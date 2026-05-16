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Desayuno con avena o tostada de aguacate: esta es la mejor opción para bajar el colesterol, según dietistas

La primera comida del día debe incluir alimentos que ayuden a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, pero también que sean ricos en fibra, grasas saludables y proteína

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Ocho recetas sanas con aguacate, el alimento que reduce el colesterol malo en sangre

El desayuno es, para muchos, la comida más importante, ya que tiene la misión de proporcionar la energía necesaria para comenzar el día. De ahí que los nutricionistas recomienden que este incluya nutrientes beneficiosos para el corazón, como la fibra, las grasas saludables y la proteína. Pero es entonces cuando surge la gran duda: ¿es mejor consumir avena o una tostada de aguacate? Los dietistas tienen claro cuál es la opción ideal, sobre todo, para controlar el colesterol y cuidar de la salud en general, aunque una buena alimentación siempre ha de combinarse con la práctica regular de ejercicio físico.

La primera comida del día no solo aporta energía, sino que también puede contribuir a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, controlar la sensación de saciedad y elevar el consumo de fibra, factores que se asocian con una mejor gestión del colesterol, tal y como indican en la revista Eating Well.

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Entre las opciones más elegidas figuran la avena y las tostadas de aguacate, ambas consideradas aliadas del corazón. La pregunta sobre cuál de estas alternativas resulta más eficaz para reducir el colesterol ha motivado investigaciones científicas.

Qué beneficios tiene el consumo de avena

Un tazón de cereal con plátano, kiwi, arándanos, almendras, nueces y semillas diversas en una mesa de madera, junto a una pequeña botella de B12
La avena ayuda a mantener el colesterol bajo control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena destaca desde hace años como una opción recomendada para quienes buscan mantener el colesterol bajo control. Su principal componente activo, el betaglucano, es una fibra soluble que, según la nutricionista Lauren Harris-Pincus, forma un gel en el aparato digestivo y contribuye a retener el colesterol, lo que limita su absorción intestinal.

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Esta característica ha consolidado a la avena como un alimento habitual en dietas orientadas a la salud cardiovascular. Diversos estudios señalan que consumir unos 3 gramos diarios de betaglucano, en el marco de una alimentación dirigida a reducir el colesterol, puede favorecer la disminución del riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

La evidencia científica acumulada a lo largo de décadas respalda estos efectos. Una revisión sistemática reciente, basada en 17 investigaciones, concluyó que la inclusión de avena en la dieta ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL y colesterol total, al tiempo que mejora los valores de triglicéridos y colesterol HDL.

Por qué comer aguacate es bueno para la salud

Un plato blanco contiene tostadas integrales con aguacate untado y dos mitades de huevo cocido, sobre una mesa de mármol blanco bajo luz natural.
Un plato saludable de tostadas de aguacate y huevo cocido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguacate y el pan integral aportan fibra dietética, pero su interés nutricional radica también en otros componentes, especialmente en las grasas monoinsaturadas y los esteroles vegetales que contiene el aguacate. Estos elementos se vinculan con el mantenimiento de niveles adecuados de colesterol dentro de una alimentación equilibrada.

La nutricionista Patricia Bannan señala que integrar estos nutrientes en una dieta enfocada en la salud cardiovascular puede favorecer el control del colesterol. Sustituir productos con alto contenido de grasas saturadas, como la mantequilla o algunas margarinas, por aguacate representa una alternativa positiva para el corazón.

Distintos estudios avalan este enfoque. En un ensayo controlado, la incorporación diaria de un aguacate en la dieta se asoció con mejoras en el perfil lipídico y la calidad general de la dieta, así como cambios positivos en la salud del sueño, frente a un grupo que no modificó su alimentación.

Aunque no se detectaron diferencias importantes en los indicadores globales de riesgo cardiovascular en adultos con obesidad abdominal, estos resultados muestran el aporte del aguacate dentro de un patrón alimentario orientado a la salud cardiometabólica.

Qué no puede faltar en un desayuno saludable

“Ambos alimentos pueden formar parte de un desayuno saludable para el corazón y ofrecen diferentes beneficios”, afirma Bannan. La avena mantiene su reconocimiento por su efecto reductor del colesterol, efecto atribuido a su aporte de fibra betaglucano. El aguacate, en cambio, debe su prestigio a su contenido de grasas monoinsaturadas, consideradas beneficiosas para la salud cardiovascular.

“Cada uno proporciona un beneficio para reducir el colesterol a través de diferentes mecanismos, y cada uno es una forma de agregar alimentos más nutritivos a nuestra dieta”, destaca la experta Lauren Harris-Pincus. Para incrementar el valor nutricional de la avena, recomienda prepararla con leche fortificada, ya sea de vaca o de soja, y sumar frutas congeladas para aumentar la fibra, junto con frutos secos o semillas para elevar el contenido de proteínas y grasas saludables. En el caso del aguacate, una alternativa consiste en triturarlo sobre una tostada integral, añadir garbanzos enlatados para incorporar proteína vegetal y fibra, y completar con semillas de cáñamo para aportar grasas saludables.

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