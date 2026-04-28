México

Avena caliente con manzana y canela: el desayuno que ayuda a reducir el colesterol y regular el azúcar

Un desayuno simple que puede transformar el metabolismo desde la primera comida del día

Guardar
Plato hondo con avena y tajadas de manzana - (Imagen Ilustrativa Infobae
La manzana frena la absorción de azúcar y la canela mejora la sensibilidad a la insulina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer avena caliente con manzana y canela reduce el colesterol LDL hasta un 10% y modera los picos de glucosa en sangre, según estudios recientes que respaldan esta combinación como una de las más eficaces entre los desayunos de base vegetal. El mecanismo: las bacterias intestinales descomponen la avena y producen ácido ferúlico y ácido dihidroferúlico, compuestos que ordenan al hígado procesar el colesterol con mayor eficiencia.

La avena contiene beta-glucano, una fibra soluble viscosa que forma un gel en el intestino y ralentiza físicamente la absorción de glucosa. Mientras que la manzana aporta pectina, otra fibra soluble que retrasa el vaciado gástrico y amortigua la subida de azúcar tras la comida hasta en un 28%. Su índice glucémico oscila entre 28 y 40, lo que la convierte en un complemento natural para estabilizar la glucosa a lo largo de la mañana.

PUBLICIDAD

Desayuno energético con avena sobre - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta combinación se convierte en una de las herramientas dietéticas más eficaces para regular el azúcar y los lípidos en sangre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela actúa como mensajero metabólico

La canela no es solo un condimento. Contiene cinnamtannin B1, un compuesto que mejora la sensibilidad de los receptores de insulina y mimetiza parcialmente su acción a nivel celular. De acuerdo a estudios, se encontró que entre 1 y 6 gramos diarios de canela de Ceilán redujeron la glucosa en ayunas un promedio de 24,59 mg/dL en participantes con diabetes tipo 2. Además, reduce el colesterol LDL, los triglicéridos y eleva el HDL, el colesterol “bueno”.

Un desayuno que también cuida el corazón

La combinación de estas tres fibras —beta-glucano, pectina y los polifenoles de la canela— actúa en distintos puntos del metabolismo lipídico y glucémico. La avena aumenta la cantidad de bacterias intestinales beneficiosas; la manzana aporta vitamina C, potasio y antioxidantes como flavonoides; y la canela suma minerales como magnesio, calcio y potasio, todos vinculados a la regulación de la presión arterial y la salud cardiovascular.

PUBLICIDAD

Postre de manzana, receta dulce, canela en polvo, fruta horneada, preparación casera, postre saludable, cocina hogareña, sabor tradicional - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Mezcalr esta fruta con canela ayuda a reducir el colesterol malo, amortiguan los picos de azúcar y mejorar la respuesta insulínica, todo en un tazón caliente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar avena caliente con manzana y canela

  1. Llevar a ebullición 1 taza de agua o leche vegetal sin azúcar en una olla pequeña.
  2. Agregar ½ taza de avena en hojuelas tradicionales (no instantánea) y reducir el fuego.
  3. Cocinar a fuego medio-bajo durante 5 a 7 minutos, revolviendo con frecuencia hasta obtener la consistencia deseada.
  4. Pelar y cortar en cubos pequeños ½ manzana (preferiblemente variedad ácida, como Granny Smith).
  5. Incorporar la manzana a la avena durante los últimos 2 minutos de cocción para que se ablande sin deshacerse.
  6. Añadir ½ cucharadita de canela en polvo (de preferencia canela de Ceilán) y mezclar bien.
  7. Retirar del fuego y dejar reposar un minuto antes de servir.
  8. Opcional: agregar una cucharadita de semillas de chía al momento de servir para potenciar el efecto de la fibra.

Temas Relacionados

avenamanzanacanelasaludnutriciónmexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de abril?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de abril?

Temblor hoy 28 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 28 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Cómo usar el agua oxigenada en plantas para eliminar hongos sin dañarlas

Con una dilución adecuada puede resolver problemas frecuentes del jardín sin recurrir a pesticidas

Cómo usar el agua oxigenada en plantas para eliminar hongos sin dañarlas

Florinda Meza asegura que Chespirito será su único amor y descarta volver a casarse

La actriz reconoció que, a pesar de recibir propuestas, ninguna persona podría ocupar el lugar de Chespirito

Florinda Meza asegura que Chespirito será su único amor y descarta volver a casarse

INAH registró sitio maya descubierto por habitantes durante las obras del Tren Maya en Quintana Roo

Las labores de registro revelaron pintura mural decorativa, una posible osamenta humana y tres bóvedas en buen estado de conservación

INAH registró sitio maya descubierto por habitantes durante las obras del Tren Maya en Quintana Roo
MÁS NOTICIAS

NARCO

De ser considerado sucesor de El Mencho a ser capturado en un drenaje, la caída de El Jardinero

De ser considerado sucesor de El Mencho a ser capturado en un drenaje, la caída de El Jardinero

Trasladan a la FEMDO a “El Jardinero”, líder del CJNG y posible sucesor de El Mencho

Gobierno de Nayarit pide a la población no salir ante ola de violencia por detención de “El Jardinero”

Otro golpe al CJNG: detienen en Jalisco a “El Güero Conta”, operador financiero de Audias Flores Silva, El Jardinero

EEUU emite alerta de seguridad en Reynosa por bloqueos y disturbios a cargo del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Florinda Meza asegura que Chespirito será su único amor y descarta volver a casarse

Florinda Meza asegura que Chespirito será su único amor y descarta volver a casarse

Así reaccionó Bárbara de Regil a su error en Supernova Génesis 2026: “Estaba escuchando música de John Lennon”

¿Ángela Aguilar espía a Cazzu? Internautas descubren detalle en fotografía de Kunno y desatan polémica en redes sociales

Pedro Sola critica a Laura Zapata por haber participado en La Casa de los Famosos y ella responde: “Asquerosidad”

Alicia Villarreal lista para el Auditorio Nacional: sorpresas, recuerdos de preparatoria y Selena Quintanilla

DEPORTES

Lista de convocados de México para el Mundial 2026: la razón del retraso del anuncio de Javier Aguirre

Lista de convocados de México para el Mundial 2026: la razón del retraso del anuncio de Javier Aguirre

Es un hecho, Chicharito Hernández niega que esté retirado pese a no tener equipo

Memo Ochoa se retira del futbol: esta es la fecha en la que el arquero colgará los guantes

Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

José Ramón Fernández revela el verdadero origen de las notas de color tras las peleas de Faitelson y Odin Ciani