Avena caliente con manzana y canela: el desayuno que ayuda a reducir el colesterol y regular el azúcar

La manzana frena la absorción de azúcar y la canela mejora la sensibilidad a la insulina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer avena caliente con manzana y canela reduce el colesterol LDL hasta un 10% y modera los picos de glucosa en sangre, según estudios recientes que respaldan esta combinación como una de las más eficaces entre los desayunos de base vegetal. El mecanismo: las bacterias intestinales descomponen la avena y producen ácido ferúlico y ácido dihidroferúlico, compuestos que ordenan al hígado procesar el colesterol con mayor eficiencia.

La avena contiene beta-glucano, una fibra soluble viscosa que forma un gel en el intestino y ralentiza físicamente la absorción de glucosa. Mientras que la manzana aporta pectina, otra fibra soluble que retrasa el vaciado gástrico y amortigua la subida de azúcar tras la comida hasta en un 28%. Su índice glucémico oscila entre 28 y 40, lo que la convierte en un complemento natural para estabilizar la glucosa a lo largo de la mañana.

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Esta combinación se convierte en una de las herramientas dietéticas más eficaces para regular el azúcar y los lípidos en sangre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela actúa como mensajero metabólico

La canela no es solo un condimento. Contiene cinnamtannin B1, un compuesto que mejora la sensibilidad de los receptores de insulina y mimetiza parcialmente su acción a nivel celular. De acuerdo a estudios, se encontró que entre 1 y 6 gramos diarios de canela de Ceilán redujeron la glucosa en ayunas un promedio de 24,59 mg/dL en participantes con diabetes tipo 2. Además, reduce el colesterol LDL, los triglicéridos y eleva el HDL, el colesterol “bueno”.

Un desayuno que también cuida el corazón

La combinación de estas tres fibras —beta-glucano, pectina y los polifenoles de la canela— actúa en distintos puntos del metabolismo lipídico y glucémico. La avena aumenta la cantidad de bacterias intestinales beneficiosas; la manzana aporta vitamina C, potasio y antioxidantes como flavonoides; y la canela suma minerales como magnesio, calcio y potasio, todos vinculados a la regulación de la presión arterial y la salud cardiovascular.

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Mezcalr esta fruta con canela ayuda a reducir el colesterol malo, amortiguan los picos de azúcar y mejorar la respuesta insulínica, todo en un tazón caliente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar avena caliente con manzana y canela

Llevar a ebullición 1 taza de agua o leche vegetal sin azúcar en una olla pequeña. Agregar ½ taza de avena en hojuelas tradicionales (no instantánea) y reducir el fuego. Cocinar a fuego medio-bajo durante 5 a 7 minutos, revolviendo con frecuencia hasta obtener la consistencia deseada. Pelar y cortar en cubos pequeños ½ manzana (preferiblemente variedad ácida, como Granny Smith). Incorporar la manzana a la avena durante los últimos 2 minutos de cocción para que se ablande sin deshacerse. Añadir ½ cucharadita de canela en polvo (de preferencia canela de Ceilán) y mezclar bien. Retirar del fuego y dejar reposar un minuto antes de servir. Opcional: agregar una cucharadita de semillas de chía al momento de servir para potenciar el efecto de la fibra.