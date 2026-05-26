La WBA define el futuro de Gervonta Davis: tiene 30 días para acordar con Schofield la defensa obligatoria

La WBA obliga a Gervonta Davis a enfrentar a Floyd Schofield como defensa obligatoria para su regreso al boxeo profesional (AP Photo/Frank Franklin II, File)

La Asociación Mundial de Boxeo (WBA) ha determinado que Gervonta Davis solo podrá volver al ring si enfrenta a Floyd Schofield como defensa obligatoria, impidiendo cualquier combate previo y fijando un periodo de 30 días para que ambas partes lleguen a un acuerdo, en medio de un contexto marcado por la inactividad y problemas legales del campeón ligero.

Regulación estricta y consecuencias inmediatas

La orden de la WBA, emitida el 23 de mayo, prohíbe cualquier otro enfrentamiento para Davis antes de cumplir con la defensa ante Schofield. El organismo estableció un límite: el acuerdo debe cerrarse antes del 22 de junio. Si no hay consenso, la entidad recurrirá a un arbitraje de bolsa para definir aspectos financieros y logísticos del combate.

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Esta decisión surge por dos motivos principales: la falta de actividad de Davis desde marzo de 2025 y las reglas internas que requieren una defensa cada nueve meses. El boxeador no podrá negociar peleas alternativas ni programar duelos de preparación hasta resolver su situación con Schofield. El cumplimiento del reglamento es prioritario y no hay margen para excepciones.

Solo si Davis firma el acuerdo con Schofield antes del 22 de junio podrá retomar su actividad en la división ligero (AP Foto/Frank Franklin II)

El proceso impuesto por la WBA estipula que, durante estos 30 días, los equipos de los púgiles deben negociar los términos del combate. De fracasar las negociaciones, la autoridad intervendrá directamente para establecer condiciones, lo que pone presión adicional sobre ambas partes para llegar a un acuerdo voluntario.

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La normativa vigente impide a Davis buscar cualquier otro oponente o escenario competitivo mientras no se resuelva su obligación. Esto incluye la imposibilidad total de pactar rivales diferentes, incluso si existieran ofertas tentadoras o propuestas mediáticas de alto perfil.

Contexto legal y repercusiones en la carrera de Davis

El regreso de Davis al cuadrilátero no depende únicamente de acuerdos deportivos. El campeón ligero atraviesa actualmente un proceso judicial en Estados Unidos tras ser denunciado por violencia doméstica. La acusación, presentada por su expareja Courtney Rossel, incluye cargos de agresión, secuestro y daño emocional por hechos ocurridos en octubre de 2025.

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La investigación judicial avanzó cuando imágenes de seguridad, presentadas ante el tribunal, mostraron a Davis forzando a Rossel en un edificio. Como consecuencia, la justicia estadounidense emitió una orden de arresto a principios de 2026. Durante el trámite legal, la fiscalía retiró el cargo de detención ilegal, aunque se mantiene la acusación de secuestro.

El regreso de Davis está condicionado por su situación judicial en Estados Unidos tras ser denunciado por violencia doméstica y secuestro (Broward County Sheriff's Office via AP)

Estas circunstancias han tenido impacto directo en el estatus profesional de Davis. La WBA decidió degradarlo a la categoría de “campeón en receso”, lo que implica una disminución temporal de sus privilegios y visibilidad en la división.

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La combinación de la inactividad prolongada y las dificultades legales ha limitado drásticamente las opciones deportivas del púgil. El organismo internacional subraya que el incumplimiento del ritmo de defensa, junto con los antecedentes judiciales, ha llevado a un endurecimiento de los controles y a la imposición de la defensa obligatoria como única vía para recuperar su posición.

Exclusión de otros combates y restricciones adicionales

Los efectos de la orden de la WBA son extensos. Según el reglamento, queda prohibida la posibilidad de aceptar peleas distintas dentro de los 60 días previos al plazo final para firmar el duelo con Schofield. Esto dejó sin efecto las negociaciones para una revancha con Isaac Cruz o para un enfrentamiento con Jake Paul, opciones que fueron consideradas pero quedaron descartadas.

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La eliminación de otras alternativas competitivas, como una revancha con Isaac Cruz o una pelea con Jake Paul, confirma la prioridad del combate obligatorio (Credit Image: © Ardie Crenshaw/ZUMA Press Wire)

Durante el periodo que dure la orden, Davis tampoco podrá participar en exhibiciones ni en combates de bajo perfil. La prioridad absoluta es resolver el desafío ante Schofield, sin admitir distracciones ni desvíos de calendario. El contexto legal que atraviesa Davis agrava todavía más la situación, pues cualquier dilación o incumplimiento podría derivar en sanciones más severas.

El proceso de arbitraje de bolsa, que se aplicaría si no hay acuerdo voluntario, contempla que la WBA determine la distribución de ingresos y otros elementos logísticos clave. Este mecanismo representa una herramienta de presión y busca evitar que las negociaciones se prolonguen indefinidamente.

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Única vía para la recuperación deportiva

La Asociación Mundial de Boxeo prohíbe cualquier otra pelea o negociación previa hasta que Davis cumpla con la orden ante Schofield (AFP)

La imposición de la defensa obligatoria ante Schofield deja a Davis con una sola alternativa para retomar su actividad profesional y aspirar a restablecer su estatus completo como campeón. Mientras persista esta orden, cualquier otro plan queda bloqueado por la normativa internacional.

En resumen, la WBA ha cerrado el margen de maniobra para Davis, condicionando su retorno al cumplimiento estricto de la defensa obligatoria. El boxeador deberá resolver su situación deportiva y legal en paralelo, si pretende mantener su lugar en la élite del boxeo mundial.

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