La llamativa actitud de Ian Lucas con Sofía Gonet luego de ganar el Martín Fierro

El video del momento en que Ian Lucas recibe el premio Martín Fierro.

La noche de los Martín Fierro estuvo marcada por un episodio que acaparó la atención de todos los presentes y de quienes seguían la ceremonia por televisión: el beso de Ian Lucas a Sofi La Reini Gonet. El gesto, ocurrido en el instante mismo en que se anunció el premio revelación, generó un torrente de comentarios y especulaciones, tanto en la sala como en las redes sociales. El momento, espontáneo y cargado de emoción, tuvo lugar antes incluso de que Ian Lucas subiera al escenario, y fue captado por las cámaras y los celulares de los asistentes.

El youtuber, conocido por su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), fue uno de los protagonistas de la velada al ser distinguido con el premio revelación, reconocimiento que lo ubicó de nuevo frente a su excompañera de reality. La relación entre ambos había sido tema de conversación desde el final del certamen culinario, donde compartieron pantalla y construyeron una conexión que traspasó el formato televisivo.

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Cuando se escuchó el nombre de Ian como ganador, la reacción fue inmediata y espontánea. Antes de acercarse al escenario, se dirigió a Sofía, la tomó del rostro y le dio dos besos en el cuello, en medio de la emoción general y ante la mirada de todos. Este gesto se instaló rápidamente como uno de los momentos más comentados de la noche y reavivó los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos.

La escena del beso reavivó un tema que ya estaba instalado desde el reality: la posibilidad de que entre Ian y Sofi existiera algo más que compañerismo. Los seguidores del programa y usuarios en redes sociales llevan tiempo intercambiando teorías y comentarios sobre la naturaleza de su vínculo, atentos a cualquier gesto o palabra que pudiera sugerir romance.

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Vicky Xipolitakis entrevistando a Sofi Gonet en la habitación de hotel, mientras se prepara para los Premios Martín Fierro

Sin embargo, ambos fueron taxativos al referirse a estos rumores. Sofía fue directa al ser consultada: “Es mentira. Somos amigos y jugamos con el romance. Pero no, yo estoy muy loca, no quiero tener novios”. Esta declaración, brindada en la previa de la ceremonia cuando todavía faltaba para el inicio del evento y mientras Vicky Xipolitakis cubría el ambiente desde el hotel, buscó disipar las dudas y poner fin a las especulaciones. A pesar de sus palabras, el público siguió interpretando gestos y actitudes, alimentando el debate sobre si existe o no un romance oculto entre ambos.

La gala cobró un significado especial para Ian Lucas, quien se alzó con el premio Revelación gracias a su participación en MasterChef Celebrity. Su consagración como campeón del reality lo posicionó como una de las figuras emergentes del año.

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Al recibir el premio, mostró su emoción y agradeció el respaldo del público, el apoyo de sus compañeros y la confianza del canal. “No tenía preparado nada. La frutilla del postre después de lo que pasó en MasterChef. Agradecerle a mis compañeros, que fueron parte; a Wanda (Nara), que fue muy parte de esto; a mi equipo y a toda la gente de Telefe, que confió en mí”, expresó conmovido.

Ian Lucas, luego de recibir la estatuilla (PRENSA TELEFE)

El joven youtuber remarcó lo que significó para él adentrarse en el universo televisivo: “Venía de un mundo nuevo, totalmente distinto. Me aceptaron muy bien acá, en la tele, con otro público. Estoy muy feliz y agradecido. Gracias a la gente que nos acompañó en todas las cenas, fue un proyecto muy lindo”.

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La relación entre Ian Lucas y La Reini se forjó en el set de MasterChef Celebrity, donde ambos compartieron desafíos, aprendizajes y momentos de tensión. La final del reality los encontró compitiendo por el título, lo que sumó un matiz especial a la ceremonia de los Martín Fierro, al volver a enfrentarlos en la terna de revelación.