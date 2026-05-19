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El nuevo look de Evangelina Anderson se llevó todas las miradas en la noche de los premios Martín Fierro

La modelo apostó por un cambio radical en su cabello y lo combinó con un vestido de inspiración hollywoodense que reforzó su presencia en el evento más esperado del espectáculo argentino

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Evangelina Anderson eligió sorprender en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026 con un giro radical en su imagen. Las cámaras captaron su llegada al evento más esperado de la televisión argentina y, por primera vez en mucho tiempo, la modelo lució un corte carré recto, bien por encima de los hombros. Su característica melena rubia, larga y suelta, dejó paso a un peinado moderno, geométrico y sofisticado, que enmarcó su rostro y resaltó una nueva faceta. El cambio no solo renovó su figura, sino que también marcó el pulso de las tendencias en la noche más brillante del espectáculo local.

El cabello de Evangelina cayó liso, pulido y con raya al costado, logrando un efecto de movimiento pero con líneas perfectamente definidas. El rubio, fiel a su sello personal, mostró matices de luz propia bajo los flashes, pero el verdadero impacto residió en la longitud: varios centímetros menos respecto a su habitual cabellera XL. Esta transformación revitalizó su imagen pública, con un aire europeo y minimalista, reforzado por un maquillaje impecable de tonos neutros y labios nude, que acompañaron la sobriedad del conjunto.

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Martín Fierro 2026 - Alfombra roja
Evangelina Anderson mostró un look renovado en la entrega de los premios Martín Fierro (RS FOTOS)

El vestido de Evangelina mereció elogios por su elección audaz y elegante. Eligió un modelo strapless negro, bordado con paillettes y detalles translúcidos, que delineó su silueta con precisión. El diseño, de corte sirena y textura brillante, aportó sofisticación y glamour. El escote corazón enmarcó el nuevo corte de cabello, atrayendo la atención hacia el cuello y los hombros, mientras que la falda larga y ceñida completó un look de inspiración hollywoodense. El vestido, sin accesorios llamativos, centró todo el protagonismo en el contraste entre el negro profundo del tejido y el brillo sutil de las lentejuelas. La combinación de un peinado minimalista y un vestuario de alto impacto funcionó como una declaración de estilo que la ubicó entre las figuras más comentadas de la noche.

Evangelina posó segura y relajada frente a los fotógrafos. La imagen en la alfombra roja, con su porte erguido, las manos en la cintura y una leve sonrisa, proyectó confianza y dominio de la escena. La sencillez del corte carré, sumada a la espectacularidad del vestido, construyó una estética equilibrada entre frescura y sofisticación. El look, lejos de lo convencional en galas de esta magnitud, dejó en claro su preferencia por las líneas limpias y los detalles precisos, sin recurrir a excesos ni artificios.

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Evangelina Anderson disfrutó de la ceremonia de los Martín Fierro con algunos de sus excompañeros de Masterchef Celebrity, como Maxi López y el Turco Husain (Instagram)
Evangelina Anderson disfrutó de la ceremonia de los Martín Fierro con algunos de sus excompañeros de Masterchef Celebrity, como Maxi López y el Turco Husain (Instagram)

Durante la ceremonia, Evangelina disfrutó de la entrega de premios y celebró el reconocimiento al ciclo que obtuvo una estatuilla por Reality.

La previa de los Martín Fierro estuvo marcada por una polémica inesperada: trascendió que Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity, habría pedido no compartir mesa con Evangelina. El rumor, difundido en Intrusos, generó especulaciones sobre la relación entre ambos ex participantes y motivó a la organización a separar sus ubicaciones en la gala. Ante la consulta de la prensa, Evangelina respondió con tranquilidad y profesionalismo. Expresó desconocimiento sobre el supuesto pedido, aseguró que siempre mantiene una actitud cordial y remarcó que no tiene problemas con sus colegas. Su reacción, serena y sin estridencias, contrastó con la versión sobre la incomodidad de Ian Lucas, quien luego minimizó el asunto y confirmó que “está todo bien” con la modelo.

La gala continuó sin incidentes visibles entre las partes involucradas. Evangelina se mantuvo sonriente y accesible, fiel a su estilo. La controversia, que sumó un condimento a la antesala del evento, no logró opacar el mensaje visual que propuso la modelo: un cambio de look audaz, una apuesta por la renovación y una presencia que marcó tendencia en la noche más esperada de la televisión argentina.

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