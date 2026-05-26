Crimen y Justicia

Golpearon en Chaco a un hombre con una botella de vidrio en la cara para robarle

El episodio se dio porque la víctima se negó a entregarles sus pertenencias. Sufrió graves heridas y debió ser asistido

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Una mano sostiene un trozo grande y afilado de una botella de vidrio rota, de color ámbar, con gotas de líquido o sangre en sus bordes
Un hombre resultó herido tras ser atacado con una botella de vidrio durante un intento de robo perpetrado por dos delincuentes en Quitilipi, Chaco

Un hombre de 48 años denunció haber sido víctima de una violenta agresión durante la madrugada del domingo en el barrio Matadero de la localidad de Quitilipi. Los agresores lo golpearon con una botella en la cara, provocándole serias lesiones y cortes.

Todo ocurrió cuando la víctima regresaba a su casa. Relató ante la comisaría local que, al descender de su vehículo, fue sorprendido por dos sujetos que lo interceptaron en la vía pública. Según consta en la denuncia policial, los hombres le exigieron dinero de manera inmediata, pero ante la negativa, los hombres recurrieron a la violencia física, utilizando una botella de vidrio como arma.

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De acuerdo a lo informado por el portal del Diario Chaco, los individuos dejaron de golpearlo y escaparon al escuchar que un grupo de vecinos se acercaba para auxiliar a la víctima. Ante lo sucedido, la Policía inició actuaciones tendientes a identificar y localizar a los dos hombres señalados como autores del hecho. La investigación contó con la declaración de los residentes de la zona.

En tanto, el hombre agredido recibió atención médica por los cortes sufridos en el rostro. Las lesiones no revistieron gravedad, aunque requirieron curaciones y seguimiento. Posteriormente, el damnificado formalizó la denuncia en la Comisaría de Quitilipi, lo que permitió la apertura de una investigación penal.

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Hasta el momento, no se reportaron detenciones vinculadas al caso.

Díptico que muestra a dos personas, una de espaldas esposada y otra de frente con rostro pixelado, siendo escoltadas por agentes de policía en una oficina
Dos individuos fueron arrestados por la Policía de Salta, sospechosos de participar en un robo, y son escoltados por agentes de investigación. (Que Pasa Salta)

Un episodio de violencia se registró hace dos semanas en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, el cual derivó en la detención de dos personas acusadas de asaltar y golpear a un hombre en la vía pública. El hecho ocurrió en el barrio Tomás Ryan, donde la víctima, un hombre de 32 años, fue interceptada y agredida por los atacantes, quienes escaparon con sus pertenencias. Como consecuencia de la agresión, el hombre fue trasladado al hospital local para recibir atención médica y permaneció en observación hasta que recibió el alta.

La investigación, coordinada por la Fiscalía Penal 2, avanzó rápidamente gracias al análisis de registros fílmicos obtenidos por el Centro de Videovigilancia de la ciudad. Las imágenes permitieron reconstruir los movimientos de los presuntos autores luego del ataque y determinar su identidad. Personal de la Dirección General de Investigaciones identificó a un hombre de 28 años y a una mujer de 22, ambos en situación de calle, como sospechosos principales del robo.

En un operativo realizado en el asentamiento San Francisco, los agentes localizaron y detuvieron a los dos sospechosos. Durante el procedimiento, la policía incautó prendas de vestir y objetos personales que pertenecerían a la víctima. El caso fue caratulado como lesiones y robo calificado en poblado y en banda, una figura penal que contempla agravantes por la modalidad y el contexto en que se produjo el hecho.

Según información brindada por la Policía de Salta, los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan en la investigación. La fiscalía dispuso nuevas medidas probatorias y la ampliación de las tareas investigativas en la zona, incluyendo la recolección de testimonios y el análisis de los elementos secuestrados.

El objetivo de los investigadores es determinar con precisión el grado de participación de los aprehendidos y establecer si hay otros involucrados en la agresión y el robo. Tras recibir el alta médica, la víctima amplió su declaración ante la fiscalía, aportando detalles que serán tenidos en cuenta en la causa.

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