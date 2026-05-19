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Con Cristiano Ronaldo, Portugal dio la lista de 27 convocados para el Mundial: el jugador que quedaría afuera

El técnico español Roberto Martínez anunció los nombres que integrarán la delegación. Antes de la fecha límite deberá quitar a uno de la nómina

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Cristiano Ronaldo encabeza la lista de Portugal para el Mundial 2026 (AP)
Cristiano Ronaldo encabeza la lista de Portugal para el Mundial 2026 (AP)

La Selección de Portugal presentó una lista preliminar de 27 futbolistas para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, encabezada por Cristiano Ronaldo, quien afrontará su sexta participación en el máximo torneo de la FIFA. La convocatoria, oficializada por el entrenador Roberto Martínez a menos de un mes del inicio de la competencia, sitúa al delantero de 41 años como capitán del equipo e iguala la marca de mayor número de presencias en Copas del Mundo, logro que comparte con Lionel Messi.

La nómina dada a conocer incluye nombres habituales como Rúben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Rúben Neves, Joao Félix, Vitinha, Nuno Mendes y Joao Neves, consolidando una base experimentada en la plantilla portuguesa.

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El entrenador español Roberto Martínez optó por un grupo ampliado de 27 futbolistas, aunque el reglamento de la FIFA solo permite inscribir a 26 jugadores por selección. El listado oficial definitivo se conocerá el próximo 2 de junio, cuando el organismo regulador publique las plantillas finales de los 48 equipos participantes.

El principal motivo de la convocatoria ampliada radicaría en la presencia de cuatro arqueros: Diogo Costa, habitual titular, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho. Uno de ellos quedaría fuera antes del debut, ya que la normativa establece que al menos tres porteros deben integrar el grupo definitivo. La decisión final dependerá del rendimiento y el estado físico de los porteros en los días previos al inicio del torneo.

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Convocados a la selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Selección de Portugal
Portugal presentó 27 jugadores en la lista

La selección portuguesa, dirigida por Roberto Martínez desde enero de 2023, integrará el Grupo K junto a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. El debut de Portugal está programado para el 17 de junio frente al conjunto africano, continuará el 23 ante el equipo asiático y cerrará la fase de grupos el 27 contra el cuadro sudamericano.

Cristiano Ronaldo ha disputado todas las ediciones del torneo desde Alemania 2006. Su participación ininterrumpida en seis Copas del Mundo representa un récord histórico, igualado únicamente por Lionel Messi. El delantero, actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, lidera la tabla de goleadores históricos de su selección y ha mantenido un lugar en la élite del fútbol internacional durante más de dos décadas.

Cabe recordar que la FIFA, según lo estipulado en su reglamento, permite la sustitución de un futbolista lesionado hasta 24 horas antes del primer partido del seleccionado. Esta disposición otorga a los cuerpos técnicos la posibilidad de ajustar la lista definitiva ante cualquier imprevisto físico o de salud.

Entre los datos relevantes, Portugal encara este Mundial con aspiraciones renovadas, luego de haber alcanzado los octavos de final en la edición de Qatar 2022. La inclusión de figuras como Bernardo Silva y Bruno Fernandes refuerza el potencial ofensivo del equipo, mientras que la solidez defensiva recae en jugadores como Rúben Dias y Joao Cancelo.

El debut ante la República Democrática del Congo marcará el inicio de lo que podría ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo, uno de los máximos referentes del fútbol de la historia.

Póster rojo oscuro con el escudo de la Federación Portuguesa de Fútbol y el título "SQUAD", seguido de una lista de 26 nombres de jugadores en blanco
Los convocados de Portugal de cara al Mundial 2026

La lista de 27 convocados de la Selección de Portugal

ARQUEROS: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho

DEFENSORES: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Goncalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias y Tomás Araújo

MEDIOCAMPISTAS: Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva

DELANTEROS: Joao Félix, Trincao, Francisco Conceicao, Pedro Neto, Rafael Leao, Goncalo Guedes, Goncalo Ramos y Cristiano Ronaldo

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