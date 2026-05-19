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Noelia Marzol presentó su nueva casa: rodeada de naturaleza, con diseño moderno y la calidez de lo simple

Con ambientes abiertos, detalles verdes y una vista privilegiada al lago, la vivienda sintetiza el esfuerzo y la gratitud de la actriz

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Noelia Marzol y Ramiro Arias se abrazan sonrientes frente a una moderna casa blanca de dos pisos, con balcón, puerta de madera y camino empedrado
Noelia Marzol y Ramiro Arias posan felices y abrazados frente a su impresionante nueva casa blanca, marcando un emocionante hito en su vida familiar.

La mudanza de Noelia Marzol y su familia a su nueva casa en Nordelta representa mucho más que un simple cambio de domicilio. Para la actriz y bailarina, el nuevo hogar simboliza el esfuerzo conjunto, la gratitud hacia sus seres queridos y un logro compartido con su esposo, Ramiro Arias, y sus hijos, Donatello y Alfonsina. El proceso de instalarse en esta propiedad no solo refleja una etapa de plenitud personal y familiar, sino también la concreción de un proyecto largamente soñado, colmado de trabajo y dedicación.

Desde las primeras imágenes compartidas en redes sociales, puede verse que la casa de dos plantas está diseñada con especial atención a la luminosidad y a la calidez de sus espacios. Grandes ventanales y ambientes abiertos permiten la entrada de luz natural, mientras que la estética simple y relajada se manifiesta en los materiales seleccionados y en la paleta de colores neutros. El living es uno de los ambientes principales, con un gran sofá en tonos claros, una mesa de madera maciza y una chimenea revestida en piedra, que actúa como punto focal del espacio. Sobre la mesa, detalles decorativos como velas, libros de arte y objetos artesanales suman personalidad y armonía visual.

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Dormitorio moderno con cómoda de madera, TV, perchero escalera con manta beige, dos cestas de mimbre en el suelo de parquet y cama con textiles neutros
Un rincón del dormitorio de la nueva casa de Noelia Marzol y Ramiro Arias, destacando su diseño cálido con muebles de madera, textiles naturales y una estética acogedora.

En sus publicaciones, Marzol escribió un mensaje repleto de alegría. “¡Ahora sí! con muchísima felicidad, les presentamos ¡nuestro nuevo hogar! Después de mucho trabajo ahora resta disfrutar", comenzó diciendo en un texto que acompañó con un carrete de fotos de su flamante hogar, con ella y su esposo en la primera instantánea. Celebrar logros me cuesta, pero tendré que aprender. Y más allá de que le pusimos mucho huevo, nada hubiese sido posible sin la ayuda de mis viejos, quienes siempre me enseñaron que hay que trabajar para conseguir los objetivos, sin embargo su generosidad y apoyo fue incondicional en cada etapa de mi vida”.

Vista interior de una cocina moderna con una mesa de madera y sillas, gabinetes blancos, un gran ventanal con toldo a rayas y electrodomésticos
La cocina de la nueva casa de Noelia Marzol y Ramiro Arias destaca por su diseño cálido y la integración de la naturaleza a través de amplios ventanales y un toque especial en cada rincón.

La casa se distingue por sus ambientes amplios y conectados. En la galería, el mobiliario de madera clara y fibras naturales refuerza la sensación de calidez y proximidad con el entorno. Un sillón de líneas simples, acompañado de sillones individuales y una mesa ratona de mármol y madera, conviven sobre una alfombra tejida en tonos beige y crudo. La presencia de plantas en macetas y la vista directa al parque aportan frescura y un vínculo visual directo con el exterior.

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El comedor principal, también integrado a la galería, cuenta con una larga mesa de madera oscura rodeada de sillas de respaldo recto, bajo dos lámparas colgantes de mimbre. Este sector, delimitado por grandes ventanales de hierro negro, mira al jardín y permite que los encuentros familiares y sociales estén en permanente contacto con la naturaleza circundante.

Un salón con chimenea de piedra y televisión, sofá beige con cojines, mesa de centro de madera, dos sillas de mimbre y grandes ventanales con cortinas transparentes
El acogedor salón, con su chimenea de piedra, grandes ventanales y mobiliario rústico-moderno, refleja su diseño cálido y conexión con la naturaleza.

En el interior, la cocina mantiene la misma línea estética. Muebles blancos de diseño clásico, mesadas de mármol y estanterías abiertas conforman un espacio funcional y acogedor. Una mesa cuadrada, también de madera con tapa de mármol, se ubica en el centro, rodeada de sillas de estilo Thonet con asiento de esterilla. Las lámparas colgantes de vidrio y bronce suman un toque retro y elegante.

El baño principal sobresale por su diseño minimalista y elegante: doble bacha de cerámica, grifería dorada empotrada, espejos con marco dorado y muebles bajo mesada de madera natural. El uso de revestimientos claros en paredes y pisos amplifica la sensación de amplitud y luminosidad.

Un comedor con mesa de madera, ocho sillas de rejilla y madera clara, dos lámparas colgantes de bambú y un armario de madera detrás. Un jarrón con flores blancas sobre la mesa
El comedor de la nueva casa exhibe un diseño cálido con una mesa de madera, sillas de rejilla, lámparas de bambú y un armario rústico, reflejando naturaleza y significado especial.

Las áreas privadas, como el living secundario y la escalera, continúan la línea de materiales cálidos y detalles en madera. Los textiles elegidos, como mantas y almohadones en tonos naturales, refuerzan la atmósfera serena y acogedora.

La familia Marzol-Arias se mudó en diciembre, iniciando una etapa de cambios y ajustes que culminó con la finalización de los arreglos y detalles esperados. Este proceso implicó no solo cuestiones logísticas, sino también la adaptación emocional de cada integrante a un nuevo espacio y entorno. La actriz compartió el momento con sus seguidores, mostrando cómo cada rincón fue tomando forma y cómo la casa se fue transformando en un verdadero hogar.

Sofá blanco con almohadones y manta a rayas blancas y negras en una sala de estar. Hay una alfombra clara, un piso de madera, y una pared divisoria de vidrio con marcos negros
Un acogedor rincón del salón en la nueva casa, fusionando un diseño moderno con elementos cálidos y una estética depurada.

Ramiro Arias, esposo de Marzol, y los hijos de la pareja, Donatello y Alfonsina, participaron activamente en esta adaptación. La mudanza también significó para Marzol la oportunidad de poner en práctica valores transmitidos por su familia de origen, como el esfuerzo, la perseverancia y la importancia de celebrar los logros alcanzados. El proceso de instalación fue vivido como una experiencia colectiva, en la que cada miembro aportó su energía y entusiasmo.

Salón moderno con sofá beige en L, cojines y manta a rayas. Mesa de centro de madera clara con jarrón negro, cuentas decorativas, velas y libros. Escalera en el fondo
El salón presenta un diseño cálido y natural, destacando un gran sofá beige, una mesa de centro de madera y detalles decorativos seleccionados.

Los grandes ventanales permiten disfrutar de la luz natural a lo largo de todo el día y ofrecen vistas panorámicas al parque y al lago. La integración entre interior y exterior se evidencia en la elección de materiales y colores que replican la paleta del entorno: maderas claras, fibras naturales y textiles suaves.

Salón moderno con sofá seccional beige, mesa de centro de madera clara, chimenea de piedra, televisor grande, pintura abstracta y lámpara colgante de mimbre
El espacioso salón presenta un diseño moderno y cálido, con un gran sofá beige, una mesa de centro de madera y una chimenea de piedra con televisión integrada, rodeado de elementos naturales.

La piscina y el amplio parque se suman como espacios de disfrute y encuentro para la familia, completando una propuesta de vida en la que la comodidad y el bienestar se combinan con el contacto diario con el verde y el agua.

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