Ni las almendras, ni el yogur: estos son los mejores alimentos para controlar el colesterol, según una dietista

Estos son los mejores alimentos para controlar el colesterol, según una dietista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada hora mueren 13 personas en España a causa de enfermedades cardiovasculares. Los datos más recientes recogidos por la Encuesta de Salud de la Fundación Española del Corazón (ESFEC) indican que un 57,3% de la población convive con al menos dos factores de riesgo relacionados con este tipo de patologías. Dentro de este grupo, el 22,8% presenta hipercolesterolemia, es decir, tiene niveles elevados de colesterol en sangre.

El control del colesterol es, precisamente por lo habitual que es tenerlo alto, una prioridad de salud pública, lo que ha impulsado la aparición de una amplia oferta de productos destinados a regular sus niveles. En supermercados y farmacias es habitual encontrar yogures enriquecidos, barritas de fibra o frutos secos específicos, todos ellos promocionados como aliados para controlar el colesterol.

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No hay una sola clave, es cuestión de hábitos

La dietista Claire Trommenschlager, citada por Doctissimo, advierte que el control del colesterol no depende de incorporar un único alimento o producto, sino que también exige adoptar un conjunto de hábitos saludables. Según explica, “no se puede decir que un alimento sea un aliado por sí solo. Es una cuestión de hábitos generales y centrarse solo en un ingrediente es demasiado simplista”, afirma Trommenschlager.

En el repaso de opciones dentro de la alimentación diaria, las legumbres son el tipo de alimento más recomendado. Variedades como las lentejas, los garbanzos, las habas y las alubias secas son especialmente buenas en este sentido por su elevado contenido en fibra y bajo aporte de grasas. Trommenschlager explica que estos alimentos pueden contribuir a regular el colesterol. “Si hay que señalar un grupo de aliados, sin duda las legumbres merecen un lugar prioritario. Además de las verduras, las lentejas, los guisantes, las habas o las alubias secas son alimentos con mucha fibra y poco contenido graso, algo que favorece el control del colesterol”, indica.

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Cuál es el alimento que ayuda a reducir el colesterol, adelgazar y rejuvenecer.

Los copos de avena también son buenos: contienen betaglucanos, una fibra soluble que ayuda a regular tanto el colesterol como la glucosa en sangre. Según la especialista, los copos de avena se pueden tomar tanto como parte de recetas dulces como saladas, y su efecto es más notable si se combinan con proteínas y grasas de calidad. “Es importante incorporar los copos de avena por su efecto positivo sobre el colesterol, pero siempre integrados en una alimentación equilibrada”, puntualiza.

En cuanto a las grasas, Trommenschlager aconseja priorizar los aceites vegetales, como el de colza o el de lino, que contienen omega-3, y reducir el consumo de grasas animales, presentes en la mantequilla, la nata, los embutidos y la carne roja. La especialista también subraya la importancia de hacer actividad física con regularidad, como caminar o realizar al menos 30 minutos de ejercicio al día se considera una medida adecuada para complementar la dieta.

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Trommenschlager insiste en la importancia de la constancia a la hora de integrar estos hábitos en la rutina semanal; y recomienda consumir legumbres al menos dos veces por semana, dar preferencia a los cereales integrales y elegir aceites vegetales de calidad.