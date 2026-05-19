Ciencia

4 ejercicios simples para activar el metabolismo y quemar calorías en casa o en el gimnasio

Las investigaciones avalan la eficacia de los ejercicios funcionales y el trabajo combinado de fuerza y cardio para mejorar la composición corporal y la salud metabólica

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cuatro ejercicios básicos en formato de alta intensidad permiten activar el cuerpo y elevar el gasto calórico de manera eficiente en casa o el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la rutina diaria, resulta posible activar el metabolismo y quemar calorías sin salir a correr largas distancias ni recurrir a equipamientos sofisticados. Un circuito de alta intensidad, compuesto por ejercicios funcionales, permite alcanzar estas metas tanto en casa como en el gimnasio.

De acuerdo con la clínica estadounidense Mayo Clinic, combinar movimientos que eleven la frecuencia cardíaca y trabajen varios grupos musculares al mismo tiempo posibilita un mayor gasto energético en menos tiempo.

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Además, la flexibilidad de estos ejercicios facilita su adaptación a distintos niveles de condición física, promoviendo la constancia y la adherencia al entrenamiento.

Los cuatro ejercicios recomendados

  1. Split con salto: alterna los apoyos de las piernas con un salto, realizando una zancada amplia y descendiendo hasta casi tocar el suelo con la rodilla. Este ejercicio desarrolla la fuerza de piernas y favorece la coordinación.
  2. Salto lateral en apoyo: utiliza un banco o cajón y salta lateralmente, elevando la cadera y agrupando las piernas. Este movimiento requiere intensidad cardiovascular y trabaja el core.
  3. Thruster con mancuernas: desde una sentadilla profunda, extiende el cuerpo y eleva los brazos con mancuernas en un press dinámico. Es fundamental mantener la continuidad del movimiento para maximizar el gasto calórico y el trabajo muscular.
  4. Crunch aéreo: agrupa el cuerpo y extiéndelo de forma dinámica con apoyo sobre una superficie. Para reducir la dificultad, se puede realizar sobre un apoyo más alto.

Estos ejercicios pueden adaptarse tanto a personas con experiencia como a quienes se inician en la actividad física.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La variedad de ejercicios de alta intensidad activa numerosos grupos musculares, evitando la monotonía y favoreciendo la coordinación y la motivación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo estructurar el circuito

De acuerdo con investigaciones científicas y el sitio médico especializado WebMD, se recomienda realizar cada ejercicio durante 20 segundos a una intensidad elevada, seguida de 30 segundos de recuperación activa caminando. El circuito completo debe repetirse seis veces. No es necesario contar repeticiones; el enfoque está en sostener la intensidad durante el tiempo asignado.

Las investigaciones demuestran que el entrenamiento de alta intensidad (HIIT) y los ejercicios funcionales aceleran el metabolismo durante y después de la actividad. Un estudio publicado en Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes mencionó que la combinación de ejercicios de resistencia y cardio es la estrategia más eficaz para mejorar la salud metabólica y la composición corporal en personas con sobrepeso u obesidad.

Además, el ejercicio con cargas, como el thruster, contribuye a incrementar la masa muscular, lo que eleva el metabolismo basal. Según el hospital Cleveland Clinic, cada kilogramo extra de músculo ayuda a quemar más calorías incluso en reposo.

Beneficios y variaciones del entrenamiento funcional

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El split con salto, el salto lateral, el thruster con mancuernas y el crunch aéreo conforman una rutina intensa que activa músculos clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento funcional incrementa el gasto calórico y favorece la fuerza, la coordinación y la resistencia cardiovascular. La variedad de movimientos activa diferentes grupos musculares y evita la monotonía, lo que ayuda a sostener la motivación.

De acuerdo con la revista científica Science Focus, ejercicios como sentadillas, saltos y movimientos que involucran grandes grupos musculares generan una respuesta metabólica superior y promueven la quema de grasas incluso después de terminar la rutina.

Consejos para complementar el circuito

Para optimizar los resultados, médicos y entrenadores certificados recomiendan mantener una ingesta adecuada de proteínas tras el ejercicio, lo que estimula la síntesis muscular y mejora la recuperación. Alternar días de entrenamiento funcional con sesiones de cardio moderado, como caminatas rápidas, natación o ciclismo. Dormir lo suficiente y reducir el estrés, ya que ambos factores inciden en el funcionamiento metabólico. Evitar dietas muy restrictivas, que pueden ralentizar el metabolismo y dificultar la pérdida de peso a largo plazo.

Antes de iniciar cualquier rutina de alta intensidad, es conveniente consultar con un profesional de la salud, especialmente en caso de enfermedades crónicas o lesiones previas. Los ejercicios pueden ajustarse en dificultad y duración según el nivel físico de cada persona.

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