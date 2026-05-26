Ciencia

Cómo el estrés agudo afecta la integración de recuerdos y la toma de decisiones, según un estudio

Un experimento con 121 adultos analizó esta dinámica y ofreció pruebas contundentes. Las definiciones

Guardar
Google icon
Resonancia magnética transversal del cerebro de un recién nacido. Se ven regiones de materia gris en azul y blanco, y degradados ámbar en la corteza sobre un fondo oscuro.
La presión emocional afecta el hipocampo y limita la capacidad de acceder a recuerdos útiles en situaciones de alta exigencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés agudo puede alterar la integración de recuerdos en el cerebro y dificultar la capacidad de interpretar situaciones nuevas, según un estudio reciente que usó resonancia magnética funcional y pruebas de memoria.

El trabajo buscó medir cómo la presión emocional afecta los mecanismos cognitivos implicados en la memoria y la toma de decisiones. También concluyó que, cuando el estrés incide sobre el hipocampo, el acceso a recuerdos útiles se vuelve menos accesible y limita la posibilidad de responder con rapidez y eficacia en entornos de alta presión.

PUBLICIDAD

El experimento incluyó a 121 adultos divididos en dos grupos: uno sometido a estrés agudo y otro de control. Aunque ambos registraron niveles similares de aciertos en las pruebas de asociación, la resonancia magnética funcional detectó alteraciones en los procesos de memoria.

La investigación en Science Advances examinó una función central de la memoria: la capacidad de conectar experiencias distintas a través de una asociación común. Ese proceso permite, por ejemplo, relacionar una prenda vista en un banco con el recuerdo de un amigo que llevaba una chaqueta del mismo color e inferir que esa persona está cerca.

PUBLICIDAD

Representación digital de una cabeza humana translúcida mostrando un cerebro interno con piezas de rompecabezas y engranajes, rodeado por una red de neuronas luminosas.
Un estudio revela que el estrés agudo dificulta la integración de recuerdos en el cerebro humano, según pruebas con resonancia magnética funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa integración depende del hipocampo, una región cerebral decisiva para enlazar recuerdos, y al mismo tiempo vulnerable al estrés. El estudio señala que alteraciones de este tipo no se limitan a escenas cotidianas: personas con trastornos de ansiedad o psicosis suelen experimentar dificultades similares.

El diseño del estudio se desarrolló en tres jornadas. El primer día, todos los participantes memorizaron pares de imágenes formados por un animal y, de manera alternada, un rostro humano o un paisaje.

Al día siguiente, la mitad afrontó una prueba de inducción de estrés basada en una simulación de entrevista de trabajo, en la que debían defender su idoneidad para un empleo hipotético y resolver cálculos mentales complejos. El grupo de control hizo presentaciones sobre un tema libre y tareas matemáticas más simples.

En la jornada final, todos memorizaron nuevos pares de imágenes en los que los animales estaban asociados con figuras tridimensionales. Después vieron esas figuras junto con varios rostros y escenarios, y debían elegir cuál se relacionaba más con cada figura 3D a partir de lo aprendido.

Ese esquema permitía medir si los recuerdos de ambos días se habían integrado. Si una persona había asociado un gato con un paisaje boscoso el primer día, y el mismo gato con un cubo azul el segundo, una integración eficaz le permitía inferir que el cubo azul también estaba vinculado con el paisaje boscoso.

Hombre con camisa azul en un escritorio de oficina, con las manos en la cabeza, rodeado de laptop, papeles y post-its. Colegas trabajan en el fondo.
La investigación, realizada con 121 adultos, mostró diferencias neuronales entre quienes experimentaron estrés agudo y los del grupo de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para seguir ese proceso, los científicos recurrieron a la resonancia magnética funcional. Así identificaron zonas específicas del hipocampo activadas por animales, figuras tridimensionales y rostros o escenas.

En quienes fueron sometidos a estrés agudo, la actividad de la región hipocampal relacionada con rostros y paisajes disminuyó de forma visible justo en el momento en que intentaban asociar las figuras tridimensionales aprendidas. Según el estudio, esa reducción de señal mostró una integración de recuerdos menos eficaz que la observada en el grupo de control.

Las pruebas de conducta no mostraron diferencias

El hallazgo central fue una desconexión entre lo que los participantes podían responder y lo que ocurría en su cerebro. Aunque la capacidad explícita para contestar las pruebas de memoria no presentó diferencias significativas entre grupos, la reducción de señales neuronales bajo estrés sugirió una alteración interna en el mecanismo que enlaza experiencias pasadas con información nueva.

Esa diferencia ayuda a explicar por qué una persona puede parecer capaz de responder una tarea y, aun así, tener más dificultades para usar conocimientos previos cuando está bajo presión. El trabajo vincula esa desconexión con la sensación de “mente en blanco” y con una menor capacidad para apoyarse en recuerdos útiles en situaciones exigentes.

Visualización microscópica de neuronas motoras dañadas y células gliales luminosas en tonos azul y amarillo sobre un fondo oscuro con partículas rojas y líneas onduladas.
La investigación, realizada con 121 adultos, mostró diferencias neuronales entre quienes experimentaron estrés agudo y los del grupo de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurocientífico Brice Kuhl, de la Universidad de Oregón, subrayó el valor del enfoque combinado entre conducta e imágenes cerebrales: “La combinación de pruebas de comportamiento e imágenes neuronales para ver realmente qué es lo que está fallando es realmente convincente”. Kuhl explicó que, en condiciones normales, aprender algo nuevo activa un breve reflejo de experiencias pasadas que ayuda a integrar la información.

El estudio sostiene que el estrés afecta de forma temporal los procesos cerebrales que enlazan experiencias y aprendizajes. Esa interferencia puede perjudicar tanto la intuición como la capacidad de resolver problemas con base en lo ya aprendido.

El equipo dirigido por Lars Schwabe prevé replicar el experimento en roedores para comprender mejor los mecanismos biológicos del fenómeno y explorar medidas que reduzcan los efectos negativos del estrés sobre la memoria y la capacidad de inferencia.

Temas Relacionados

Estrés AgudoHipocampoMemoria HumanaNeurocienciaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Imaginar tu vida dentro de 10 años: el inesperado secreto para envejecer de forma independiente

Ejercicios psicológicos guiados y visualizaciones pueden ser clave para fomentar autonomía y bienestar utilizando innovación en personas de edad avanzada

Imaginar tu vida dentro de 10 años: el inesperado secreto para envejecer de forma independiente

Cómo funciona el parche de células madre que podría ayudar a regenerar la piel y cicatrizar heridas

Fue desarrollado por la genetista argentina Mikele Amondarain, quien ganó una beca del programa “Deep-Tech para una longevidad inteligente”, en el que los participantes debían pensar soluciones. En qué instancia está el proyecto

Cómo funciona el parche de células madre que podría ayudar a regenerar la piel y cicatrizar heridas

Respiración y calma: por qué inflar el abdomen no siempre relaja en el yoga

Nuevas evidencias y especialistas citados por Der Spiegel señalan que la relajación no se logra empujando el vientre, sino con una expansión suave y tridimensional de la caja torácica, guiada por el diafragma y adaptable a cada postura

Respiración y calma: por qué inflar el abdomen no siempre relaja en el yoga

Qué se sabe sobre la retatrutida, el fármaco experimental que logró bajar el 28% del peso corporal en 80 semanas

Un ensayo clínico en fase III con más de 2.300 pacientes mostró que la inyección semanal superó los resultados de todos los medicamentos contra la obesidad disponibles en el mercado

Qué se sabe sobre la retatrutida, el fármaco experimental que logró bajar el 28% del peso corporal en 80 semanas

Por qué la frecuencia cardíaca no es igual para todos, según un estudio

La investigación, publicada en Frontiers in Physiology, analizó miles de registros con relojes y pulseras inteligentes y determinó que las diferencias entre individuos pueden superar los 70 latidos por minuto

Por qué la frecuencia cardíaca no es igual para todos, según un estudio

DEPORTES

Los Knicks lograron una barrida histórica ante los Cavaliers y jugarán las Finales de la NBA después de 27 años

Los Knicks lograron una barrida histórica ante los Cavaliers y jugarán las Finales de la NBA después de 27 años

El posteo de Gustavo Costas tras su conflictiva salida de Racing: del mensaje para los hinchas a una llamativa omisión

“Desbloqueó otro idioma”: el hilarante momento en el que Colapinto intentó hablar en francés durante una entrevista

La aparición de Michael Jordan en la despedida de Pep Guardiola del Manchester City: su especial discurso

Boca Juniors en alerta: Inter de Milán y Trabzonspor de Turquía, decididos a llevarse a dos de las joyas del plantel

TELESHOW

Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

Cinzia versus Eduardo en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado de la casa

Expulsión en Gran Hermano Generación Dorada: “Andá sin valija hacia la puerta giratoria”

La profunda reflexión de Flor Vigna después del diagnóstico de un quiste en la cabeza que recibió: “Lo voy a revertir”

Ricardo Darín adelantó la segunda temporada de El Eternauta y volvió a defender a Wanda Nara: “La chica dejó una huella”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo se denomina el miedo a perder el honor y por qué la ciencia lo investiga

Cómo se denomina el miedo a perder el honor y por qué la ciencia lo investiga

EEUU llamó a reforzar la alianza Quad con India, Japón y Australia en una reunión en Nueva Delhi marcada por tensiones con China

Universidad de El Salvador prevé recibir hasta 12 mil nuevos estudiantes en 2027 e impulsa más modalidades de ingreso

Bolivia confirmó la muerte de una persona durante los enfrentamientos en el operativo policial y militar contra los bloqueos

Industriales llaman al diálogo técnico para equilibrar el comercio entre Costa Rica y Panamá