas del entrenador Lionel Scaloni y Mario Destéfano (mejor conocido como Marito), histórico utilero del combinado nacional.

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La grabación, que se prolonga por 102 segundos comienza en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza y enfocó diferentes lugares, entre ellos el mural que tiene a las grandes figuras que vienen de levantar las últimas dos Copas América y la cita mundialista de hace cuatro años en suelo qatarí.

Más adelante, los planos se trasladaron a la oficina del cuerpo técnico, y allí entró en escena Scaloni, que tenía un sobre entre sus manos. Lo llamó a Marito, quien se hizo presente y el Gringo le soltó: “Necesito que esto llegue con toda la fuerza de los argentinos”. “Tranquilo, yo me encargo”, le respondió el integrante del staff de la Albiceleste.

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A continuación, la cámara puso su mirada en distintos objetos de importancia, como la medalla de campeón del mundo de Qatar y la Virgen de Luján. También se mostró una estampa que dice “Diego eterno” con referencia a Maradona y un papel con el rostro del Papa Francisco.

Finalmente, el sobre que pasó por las manos de Scaloni se trasladó a las manos de varias personas, sean niños o adultos, de regiones opuestas entre sí como Buenos Aires, Rosario, Purmamarca, Mendoza y Ushuaia, una muestra del componente federal de esta Selección que defenderá a los argentinos en la cita con epicentro en los Estados Unidos, México y Canadá.

LISTA DE CONVOCADOS

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso;

Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina;

Volantes: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández;

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José López y Lautaro Martínez.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

DIA HORA ARGENTINA MUNDIAL 2026
La agenda de la selección argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina vs Argelia a las 22.00 de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina vs Austria a las 14.00 de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina vs Jordania a las 23.00 de Argentina en el Dallas Stadium

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Los grupos del Mundial 2026
Los grupos del Mundial 2026
  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
  • Grupo B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Qatar y Suiza
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
  • Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
  • Grupo K: Portugal, Jamaica, Uzbekistán y Colombia
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Noticia en desarrollo...

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