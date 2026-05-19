El detrás de escena de la convocatoria de Neymar a la selección de Brasil: la videollamada con Ancelotti y un rol sin privilegios

El entrenador Carlo Ancelotti y el delantero Neymar Jr. compartirán el plantel de Brasil en el Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria de Neymar para jugar su cuarto Mundial con la selección de Brasil se dio en un momento de incertidumbre respecto al futuro de la estrella del Santos, que estuvo en duda hasta último momento y que finalmente integró la nómina de 26 futbolistas elegidos por el entrenador Carlo Ancelotti de cara a la Copa del Mundo 2026, donde la verdeamarela intentará volver a salir campeón tras 24 años.

Luego de la celebrada decisión del técnico italiano, se revelaron algunos detalles de la convocatoria de Neymar. El momento clave en el que el ex conductor del Real Madrid y Milan se inclinó por el delantero de 34 años tras una videollamada que tuvo al DT, al jugador y miembros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) como protagonistas.

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De acuerdo con lo publicado por el medio Globo Esporte, Ancelotti aclaró de entrada que Neymar no será capitán ni tiene asegurada la titularidad, pero su disposición a aceptar la nueva jerarquía fue interpretada como un voto de confianza, conduciendo al anuncio oficial difundido el lunes por la noche en Río de Janeiro.

La comunicación ocurrió el jueves anterior al anuncio y marcó el primer contacto directo entre Ancelotti y Neymar desde septiembre. Ese día, el entrenador y el director de selecciones de la CBF, Rodrigo Caetano, expusieron todos los cambios implementados en la selección desde el inicio de la actual gestión, incluyendo restricciones y normas de conducta más estrictas. Entre las indicaciones, destaca la sugerencia de mantener una “exposición mínima en redes sociales”, detalló el portal brasileño en su artículo.

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El momento en el que apareció el nombre de Neymar entre los convocados de la selección de Brasil para el Mundial 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes)

Durante la conversación, que se desarrolló en un tono distendido, Neymar aceptó las condiciones y prometió “no escatimar esfuerzos” para ser útil al plantel en la Copa del Mundo, pese a su nuevo rol sin privilegios. A su vez, Ancelotti había advertido en la conferencia de prensa: “Lo elegimos no porque pensamos que va a ser un buen suplente, lo elegimos un minuto, cinco, que no juegue, o que juegue 90, o que patee un penal”.

El seguimiento médico fue otro elemento crucial en las horas previas a la convocatoria. La mañana del lunes, la CBF evaluó los problemas en la pantorrilla que Neymar sintió en el último partido del Santos ante Coritiba por el Brasileirao. Al confirmarse que no existía lesión, se tomó la decisión de convocarlo en lugar de João Pedro, quien hasta ese momento figuraba en la prelista.

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Por otra parte, Ancelotti explicó en el programa Jornal Nacional de TV Globo que la filosofía detrás de la nueva lista de Brasil es clara: “Quien lo merezca, jugará”. Minutos después, el entrenador de 66 años que renovó su vínculo hasta 2030, recibió un mensaje de Neymar celebrando la convocatoria, incluidos “emojis de corazones verdes y amarillos”, según compartió el propio DT a su entorno, precisó el medio citado.

El seleccionador antepuso la transparencia en la elección del delantero: Neymar fue advertido de que partirá como suplente y que la capitanía quedará en otras manos, rompiendo así con la dinámica de administraciones previas. “Había que renovar códigos y jerarquías”, relató la dirigencia de la CBF a Globo Esporte.

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El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, habla durante la rueda de prensa en la que anunció la lista de los 26 convocados para el Mundial 2026 en Río de Janeiro (EFE/ Andre Coelho)

La videollamada, mantenida cuatro días antes del anuncio, marcó el giro decisivo hacia la convocatoria, que fue vista como inminente por el entorno federativo ya desde el viernes, tras percibirse la apertura y el compromiso del delantero del Santos con las nuevas exigencias grupales.

En la convocatoria anunciada oficialmente, Neymar acompañará a otros 25 jugadores que deberán presentarse el 27 de mayo en el predio Granja Comary, en Teresópolis. El 31 de mayo, la selección enfrentará a Panamá en el Maracaná, en el tradicional amistoso de despedida ante su público. La delegación viajará el 1° de junio a Estados Unidos, donde se medirá con Egipto el 6 de junio en Cleveland en el último testeo. El debut en la Copa del Mundo será el 13 de junio, frente a Marruecos en Nueva Jersey, por el Grupo C, el cual comparte con Escocia y Haití.

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En este ciclo mundialista, la selección brasileña también presenta novedades en otras posiciones. Por ejemplo, el arquero del Gremio Weverton, de 38 años, igualará a Thiago Silva como los jugadores de mayor edad convocados en la historia del combinado nacional, solo detrás de Daniel Alves, que jugó el Mundial de Qatar 2022 con 39.

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