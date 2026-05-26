Ricardo Darín adelantó la segunda temporada de El Eternauta y volvió a defender a Wanda Nara: “La chica dejó una huella”

El actor conversó con Marina Calabró y Guido Záffora sobre la vuelta de la serie de Netflix (Video: Calabro 107.9/ El Observador 107.9)

El fenómeno de El Eternauta en Netflix transformó a la superproducción argentina en el centro del interés global, con cifras récord y una segunda temporada en marcha. En diálogo con Calabró 107.9, Ricardo Darín abordó tanto las expectativas por la continuación de la serie como su defensa pública a Wanda Nara tras la polémica por el Martín Fierro. El actor subrayó la complejidad de los nuevos episodios y destacó el impacto internacional de la ficción, mientras reflexionó sobre el clima de controversia en redes sociales y la exposición mediática de las figuras públicas.

El estreno de El Eternauta en Netflix marcó un hito para la ficción argentina. La serie, protagonizada por Darín y dirigida por Bruno Stagnaro, alcanzó más de 10,8 millones de visualizaciones y se posicionó en el Top 10 de la plataforma en ochenta y siete países, incluidos Estados Unidos, España, Brasil, India y Alemania.

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El actor conversó con Marina Calabró y Guido Záffora sobre el apoyo que le dio a la conductora de MasterChef Celebrity (Video: Calabró 107.9/ El Observador 107.9)

Consultado por Marina Calabró sobre la segunda parte, Darín reveló que el equipo se encuentra trabajando intensamente para mantener la calidad que distinguió a la primera temporada. El actor advirtió que la nueva entrega será mucho más compleja y que el proceso de escritura, a cargo de Bruno Stagnaro y su equipo de guionistas, busca no bajar el estándar narrativo. “Queremos que esté a la altura de la expectativa que generó la primera”, expresó.

El protagonista de la serie reconoció la presión que implica sostener el suceso y remarcó el compromiso de todo el elenco para no defraudar a la audiencia internacional. “Ya viene la invasión. La invasión es muy dañina”, aseguró, en alusión al final de la primera temporada.

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“Va a ser mucho más compleja esta segunda temporada que la primera porque va a pasar de todo, de todo. Bruno con sus guionistas están haciendo un trabajo extraordinario, pero como es muy ‘obse’ con el tema de los guiones, no quiere bajarle la nota a esta temporada”, adelantó.

El eternauta gana el premio como "Mejor miniserie o teleserie". (Captura de video)

En una época marcada por el debate encendido en redes sociales, Ricardo Darín analizó el impacto que tuvo su defensa a Wanda Nara luego de la obtención del Martín Fierro. El actor relató cómo la viralización de su postura lo llevó a reflexionar sobre la dinámica de confrontación que domina las plataformas digitales y puso en foco la figura pública de la empresaria y conductora.

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“Estamos en una época de controversia permanente en donde cualquier cosa es motivo de dos bandos, ¿no? Los que te enaltecen y los que te matan, los que te salvan y los que te mandan a la horca”, aseveró. Explicó que la intensidad de las reacciones es tal que, incluso, se tomó el trabajo de responder a una usuaria que se mostró especialmente enojada con su defensa.

Uno de los puntos centrales de la argumentación de Darín fue su apreciación sobre el recorrido de la animadora. Aclaró que su comentario no buscó señalar que la conductora “se reinventó”, sino que “se inventó a sí misma”. Argumentó que, según su información, Wanda “no tenía ningún tipo de formación” específica para los roles que ocupó en el mundo del espectáculo y los negocios y valoró su crecimiento.

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Ricardo Darín respaldó a Wanda Nara: "Esta mina hizo lo que pudo para salir adelante y se transformó en representante de jugadores de fútbol” (Instagram)

Darín puso en relieve la capacidad de adaptación y aprendizaje de Nara, al señalar: “Me llamó todavía más la atención que puesta en ese lugar en el que la pusieron, la tipa se desenvolvió con solvencia”. Destacó que, pese a provenir de un contexto ajeno, logró desempeñarse como conductora y empresaria con soltura. Para Darín, este proceso de autoconstrucción merece reconocimiento, más allá de las simpatías personales que genere la figura pública.

La periodista Marina coincidió en que la figura de Wanda nunca pasa desapercibida y cuestionó la crueldad de ciertos comentarios. Darín remarcó: “Es tan fácil opinar detrás de una computadora, sobre todo no dando la cara. Es tan fácil, sobre todo, odiar”.

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En otro tramo del diálogo, Darín puso el foco en la dimensión empresarial de Wanda Nara. Subrayó que la conductora llegó a sentarse en negociaciones de contratos millonarios con representantes del fútbol, un ámbito históricamente vedado y dominado por hombres con experiencia. “Esta mina hizo lo que pudo para salir adelante y se transformó en representante de jugadores de fútbol”. Resaltó la dificultad de desempeñarse en ese entorno y la capacidad de la conductora para instalarse como intermediaria en negociaciones de alto perfil. “Esto habla claramente de que la chica ha dejado una huella porque, a favor o en contra, tiene a mucha gente movilizada”, sintetizó.