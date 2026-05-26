Cómo el estrés agudo afecta la integración de recuerdos y la toma de decisiones, según un estudio

La presión emocional afecta el hipocampo y limita la capacidad de acceder a recuerdos útiles en situaciones de alta exigencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés agudo puede alterar la integración de recuerdos en el cerebro y dificultar la capacidad de interpretar situaciones nuevas, según un estudio reciente que usó resonancia magnética funcional y pruebas de memoria.

El trabajo buscó medir cómo la presión emocional afecta los mecanismos cognitivos implicados en la memoria y la toma de decisiones. También concluyó que, cuando el estrés incide sobre el hipocampo, el acceso a recuerdos útiles se vuelve menos accesible y limita la posibilidad de responder con rapidez y eficacia en entornos de alta presión.

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El experimento incluyó a 121 adultos divididos en dos grupos: uno sometido a estrés agudo y otro de control. Aunque ambos registraron niveles similares de aciertos en las pruebas de asociación, la resonancia magnética funcional detectó alteraciones en los procesos de memoria.

La investigación en Science Advances examinó una función central de la memoria: la capacidad de conectar experiencias distintas a través de una asociación común. Ese proceso permite, por ejemplo, relacionar una prenda vista en un banco con el recuerdo de un amigo que llevaba una chaqueta del mismo color e inferir que esa persona está cerca.

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Un estudio revela que el estrés agudo dificulta la integración de recuerdos en el cerebro humano, según pruebas con resonancia magnética funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa integración depende del hipocampo, una región cerebral decisiva para enlazar recuerdos, y al mismo tiempo vulnerable al estrés. El estudio señala que alteraciones de este tipo no se limitan a escenas cotidianas: personas con trastornos de ansiedad o psicosis suelen experimentar dificultades similares.

El diseño del estudio se desarrolló en tres jornadas. El primer día, todos los participantes memorizaron pares de imágenes formados por un animal y, de manera alternada, un rostro humano o un paisaje.

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Al día siguiente, la mitad afrontó una prueba de inducción de estrés basada en una simulación de entrevista de trabajo, en la que debían defender su idoneidad para un empleo hipotético y resolver cálculos mentales complejos. El grupo de control hizo presentaciones sobre un tema libre y tareas matemáticas más simples.

En la jornada final, todos memorizaron nuevos pares de imágenes en los que los animales estaban asociados con figuras tridimensionales. Después vieron esas figuras junto con varios rostros y escenarios, y debían elegir cuál se relacionaba más con cada figura 3D a partir de lo aprendido.

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Ese esquema permitía medir si los recuerdos de ambos días se habían integrado. Si una persona había asociado un gato con un paisaje boscoso el primer día, y el mismo gato con un cubo azul el segundo, una integración eficaz le permitía inferir que el cubo azul también estaba vinculado con el paisaje boscoso.

La investigación, realizada con 121 adultos, mostró diferencias neuronales entre quienes experimentaron estrés agudo y los del grupo de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para seguir ese proceso, los científicos recurrieron a la resonancia magnética funcional. Así identificaron zonas específicas del hipocampo activadas por animales, figuras tridimensionales y rostros o escenas.

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En quienes fueron sometidos a estrés agudo, la actividad de la región hipocampal relacionada con rostros y paisajes disminuyó de forma visible justo en el momento en que intentaban asociar las figuras tridimensionales aprendidas. Según el estudio, esa reducción de señal mostró una integración de recuerdos menos eficaz que la observada en el grupo de control.

Las pruebas de conducta no mostraron diferencias

El hallazgo central fue una desconexión entre lo que los participantes podían responder y lo que ocurría en su cerebro. Aunque la capacidad explícita para contestar las pruebas de memoria no presentó diferencias significativas entre grupos, la reducción de señales neuronales bajo estrés sugirió una alteración interna en el mecanismo que enlaza experiencias pasadas con información nueva.

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Esa diferencia ayuda a explicar por qué una persona puede parecer capaz de responder una tarea y, aun así, tener más dificultades para usar conocimientos previos cuando está bajo presión. El trabajo vincula esa desconexión con la sensación de “mente en blanco” y con una menor capacidad para apoyarse en recuerdos útiles en situaciones exigentes.

La investigación, realizada con 121 adultos, mostró diferencias neuronales entre quienes experimentaron estrés agudo y los del grupo de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurocientífico Brice Kuhl, de la Universidad de Oregón, subrayó el valor del enfoque combinado entre conducta e imágenes cerebrales: “La combinación de pruebas de comportamiento e imágenes neuronales para ver realmente qué es lo que está fallando es realmente convincente”. Kuhl explicó que, en condiciones normales, aprender algo nuevo activa un breve reflejo de experiencias pasadas que ayuda a integrar la información.

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El estudio sostiene que el estrés afecta de forma temporal los procesos cerebrales que enlazan experiencias y aprendizajes. Esa interferencia puede perjudicar tanto la intuición como la capacidad de resolver problemas con base en lo ya aprendido.

El equipo dirigido por Lars Schwabe prevé replicar el experimento en roedores para comprender mejor los mecanismos biológicos del fenómeno y explorar medidas que reduzcan los efectos negativos del estrés sobre la memoria y la capacidad de inferencia.

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