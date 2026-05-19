Thelma Fardín cuestionó el proyecto sobre falsas denuncias: “Va a desalentar aún más que las mujeres denuncien”

Fardín cuestionó la diferencia de trato judicial entre las denuncias de robos y las denuncias de violencia de género en el sistema penal

La Cámara Alta trata un proyecto que pretende modificar los artículos vigentes del Código Penal. La propuesta legislativa busca agravar las penas para quienes presenten falsas denuncias vinculadas a hechos de violencia de género. El tema genera controversia por la disparidad entre el porcentaje reducido de acusaciones comprobadas como falsas y el alto índice de casos de violencia que no llegan a denunciarse.

Thelma Fardín contó su experiencia con el sistema judicial en Infobae en Vivo A las Nueve. La actriz se volvió una figura central en las denuncias de violencia de género en Argentina después de denunciar públicamente en 2018 al actor Juan Darthés por violación durante una gira teatral en Nicaragua cuando ella era menor de edad.

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“Cuando me toca contar lo difícil que es atravesar el sistema de administración de justicia, no quiero ser una más en ese engranaje que desalienta las denuncias. Y este proyecto, lamentablemente, va a desalentar aún más que las mujeres denuncien”, expuso.

La propjuesta legislativa plantea modificar artículos ya existentes en el Código Penal para endurecer las penas aplicables en casos comprobados de denuncias falsas por violencia de género. La norma vigente ya contempla sanciones, pero la iniciativa busca elevar la pena máxima actual, sobre todo cuando los hechos se relacionan con denuncias de violencia sexual.

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El proyecto legislativo busca endurecer las penas del Código Penal por denuncias falsas en casos de violencia de género y delitos sexuales

Las diferencias en los tratos

Sobre la diferencia de trato en el fuero penal, Fardín indicó: “Si denunciás que te robaron el auto, no piensan: bueno, a lo mejor está mintiendo, a lo mejor está loca”. Subrayó además la exigencia de prueba en delitos de violencia sexual por sobre otros crímenes y las complicaciones para recolectar pruebas materiales, lo que termina afectando tanto la resolución de casos como la experiencia de las víctimas.

En esta misma línea opinó: “Nadie está en contra de que se investigue cuando hay una denuncia falsa. La justicia tiene que actuar rápido. Este proyecto de ley no viene a resolver eso, no garantiza que la justicia pueda investigar mejor y, encima, lo que hace es poner una carga muy fuerte que va a desalentar aún más las denuncias”.

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Ante la pregunta sobre cuál es el riesgo concreto de la propuesta, Fardín respondió: “Cualquier mujer que está del otro lado tiene pánico de denunciar, porque hay un problema severo, que es que la mayoría de los casos, como recién decía, el 15% obtiene condena”.

Y agregó: “Ese 85% no son mujeres que atravesaron el proceso con lo que significa la revictimización, que contaron una y otra vez su historia, que se sometieron a pericias como es necesario y como corresponde. Pero el sistema de justicia en tu vida puede ser tan destructivo como la violencia sexual en sí”.

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Al mismo tiempo, la actriz profundizó sobre el riesgo discursivo: “Ningún juez juzga solo con el testimonio de una mujer. Hay algo en el discurso de quienes sí promueven este proyecto de ley que tiene que ver con que finalmente estamos tomando partido por un género si le vamos a dar la idea de creer en la palabra de la mujer solo porque denuncia”.Y afirmó: “Agravar la pena es un estilo de esta época, como si agravar las penas fuese la solución”.

Thelma Fardín advirtió que el proyecto sobre falsas denuncias de violencia de género puede desalentar a las víctimas a acudir a la Justicia EFE/Pablo Barrera

Cifras a escala global

De acuerdo a cifras expuestas por la analista política María Migliore, en Infobae en Vivo A las Nueve, a escala global las denuncias falsas representan menos del 1% de los casos de violencia de género. En Argentina, según el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ese valor ascendería a menos del 3%, y la gran mayoría estarían asociadas a delitos económicos, no a casos de género. En contrapartida, el 88% de los delitos de ofensa sexual no se denuncian.

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“Solamente una de cada cuatro mujeres que atraviesan situaciones de violencia con su pareja llega a hacer una denuncia, con lo cual denunciar no es algo sencillo”, explicó Migliore. Y detalló: “Apenas el 18% de las víctimas de femicidio había denunciado previamente a su agresor, y menos del 5% contaba con alguna medida de protección vigente”.

De forma continua opinó: “Cuando mirás la perspectiva, el 88% de los delitos no se denuncia y hay un universo grande. Entonces, la pregunta es: ¿qué viene a resolver este proyecto?”.

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Sobre el proyecto

El proyecto, propuesto por la senadora Carolina Losada, tiene como fin imponer prisión de uno a tres años “al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”, precisa la iniciativa.

Y detalla: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

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Entre otras cosas, la propuesta indica que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad”.

La iniciativa ya pasó por Comisiones y espera su trato en las Cámaras a fin de obtener sanción y pasar al Ejecutivo para su promulgación o veto.

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