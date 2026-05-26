Las exportaciones de drones de Taiwán se disparan debido a la guerra en Ucrania (AP)

Las exportaciones de drones de Taiwán están despegando, impulsadas por la guerra en Ucrania, a medida que las empresas taiwanesas buscan participar en el mercado global de vehículos aéreos no tripulados, que está en rápido crecimiento.

Los drones de bajo coste utilizados para reconocimiento y ataques tienen una gran demanda, ya que los gobiernos de todo el mundo están aumentando el gasto en defensa ante la intensificación de los conflictos.

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Taiwán, un actor relativamente nuevo en una industria cada vez más competitiva, aspira a convertirse en un “centro asiático” para la producción de vehículos aéreos no tripulados y componentes libres de materiales chinos, o “no rojos”. Eso significa que sus vehículos aéreos no tripulados pueden ser hasta tres veces más caros que los de sus competidores chinos, como el mayor fabricante del mundo, DJI, que se beneficia de su enorme escala.

Sin embargo, las empresas taiwanesas han registrado un aumento considerable en las ventas, ya que la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia , donde ambos bandos han utilizado drones de forma extensiva, impulsa la demanda.

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Las restricciones a la exportación de drones impuestas por China en los últimos años también han abierto una oportunidad para las empresas taiwanesas, que han tenido dificultades para asegurar ventas suficientes en su mercado nacional.

“A nivel nacional no hay suficiente demanda”, dijo Samara Duerr, analista de políticas del Instituto de Investigación para la Democracia, la Sociedad y las Tecnologías Emergentes (DSET), un centro de estudios respaldado por el gobierno de Taiwán. .

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“Se trata de buscar a nivel internacional para ayudar a aportar escala y experiencia, de modo que tenga esta capacidad y sepa cómo tener capacidad de respuesta rápida más adelante”.

Los drones de bajo coste utilizados para reconocimiento y ataques tienen una gran demanda, ya que los gobiernos de todo el mundo están aumentando el gasto en defensa ante la intensificación de los conflictos (REUTERS)

Las exportaciones de drones de Taiwán se dispararon a 181.159 unidades en los primeros cuatro meses de este año, casi 20 veces más que en el mismo período de 2025, y más que en todo el año, según muestran los datos comerciales oficiales.

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La gran mayoría se destinó a la República Checa, seguida de Polonia. DSET cree que la mayoría de las unidades son compradas o financiadas por organizaciones benéficas y donadas a Ucrania .

Max Lo, presidente de AeroSoarX, empresa que fabrica drones militares y de doble uso, afirmó que las compañías taiwanesas debían mirar al extranjero para seguir siendo viables.

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Aunque Taiwán está intentando desarrollar una industria nacional de drones, los retrasos presupuestarios en el parlamento controlado por la oposición impiden que los pedidos del gobierno avancen al ritmo previsto.

“Si no contamos con la demanda local, el apoyo del gobierno o el presupuesto, ¿cómo podemos mantener la línea de producción?”, dijo Lo. “Esa es la razón por la que visito Ucrania , visito Polonia. Les hago saber que tenemos esto o aquello; que todavía tenemos producción disponible”.

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Las exportaciones de drones de Taiwán se dispararon a 181.159 unidades en los primeros cuatro meses de este año, casi 20 veces más que en el mismo período de 2025, y más que en todo el año, según muestran los datos comerciales oficiales (REUTERS)

Escudo antidrones

Taiwán es una potencia mundial en tecnología de IA y fabricación de chips semiconductores, y espera aprovechar esa experiencia en la industria de los drones. La isla aspira a tener una capacidad de producción mensual de 100.000 drones para 2030, en comparación con su objetivo anterior de 15.000 para 2028.

Chiou Chyou-huey, director general de la Administración de Desarrollo Industrial, afirmó que la “gran mayoría” de las exportaciones de drones de Taiwán no eran de categoría roja, pero varios expertos del sector declararon a la AFP que sospechan que la mayoría no lo son.

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Taiwán quiere ser capaz de producir suficientes drones por sí mismo para repeler un posible ataque de China, que afirma que la isla forma parte de su territorio, e integrarse en las cadenas de suministro mundiales de vehículos aéreos no tripulados, como ya ha hecho con los chips.

“Lo llamamos escudo antidrones“, dijo Lo. “Eso se convertirá en otra medida de protección (para Taiwán)“.

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Sin embargo, el plan del gobierno para adquirir más de 200.000 drones de fabricación taiwanesa como parte de una propuesta de gasto en defensa de casi 40.000 millones de dólares ha sido bloqueado en el parlamento, lo que dificulta el progreso.

Las empresas taiwanesas también se enfrentan a dificultades para acceder a un mercado ya dominado por China, y sus drones y componentes carecen de experiencia en el campo de batalla.

“Si bien es difícil cuestionar la destreza industrial de Taiwán , todo se reduce a la cuestión de la aplicación práctica”, dijo Marcin Jerzewski, director de la oficina en Taiwán del Centro Europeo de Valores para la Política de Seguridad. “¿Estarían los drones taiwaneses listos para el combate?”.

Taiwán quiere ser capaz de producir suficientes drones por sí mismo para repeler un posible ataque de China, que afirma que la isla forma parte de su territorio, e integrarse en las cadenas de suministro mundiales de vehículos aéreos no tripulados, como ya ha hecho con los chips (REUTERS)

Competencia feroz

Otro problema es que Ucrania, que se ha convertido en uno de los centros de fabricación de vehículos aéreos no tripulados más avanzados del mundo, podría dejar de necesitar drones taiwaneses una vez que termine el conflicto e inundar el mercado con sus propias unidades.

La competencia es feroz y crece rápidamente, afirmó Collin Koh, experto militar de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam en Singapur. “Taiwán tendrá que encontrar su nicho de mercado”, declaró Koh a la AFP.

Según Artur Savchii, analista del Snake Island Institute, un centro de estudios ucraniano, Taiwán puede competir con China en el ámbito de los “microcomponentes”, como las celdas de iones de litio. “Ahí es donde Taiwán puede reemplazar a China, y creo que esta es un área importante para la cooperación”, dijo Savchii a la AFP.

En definitiva, todas las regiones se esfuerzan por lograr la “máxima localización” de las cadenas de suministro, afirmó Yaroslav Azhnyuk, fundador de la empresa ucraniana de drones The Fourth Law.

Los fabricantes taiwaneses de drones se asocian cada vez más con empresas extranjeras, a medida que buscan hacerse un hueco en el mercado no considerado rojo. Entre ellas se encuentra Thunder Tiger, que tiene una empresa conjunta para fabricar motores para drones en el estado estadounidense de Ohio.

El director general, Gene Su, afirmó que ve las mayores oportunidades en Estados Unidos, donde la preocupación por las amenazas a la seguridad chinas está impulsando la demanda de drones y componentes que no sean de origen chino.

Thunder Tiger también quiere establecer líneas de producción en Europa, pero los países de allí son más sensibles a los precios, dijo Su. “Una vez que crezcamos, nuestros costos disminuirán y entonces podremos competir con los chinos”, dijo.

(AFP)