Tras los “ataques defensivos” de EEUU en el sur de Irán, Marco Rubio afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días

Marco Rubio afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto aún demandará varios días de negociación, un día después de que fuerzas estadounidenses lanzaran nuevos ataques contra objetivos en el sur iraní mientras continúan las conversaciones en Doha.

Rubio buscó enfriar las expectativas de un acuerdo inmediato en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán y sostuvo que todavía persisten discusiones sobre el lenguaje del documento inicial.

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“Hubo algunas conversaciones hoy en Qatar, así que veremos si podemos avanzar. Creo que hay muchas idas y vueltas sobre el lenguaje específico del documento inicial, así que llevará unos días”, declaró ante periodistas durante una visita a India.

Las declaraciones llegaron después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informara el lunes que realizó nuevos ataques que, según Washington, tuvieron carácter defensivo. “Las fuerzas estadounidenses realizaron ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de amenazas planteadas por fuerzas iraníes”, señaló el portavoz del CENTCOM, Tim Hawkins, en un comunicado. El comando militar indicó que entre los objetivos alcanzados hubo sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que intentaban “colocar minas”, aunque no ofreció más detalles sobre la operación.

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Los ataques estadounidenses se produjeron mientras altos negociadores iraníes llegaron a Doha para una nueva ronda de conversaciones destinadas a intentar poner fin al conflicto, que ya lleva tres meses.

Estados Unidos realizó “ataques defensivos” contra fuerzas iraníes que intentaban desplegar minas cerca del estrecho de Ormuz

Rubio evitó referirse al impacto que los ataques pudieran tener sobre las conversaciones, aunque insistió en que un acuerdo sigue siendo posible.

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En otra declaración desde India, el jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto. “El estrecho tiene que estar abierto, va a estar abierto de una forma u otra, así que tiene que estar abierto”, afirmó.

También agregó: “Lo que está pasando allí es ilegal, es insostenible para el mundo, es inaceptable”. Rubio ya había señalado previamente en Nueva Delhi que Estados Unidos dará una oportunidad a la diplomacia antes de considerar actuar con Irán “de otra manera”.

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En ese contexto, afirmó que hay “algo bastante sólido sobre la mesa”, en referencia a las conversaciones sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y a una negociación “muy real, significativa y limitada en el tiempo sobre la cuestión nuclear”.

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

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El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto. “El estrecho tiene que estar abierto, va a estar abierto de una forma u otra, así que tiene que estar abierto”, afirmó (REUTERS)

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, apenas unas pocas decenas de embarcaciones cruzan diariamente esa ruta marítima, frente a las entre 125 y 140 que lo hacían antes. La situación provocó un aumento en los precios del petróleo y elevó los costos del combustible, los fertilizantes y los alimentos.

En las primeras operaciones asiáticas de este martes, el crudo estadounidense West Texas Intermediate subía levemente respecto del último precio negociado del lunes, aunque se mantenía 5,5% por debajo del cierre del viernes.

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En paralelo a las conversaciones, Irán informó el lunes que derribó un dron furtivo “hostil” mediante un nuevo sistema de defensa aérea, según reportaron agencias iraníes, aunque no precisó su procedencia.

La televisión estatal iraní IRIB también informó que se escucharon varias explosiones cerca de Bandar Abbas alrededor de la medianoche local, aunque agregó que la situación en la ciudad portuaria era normal y que las autoridades investigaban la causa.

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En Doha, las conversaciones se centraron en el estrecho de Ormuz y en las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, según la fuente informada sobre la visita. También participó el gobernador del banco central iraní para discutir una posible liberación de fondos iraníes congelados como parte de un acuerdo final.

En las primeras operaciones asiáticas de este martes, el crudo estadounidense West Texas Intermediate subía levemente respecto del último precio negociado del lunes, aunque se mantenía 5,5% por debajo del cierre del viernes (Shutterstock)

El portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, dijo que las cuestiones nucleares solo se negociarán después de que se alcance un acuerdo marco. Baghaei sostuvo además que ambas partes “llegaron a una conclusión sobre una gran parte de los temas”, aunque aclaró que eso no significa que un acuerdo sea “inminente”.

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También indicó que el posible acuerdo con Irán no contiene detalles específicos sobre la administración del estrecho de Ormuz. Según explicó, Irán no cobraría peajes por el paso de barcos, aunque sí habría un costo por servicios ofrecidos, como navegación y medidas de protección ambiental, bajo un protocolo que se acordaría con Omán.

El presidente Donald Trump afirmó el lunes en Truth Social que las conversaciones con Irán avanzan “muy bien”, aunque advirtió sobre nuevos ataques si fracasan. “Solo será un gran acuerdo para todos, o no habrá acuerdo en absoluto”, escribió.

En otra publicación, Trump sostuvo que el uranio enriquecido iraní “será entregado inmediatamente a Estados Unidos para ser destruido o, preferiblemente, en coordinación con la República Islámica de Irán, destruido en el lugar”.

El presidente Donald Trump afirmó el lunes en Truth Social que las conversaciones con Irán avanzan “muy bien”, aunque advirtió sobre nuevos ataques si fracasan (REUTERS)

Mientras continúan las negociaciones, la tensión regional también se trasladó al frente libanés.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que Israel intensificará los ataques contra Hezbollah y anunció una “aceleración aún mayor” de la ofensiva tras ataques con drones del grupo contra fuerzas israelíes. Además, sostuvo que cualquier acuerdo final con Irán “debe eliminar completamente la amenaza nuclear”.

Poco después, el ejército israelí informó que atacaba infraestructura de Hezbollah en el valle de Bekaa, en el este de Líbano, y en otras zonas.

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego a mediados de abril, aunque Israel continuó con bombardeos que define como actos de autodefensa contra Hezbollah, grupo terrorista que no fue parte de esa tregua.

(Con información de REUTERS y AFP)