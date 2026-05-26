Generación Silver

Imaginar tu vida dentro de 10 años: el inesperado secreto para envejecer de forma independiente

Ejercicios psicológicos guiados y visualizaciones pueden ser clave para fomentar autonomía y bienestar utilizando innovación en personas de edad avanzada

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Ilustración de una persona mayor de espaldas, caminando por un sendero bifurcado hacia una casa estilizada con ventanas brillantes y sensores, con burbujas de tecnología.
La capacidad de imaginar el propio "yo futuro" de forma nítida y optimista es clave para valorar los beneficios de la tecnología en la vejez.

Un estudio publicado en el Journal of Applied Gerontology muestra que la identificación psicológica con el propio “yo futuro” influye en la aceptación de tecnologías de asistencia y monitoreo basadas en cámaras entre adultos mayores. Este hallazgo amplía el debate sobre los factores que determinan la adopción de tecnologías de asistencia para promover la vida independiente en personas de 60 a 80 años.

La habilidad de los adultos mayores para visualizarse a sí mismos de forma positiva y vívida dentro de diez años aumenta su disposición a instalar tecnologías de asistencia y monitoreo en el hogar.

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Según el Journal of Applied Gerontology, esta relación se debe a que una perspectiva optimista sobre el propio futuro refuerza la valoración de beneficios a largo plazo, como la autonomía y la seguridad, minimizando el peso de los costos inmediatos.

La investigación, liderada por Natalie An Qi Tham, Anne-Marie Brady y John Dinsmore en el Trinity College Dublin, evaluó las respuestas de 183 adultos mayores reclutados internacionalmente. Los participantes respondieron encuestas específicas para medir la continuidad psicológica con su “yo futuro”, así como la utilidad percibida y las preocupaciones respecto a la privacidad vinculadas a las tecnologías basadas en cámaras.

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El estudio determinó que las personas mayores con mayor conexión emocional y capacidad para imaginar con detalle su vida futura muestran hasta tres veces más probabilidades de aceptar la instalación de estos sistemas de asistencia. La utilidad percibida de la tecnología resultó ser el mediador principal entre la visión del yo futuro y la aceptación, mientras que las preocupaciones por la privacidad no influyeron significativamente en la decisión.

Ilustración plana de una persona mayor con cabello canoso mirando su reflejo sonriente y vital en un espejo digital interactivo, con iconos de cámaras y gráficos.
Un estudio del Journal of Applied Gerontology revela que los adultos mayores que se visualizan positivamente a largo plazo tienen hasta tres veces más probabilidades de aceptar sistemas de asistencia y monitoreo doméstico.

Mecanismos psicológicos y percepción de utilidad

La sensación de continuidad con el “yo futuro”, entendida como la capacidad de imaginarse y sentirse emocionalmente vinculado con la propia versión futura, se relaciona directamente con la percepción de utilidad tecnológica. Según detalló el Journal of Applied Gerontology, los adultos que anticipan su futuro de manera optimista tienden a valorar mejor los beneficios a largo plazo que las tecnologías de asistencia pueden aportar.

En la muestra analizada, esto fue especialmente evidente en quienes otorgaron mayor puntaje a la vividez y positividad al imaginarse dentro de una década. La investigación subraya que esta predisposición facilita la decisión de aceptar nuevas tecnologías para el hogar, mientras que el temor a perder privacidad no constituyó un obstáculo relevante.

Los resultados sugieren que la postergación o rechazo de tecnologías de asistencia entre adultos mayores no depende solo de factores prácticos, como la facilidad de uso, sino que responde al modo en que se evalúan, psicológicamente, los beneficios para el futuro personal.

Implicaciones para intervenciones y recomendaciones

El equipo autor recomienda desarrollar intervenciones psicológicas que refuercen una visión positiva y nítida del propio futuro, como ejercicios de imaginería guiada, visualización interactiva o el empleo de avatares realistas. Estas estrategias pueden contribuir a incrementar la “aceptación tecnológica” en personas mayores y respaldar políticas públicas o productos enfocados a la vida independiente.

El Journal of Applied Gerontology precisa que el estudio se basa en autoinforme de intención de uso y no en comportamientos reales, por lo que advierte sobre posibles sesgos de deseabilidad social en las tasas de aceptación reportadas. Además, la muestra estuvo compuesta principalmente por personas blancas, con alto nivel educativo y mayores ingresos, lo que limita la generalización de los resultados a otros grupos demográficos.

Asimismo, es importante garantizar que las intervenciones dirigidas a fortalecer el yo futuro sean accesibles y eficaces para diversos contextos socioeconómicos, evitando que la difusión tecnológica profundice desigualdades en el acceso a la vida independiente.

La evidencia recogida resalta que una representación mental positiva y cercana del futuro personal incrementa la valoración de los beneficios ofrecidos por las tecnologías de asistencia y facilita su adopción en el ámbito doméstico en la vejez.

Infografía muestra una pareja de adultos mayores viendo una proyección de dispositivos de asistencia en el hogar, con textos sobre el estudio y sus implicaciones.
Un estudio revela que adultos mayores con una fuerte conexión con su 'yo futuro' son hasta tres veces más propensos a adoptar tecnologías de asistencia en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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