Quién es Stanley Druckenmiller: la leyenda de Wall Street que decidió invertir fuerte en Argentina tras escuchar a Milei en Davos

Stanley Druckenmiller redefinió su portafolio global tras una apuesta por la energía argentina (Bloomberg)

Desde su oficina en Estados Unidos, Stanley Druckenmiller decidió ejecutar una de las jugadas más comentadas del año en el entorno bursátil argentino. El reputado inversor, conocido por su historial en la gestión de fondos y su rol protagónico en una de las maniobras más audaces de la historia financiera, apostó fuerte por empresas argentinas tras escuchar un discurso en el Foro de Davos. El movimiento, revelado por documentos oficiales y confirmaciones públicas, provocó un efecto inmediato en los mercados y alteró el mapa de preferencias entre los grandes fondos internacionales. La decisión de Druckenmiller de invertir en energía argentina impactó en Wall Street y en el mercado local.

La carrera de Stanley Druckenmiller comenzó en 1981 con la fundación de Duquesne Capital, una firma que más tarde evolucionó en el Duquesne Family Office, entidad que hoy administra aproximadamente 3.000 millones de dólares. A través de los años, el inversor cosechó fama por dos razones centrales: su participación en el célebre “Miércoles Negro” y sus conexiones directas con los principales actores de la economía estadounidense. En 1992, en calidad de estratega principal del Quantum Fund de George Soros, Druckenmiller lideró una apuesta de 10.000 millones de dólares contra la libra esterlina, una jugada que forzó al Reino Unido a abandonar el Mecanismo de Tipos de Cambio europeo. Ese episodio, conocido como el “Miércoles Negro”, derivó en ganancias de unos 1.000 millones de dólares en un solo día para el fondo y consolidó su reputación como uno de los operadores más audaces de Wall Street.

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Además de su destreza para anticipar movimientos del mercado, Druckenmiller mantuvo una red de contactos influyentes en la economía estadounidense. Fue mentor de Kevin Warsh, actual presidente de la Reserva Federal, y trabajó en colaboración con Scott Bessent, actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Estas conexiones lo posicionaron como un referente clave para los grandes fondos y bancos internacionales.

El desembarco de Druckenmiller en el mercado argentino tuvo un origen inesperado. En una entrevista con la cadena CNBC, el inversor relató que su interés surgió tras escuchar el discurso de Javier Milei en el Foro de Davos a comienzos de 2024. “Vi el discurso en Davos. Era alrededor de la una de la tarde en mi oficina, abrí Perplexity (una aplicación de inteligencia artificial) y le pedí: ‘Dame los cinco ADRs más líquidos de Argentina’. Yo sigo una vieja regla de Soros: ‘Invertir y luego investigar’. Los compré todos. Después trabajamos sobre ellos y aumenté mis posiciones”, contó el propio Druckenmiller en ese reportaje.

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El episodio se viralizó entre analistas y operadores, que observaron con atención el viraje de uno de los inversores más influyentes de Wall Street hacia activos argentinos. Los formularios 13F presentados ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) confirmaron la magnitud del movimiento. En el primer trimestre de 2024, Druckenmiller cerró completamente sus posiciones en gigantes tecnológicos como Alphabet (Google) y redujo en un 94% su exposición en Amazon y Mercado Libre. Ese capital migró hacia materias primas y, de manera notoria, a la energía argentina.

El detalle de las operaciones revela la magnitud del interés del inversor en el país sudamericano. En el caso de YPF, Druckenmiller multiplicó su posición por más de cuatro, pasando de 606.990 a 3.235.962 acciones, una operación valuada en cerca de 150 millones de dólares. Al mismo tiempo, incorporó 134.700 acciones de Vista Energy, petrolera con fuerte presencia en Vaca Muerta. Además, sumó 387.400 participaciones del ETF ARGT (Global X MSCI Argentina), un fondo que replica el comportamiento de las principales empresas argentinas.

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El movimiento convirtió a YPF en el cuarto activo más importante de toda la cartera global de Duquesne Family Office, desplazando a pesos pesados como la tecnológica taiwanesa TSMC. Para los observadores del mercado, la decisión de Druckenmiller tuvo implicancias directas en la percepción de riesgo país y en el atractivo de la plaza local para otros actores internacionales.

En el universo financiero global circula una máxima: “A donde va Druckenmiller, el resto mira”. La entrada de un inversor de este calibre en activos argentinos funcionó como un sello de aprobación para otros grandes fondos de cobertura, que aún evaluaban el escenario local con cautela. El fenómeno se conoce como “efecto contagio” y suele provocar movimientos en cadena, ya que muchos operadores replican la estrategia de los referentes del sector.

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Al principio de su incursión, la cartera de Druckenmiller incluyó bancos y empresas de telecomunicaciones, como Galicia y Macro. Sin embargo, la evolución de sus posiciones mostró una concentración cada vez mayor en el sector energético, más específicamente en empresas vinculadas a Vaca Muerta. La apuesta por YPF y Vista Energy reflejó una visión centrada en el potencial exportador de la formación geológica, que muchos analistas consideran el motor principal de rentabilidad a mediano plazo para la economía argentina.

El contexto en el que Druckenmiller incrementó su exposición al mercado argentino estuvo marcado por la atención internacional sobre la sostenibilidad del programa económico local y las restricciones cambiarias que persistían en el Banco Central. A pesar de ese escenario, Duquesne Family Office resolvió triplicar su presencia en el país, una señal percibida en el mercado como un respaldo de peso a la política económica y al potencial de los recursos energéticos argentinos.

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El episodio del desembarco de Druckenmiller en la Argentina sumó una anécdota particular a la historia reciente del mercado financiero. El hecho de que una de las figuras más respetadas del mundo bursátil haya decidido invertir tras un discurso político en Suiza, utilizando una plataforma de inteligencia artificial para identificar oportunidades, aportó un matiz novedoso y tecnológico al relato habitual de las inversiones internacionales.

El viraje de la cartera de Druckenmiller implicó el cierre total de posiciones en gigantes tecnológicos, una reducción casi completa en Amazon y Mercado Libre y la asignación de recursos a activos vinculados a la energía y las materias primas. El movimiento fue documentado en los formularios oficiales presentados ante la SEC y analizado por expertos en ambos extremos del continente.

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Druckenmiller ideó la legendaria apuesta ganadora de USD 10.000 millones contra la libra esterlina cuando trabajaba en Quantum Fund, el fondo de George Soros (Reuters)

La reacción en el mercado local y entre los operadores globales no tardó en manifestarse. La noticia de que YPF había escalado hasta ubicarse entre los principales activos de una de las carteras más seguidas de Wall Street generó repercusiones en los precios y en la percepción de la plaza argentina. La entrada de Druckenmiller y la exposición masiva a empresas vinculadas a Vaca Muerta también contribuyeron a renovar el interés por el sector energético y por los fondos que replican la evolución de la economía argentina.

El caso de Stanley Druckenmiller y su desembarco en la Argentina se inscribe en la tradición de grandes inversores internacionales que, en determinados momentos, apostaron por mercados emergentes tras identificar oportunidades singulares. En esta ocasión, el disparador no fue una tendencia macroeconómica ni una predicción técnica, sino un discurso político y el uso de tecnología para tomar decisiones rápidas.

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El seguimiento de la estrategia de Druckenmiller continuará siendo objeto de análisis entre los principales fondos internacionales. La magnitud de sus posiciones, la velocidad con la que modificó su cartera y el impacto de su “sello de aprobación” sobre activos argentinos mantendrán la atención de analistas, operadores y reguladores en los próximos meses.