Creatina, fuerza y aumento de peso: cómo la suplementación afecta músculos, agua corporal y resultados en la balanza

La creatina es un suplemento deportivo que aumenta la fuerza, el rendimiento y la masa muscular según estudios clínicos validados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatina es un suplemento ampliamente estudiado en el ámbito deportivo, conocido por su capacidad para aumentar la fuerza y la masa muscular. El interés en este compuesto se debe a su eficacia comprobada para mejorar el rendimiento durante ejercicios de alta intensidad y a su impacto en la composición corporal.

Uno de los efectos más notorios y consultados es el aumento de peso tras iniciar su suplementación, fenómeno que a menudo genera dudas sobre su origen y sus implicancias reales en el organismo. Según explica el portal especializado Men’s Health, medio de salud y fitness, entender cómo actúa la creatina y cómo influye en el aumento de peso ayuda a quienes buscan optimizar su entrenamiento y evitar interpretaciones erróneas sobre los resultados en la báscula.

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Qué es la creatina y cómo actúa en el organismo

La creatina es una sustancia que el cuerpo produce de forma natural y también se encuentra en alimentos como la carne y el pescado. Su función principal es actuar como reserva energética en los músculos, facilitando la producción de energía en esfuerzos breves e intensos como los sprints o el levantamiento de pesas.

La creatina actúa como agente osmótico, incrementando la hidratación intracelular y promoviendo así el volumen de los músculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al suplementarse, aumentan las reservas musculares y mejora la capacidad de recuperación y potencia, por lo que muchos deportistas la usan para incrementar fuerza y masa muscular. En las primeras semanas de uso, es habitual notar un aumento de peso, relacionado principalmente con la retención de líquidos en el tejido muscular.

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Motivos del aumento de peso al tomar creatina

El principal motivo del aumento de peso al iniciar la suplementación con creatina es la retención de agua en el músculo esquelético. La creatina actúa como agente osmótico, atrayendo agua hacia las células musculares y generando un incremento en el volumen de líquido retenido. Esta ganancia puede oscilar entre 0,5 a 1,5 kg durante las primeras semanas y, en la mayoría de personas sanas, no implica riesgos ni corresponde a grasa corporal.

Este fenómeno es lo opuesto a lo que ocurre con una dieta baja en carbohidratos, en la que se pierde glucógeno y disminuye la retención de agua. En el caso de la creatina, la hidratación intracelular aumenta con la suplementación. Los expertos señalan que la retención hídrica es más evidente al principio y después tiende a estabilizarse, manteniéndose mientras continúe el consumo.

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Estudios de Men's Health descartan el aumento de grasa corporal en quienes consumen creatina junto a entrenamiento intenso y dieta equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencia entre aumento de peso por agua y por masa muscular

El aumento de peso derivado de la creatina puede provenir tanto de la retención de agua como de un incremento real de masa muscular. Cuando el suplemento se acompaña de un programa de entrenamiento intenso, la creatina potencia la capacidad de trabajo del músculo, permitiendo entrenar más duro y con mayor volumen.

Kristyen Tomcik, citado por Men’s Health, señala que este aumento de capacidad de entrenamiento se acumula con el tiempo, traduciéndose en ganancias musculares reales. De hecho, un estudio mencionado en el artículo encontró que quienes tomaban creatina y realizaban entrenamiento de fuerza ganaron en promedio 1,1 kg de masa muscular magra adicionales en comparación con quienes solo entrenaban sin suplementación.

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Por lo tanto, el aumento de peso asociado a la creatina puede considerarse positivo cuando se debe a un mayor desarrollo muscular, resultado de entrenamientos más efectivos bajo condiciones energéticas óptimas.

La ganancia de masa muscular magra gracias a la creatina puede llegar a ser de 1,1 kg adicionales frente a quienes solo entrenan sin suplementos (Freepik)

Impacto de la creatina en la grasa corporal

Existe la creencia de que el incremento de peso por creatina podría indicar una mayor acumulación de grasa corporal. Sin embargo, los ensayos clínicos descartan esta posibilidad. Los estudios han demostrado que no se producen cambios en la masa grasa, ni a corto plazo (7 días) ni durante periodos prolongados (entre seis semanas y dos años).

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Tampoco se han observado diferencias en el porcentaje de grasa corporal entre quienes toman creatina y combinan el suplemento con ejercicio cardiovascular o entrenamiento de fuerza. Esto significa que el aumento de peso inducido por la creatina está vinculado exclusivamente a la retención de agua y al desarrollo muscular, sin efectos sobre la grasa.

Recomendaciones y precauciones en el uso de creatina

El aumento de peso por agua vinculado al consumo de creatina suele ser mínimo y desaparece tras las primeras semanas, estabilizándose en la mayoría de casos. Para quienes acompañan el suplemento con entrenamiento de fuerza y una dieta equilibrada, este efecto no representa motivo de inquietud y suele indicar adaptación muscular positiva.

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La dosis diaria recomendada de creatina para adultos sanos es entre tres y cinco gramos, vigilando posibles efectos secundarios y la salud renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, si la creatina se toma sin ejercicio regular ni buena alimentación, el incremento de peso podría deberse a un aumento de masa grasa, advierte el médico Grant. Por eso, se recomienda siempre asociar el suplemento a rutinas de resistencia, suficiente proteína y una hidratación adecuada para evitar efectos no deseados.

En caso de molestias digestivas o un aumento de peso excesivo durante fases de carga elevadas, los expertos sugieren reducir la dosis a entre tres y cinco gramos diarios. Esta cantidad es segura para la mayoría de personas sanas, aunque pueden aparecer efectos secundarios como hinchazón o presión arterial elevada. Ante síntomas persistentes, conviene suspender el uso o consultar la marca y la dosis del suplemento, especialmente en personas con antecedentes renales.

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