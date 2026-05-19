República Dominicana

Las zonas francas de República Dominicana impulsan el empleo y la inversión extranjera, mientras sus exportaciones superan los $2,800 millones

Más de 200 mil empleos directos y una red nacional de parques industriales respaldan el dinamismo exportador, en un entorno macroeconómico estable y con políticas de impulso a la inversión y a la seguridad jurídica

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Vista aérea de una zona franca con almacenes, contenedores de carga de varios colores, camiones y montacargas, palmeras y montañas al fondo bajo un cielo con nubes.
Las exportaciones de zonas francas de República Dominicana superan los USD 2.800 millones en los primeros cuatro meses del año, señalando un panorama de crecimiento sostenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones provenientes de zonas francas en República Dominicana superaron los $2,800 millones en los primeros cuatro meses del año, una cifra que refleja la consolidación del país como plataforma regional para la producción dirigida a mercados internacionales, anticipa un escenario de crecimiento sostenido, impulsado por la llegada de nuevas inversiones y el fortalecimiento de la integración en cadenas globales de valor.

Según el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), el sector registró un aumento interanual del 4.3%, lo que supone un incremento absoluto de $115.2 millones respecto al mismo periodo del año anterior.

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El director ejecutivo del CNZFE, Johannes Kelner, señaló que estos resultados demuestran la “extraordinaria solidez y sostenibilidad del régimen de zonas francas dominicanas”, así como su creciente atractivo para la inversión extranjera.

De acuerdo con Kelner, “la República Dominicana continúa consolidándose como una de las plataformas más dinámicas, confiables y competitivas de la región para la producción orientada a la exportación, ofreciendo condiciones excepcionales para el desarrollo de operaciones de alto valor y proyección global”.

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Una vista panorámica del interior de una fábrica textil con varios operarios trabajando en máquinas de telar, rodeados de bobinas de hilo y materiales fibrosos.
El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación destaca un aumento interanual del 4,3 %, equivalente a USD 115,2 millones adicionales respecto al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de productos médicos y farmacéuticos, protagonista del impulso exportador

Entre los segmentos que explican el notable dinamismo exportador, sobresalen los productos médicos y farmacéuticos con exportaciones por $966 millones, seguidos por el tabaco y sus derivados que generaron $461.2 millones y los productos eléctricos y electrónicos, con $15.2 millones en el mismo periodo.

Esta composición evidencia la diversificación que experimenta el régimen, con el liderazgo de sectores de alto valor agregado y creciente inserción en mercados exigentes.

Las cifras más recientes muestran que otros rubros también experimentaron expansiones significativas. Las manufacturas de metales aumentaron un 62.5 %, las empresas comercializadoras un 23.2 % y los productos químicos un 20.6 %. Estos datos sustentan la tendencia hacia actividades de mayor complejidad tecnológica y valor añadido.

A juicio del representante de CNZFE, este desempeño se encuentra respaldado por un entorno macroeconómico estable, un marco regulatorio competitivo y una infraestructura productiva en fortalecimiento continuo.

El director Kelner subrayó además que la confianza de los inversionistas internacionales responde a las políticas de promoción de la inversión y a la mejora del clima de negocios impulsadas por la administración del presidente Luis Abinader, así como a la consolidación de la seguridad jurídica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sector de productos médicos y farmacéuticos encabeza las exportaciones con USD 966 millones, seguido por tabaco, derivados y productos eléctricos y electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 200 mil empleos y una amplia red de zonas francas en todo el país

Las zonas francas dominicanas se configuran como un motor clave de generación de empleo formal. Actualmente, suman más de 200 mil puestos de trabajo directos, distribuidos en una extensa red de parques y empresas presentes a lo largo del territorio nacional.

En la región norte se concentra la mayor actividad, con 46 parques y 421 empresas operando bajo este régimen. El sur cuenta con 20 parques y 118 empresas, mientras que el este alberga 8 parques y 87 empresas. Por su parte, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo representan otro polo relevante, con 20 parques y 217 empresas vinculadas al sector.

Esta estructura productiva ilustra la importancia de las zonas francas como infraestructura estratégica, no solo para la generación de empleo sino también para el impulso continuo de las exportaciones dominicanas.

La concentración en la región norte, junto con la participación del Distrito Nacional y Santo Domingo, permite al país responder con flexibilidad y capacidad a la demanda internacional, integrándose en cadenas globales que requieren estándares de manufactura avanzada y servicios de exportación a escala.

Bandera de República Dominicana ondea en un puerto al atardecer, con grúas, numerosos contenedores y un barco de carga, incluye texto "Exportaciones dominicanas en 2026".
Las proyecciones oficiales mantienen el optimismo para el sector, anticipando más inversión extranjera y mayor liderazgo en exportaciones de manufactura avanzada y servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyección para el resto del año sostiene el dinamismo exportador

La perspectiva oficial para el cierre del año mantiene el optimismo, gracias a la persistente llegada de inversiones extranjeras y la expansión de las capacidades productivas en las zonas francas.

El sector prevé consolidar su crecimiento a partir de la inserción en sectores intensivos en manufactura avanzada y en servicios vinculados a exportaciones, reforzando el papel de República Dominicana como referente regional en materia de comercio exterior y desarrollo industrial.

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