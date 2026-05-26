Ingresaron a una vivienda en La Plata y en menos de una hora cargaron todo en un auto robado y escaparon

La fachada de la casa en La Plata donde delincuentes drogaron a un perro para perpetrar un robo (Google Maps)

Un grupo de delincuentes se metió en una vivienda del barrio La Loma en La Plata y en una hora y media se llevó dinero, dispositivos electrónicos, ropa, entre otros elementos de valor.

La víctima relató que el robo comenzó minutos antes de las 14, cuando uno de los delincuentes logró violentar la puerta principal e ingresar al inmueble. Estando adentro, revisó los distintos ambientes de la vivienda y agarró una suma considerable de dinero en efectivo, una computadora tipo CPU, relojes de alto valor y varias prendas de vestir.

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Lo que más indignó a la familia es que redujeron al perro de la casa mediante alguna sustancia, lo que hizo que el animal no reaccionara. La propietaria explicó que se trata de un animal de gran tamaño.

A los 45 minutos de estar revolviendo la casa, un vehículo Toyota Corolla de color blanco se detuvo frente a la vivienda. Del automóvil descendieron varios cómplices, quienes ayudaron a sacar los elementos de adentro. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el grupo permaneció en el lugar hasta las 15:24, momento en que abandonaron la escena a toda velocidad llevándose el botín.

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La familia formalizó la denuncia en la comisaría Cuarta de La Plata. Las autoridades policiales comenzaron inmediatamente el análisis de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para intentar identificar a los responsables y determinar la ruta de escape utilizada por la banda.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Día, uno de los datos clave surgidos tras el hecho es que el Toyota Corolla blanco en el que se trasladaban los delincuentes tendría un pedido de secuestro activo.

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La Policía encabeza la investigación para dar con los delincuentes (Noticias XFN)

Robaron las tarjetas de crédito y se fueron de compras

El robo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en 140 entre 35 y 36, del barrio en San Carlos de La Plata, a comienzos del mes pasado.

El hecho ocurrió cuando delincuentes aprovecharon la falta de movimiento en la zona para ingresar al frente de la propiedad, revisar una camioneta estacionada y llevarse documentos y objetos de valor. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del domicilio.

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La víctima ya había sufrido un hecho similar tiempo atrás cuando le robaron el auto. En esta oportunidad los ladrones accedieron nuevamente al predio, abrieron el vehículo y sustrajeron pertenencias personales. La reiteración del ataque generó alarma entre los residentes del barrio, que manifestaron su preocupación por la situación de inseguridad en la zona.

Las imágenes captadas por los dispositivos de videovigilancia muestran a uno de los sospechosos escapando del lugar con una bolsa que contenía los elementos robados. El delincuente saltó por encima de la reja de la vivienda y huyó sin ser advertido por transeúntes o autoridads.

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Tras concretar el robo, uno de los implicados se dirigió a un almacén cercano, ubicado en 32 y 137, donde utilizó una tarjeta bancaria robada de la vivienda para realizar compras. Según se informó, el hombre llegó al local e intentó abonar productos utilizando el plástico sustraído minutos antes.

En el comercio, el vendedor le pidió el DNI para finalizar la operación. Esta maniobra fue detectada posteriormente por la damnificada, quien al advertir movimientos en su cuenta bancaria y revisar las grabaciones, constató que su documentación había sido utilizada tras el robo.

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