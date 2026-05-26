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Tras los ataques masivos en Kiev, Estados Unidos reafirmó su disposición a mediar para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania

“Cada vez que se producen ataques de esta magnitud, de un lado o del otro, se recuerda por qué esta es una guerra terrible, que ya duró más que la Segunda Guerra Mundial y necesita llegar a su fin”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ante periodistas durante una visita oficial a India

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Una delegación estadounidense encabezada por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, espera el inicio de una reunión en el primer día de la tercera ronda de conversaciones trilaterales entre delegados de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, durante el ataque de Rusia contra Ucrania, en Ginebra, Suiza. 17 de febrero de 2026 (REUTERS)
Una delegación estadounidense encabezada por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, espera el inicio de una reunión en el primer día de la tercera ronda de conversaciones trilaterales entre delegados de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, durante el ataque de Rusia contra Ucrania, en Ginebra, Suiza. 17 de febrero de 2026 (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que Washington mantiene su disposición a mediar para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, después de que Moscú amenazara con lanzar nuevos ataques “sistemáticos” contra Kiev y advirtiera a diplomáticos extranjeros que abandonen la capital ucraniana.

Cada vez que se ven estos grandes ataques de un lado o del otro, es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible que ya duró más que la Segunda Guerra Mundial, y necesita llegar a su fin”, declaró Rubio ante periodistas durante una visita oficial a India.

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El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que “Estados Unidos está listo y preparado para ayudar a hacer todo lo que podamos para facilitar el fin de esta guerra, y ojalá la oportunidad se presente en algún momento”.

La declaración de Rubio llegó después de una nueva escalada entre Moscú y Kiev, marcada por bombardeos rusos durante el fin de semana y por una conversación telefónica mantenida el lunes entre Rubio y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

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Rusia lanzó durante el fin de semana una ofensiva con decenas de drones y misiles contra territorio ucraniano, ataques que dejaron cuatro muertos y provocaron daños generalizados en la capital ucraniana. Entre las armas utilizadas figuró el misil hipersónico Oreshnik, que según Moscú puede desplazarse a diez veces la velocidad del sonido y tiene capacidad para portar ojivas nucleares.

La declaración de Rubio llegó después de una nueva escalada entre Moscú y Kiev, marcada por bombardeos rusos durante el fin de semana y por una conversación telefónica mantenida el lunes entre Rubio y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov (REUTERS)
La declaración de Rubio llegó después de una nueva escalada entre Moscú y Kiev, marcada por bombardeos rusos durante el fin de semana y por una conversación telefónica mantenida el lunes entre Rubio y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov (REUTERS)

En otro ataque ruso registrado durante la madrugada del martes, un bombardeo sobre Odesa mató a un hombre de 45 años, según informó en Telegram el funcionario regional Sergii Krasylenko.

Moscú justificó la nueva ofensiva después de acusar a Ucrania de atacar una escuela técnica en la región de Lugansk ocupada por Rusia, incidente en el que, según autoridades rusas, murieron 21 personas. Tras ese episodio, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó una respuesta militar.

El Ministerio de Exteriores ruso afirmó en un comunicado que, “en las circunstancias actuales, las Fuerzas Armadas rusas comienzan a lanzar ataques sistemáticos contra instalaciones militares-industriales ucranianas en Kiev”.

La cartera agregó que “los ataques tendrán como objetivo tanto centros de toma de decisiones como puestos de mando... Estamos advirtiendo a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de misiones diplomáticas y organizaciones internacionales, que abandonen la ciudad lo antes posible”.

Según Moscú, Lavrov trasladó esa advertencia a Rubio durante su conversación telefónica del lunes e instó a Washington a evacuar a sus diplomáticos de la capital ucraniana. Consultado sobre ese contacto, Rubio afirmó que Rusia “envió una notificación a todas las embajadas”, y no únicamente a la misión estadounidense.

El Ministerio de Exteriores ruso afirmó en un comunicado que, “en las circunstancias actuales, las Fuerzas Armadas rusas comienzan a lanzar ataques sistemáticos contra instalaciones militares-industriales ucranianas en Kiev” (REUTERS)
El Ministerio de Exteriores ruso afirmó en un comunicado que, “en las circunstancias actuales, las Fuerzas Armadas rusas comienzan a lanzar ataques sistemáticos contra instalaciones militares-industriales ucranianas en Kiev” (REUTERS)

No es la primera vez que Moscú formula este tipo de amenazas. A comienzos de mes, Rusia también pidió a ciudadanos extranjeros y diplomáticos abandonar Keiv cuando amenazó con ataques masivos sobre el centro de la capital si Ucrania interfería en un desfile militar en la Plaza Roja.

Sin embargo, varias misiones diplomáticas occidentales rechazaron esa posibilidad.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Francia afirmó el lunes: “Estamos acostumbrados a las amenazas de Putin. Está fuera de cuestión evacuar”. La embajadora de la Unión Europea en Kiev escribió en Facebook: “No nos vamos a ninguna parte”.

Ucrania también restó importancia a las amenazas rusas y las calificó de “retórica”. El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, afirmó: “Ahora les estamos diciendo a nuestros socios que no deben ceder ante todo este chantaje ruso”.

Rusia lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, lo que dio inicio a un conflicto que se convirtió en el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para intentar negociar el fin de los combates permanecen estancados en los últimos meses, en un contexto de nuevas escaladas militares y sin avances concretos hacia un acuerdo entre Moscú y Kiev.

(Con información de AFP)

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