Sociedad

El cuadro robado por los nazis que reapareció en Argentina podría exhibirse en el Museo del Holocausto

Es el “Retrato de una dama”, que fue hallado de forma fortuita en una residencia en Mar del Plata. Sería cedido a préstamo a la institución. La causa transita su fase de definición procesal

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Fiscales y funcionarios judiciales visitaron el Museo del Holocausto
Fiscales y funcionarios judiciales visitaron el Museo del Holocausto

La causa federal por el hallazgo en Mar del Plata del cuadro conocido como Retrato de una dama, vinculado al expolio nazi y a la colección del galerista neerlandés Jacques Goudstikker, sumó una novedad con impacto cultural y simbólico: la querella evalúa con el Museo del Holocausto de Buenos Aires la posibilidad de que la obra sea exhibida en la Argentina, en caso de que la Justicia ordene su restitución a la heredera.

La querella está integrada por los abogados Guillermo Brady, Juan Ignacio Pascual y Herberto A. Robinson, en representación de Marei von Saher, identificada como única heredera del galerista Jacques Goudstikker.

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Retrato de tres hombres de mediana edad con diferentes estilos de vello facial y cabello oscuro, vistiendo trajes formales oscuros y camisas claras
El equipo argentino, los doctores Juan I. Pascual. Guillermo Brady y Heberto A. Robinson

Conversaciones con el Museo del Holocausto de Buenos Aires

Según pudo saber este medio, se encuentran en curso conversaciones entre los abogados de la querella y las autoridades del Museo del Holocausto de Buenos Aires, en particular Jonathan Karszenbaum, miembro del Directorio del Museo, y la abogada de dicha institución, la Dra. Valeria Elfman, para evaluar un eventual esquema de préstamo de la obra.

Un hombre de mediana edad con cabello oscuro y barba corta, vistiendo una camisa blanca y un saco oscuro, posa frente a una pared clara
Jonathan Karszenbaum, miembro del Directorio del Museo del Holocausto de Buenos Aires

La hipótesis que se analiza es concreta: si el cuadro fuera restituido judicialmente a Marei von Saher, se podría instrumentar su cesión en préstamo al Museo para su exhibición en la Ciudad de Buenos Aires.

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La iniciativa responde a un criterio institucional: de concretarse la restitución, sería el primer caso en la Argentina de recuperación y restitución judicial de una obra vinculada al expolio nazi. En ese marco, la posibilidad de exhibirla en el Museo del Holocausto apuntaría a darle al proceso un alcance histórico, pedagógico y de memoria.

Retrato de una mujer de cabello rubio y ojos azules, sonriendo levemente. Viste un suéter granate y bufanda morada, sentada frente a una estantería de madera
Valeria Elfman, abogada del Museo del Holocausto

El expediente entra en su tramo decisivo

En paralelo, la causa transita su fase de definición procesal. Según el estado actual del expediente, se están llevando adelante las últimas medidas de prueba antes de que concluya la etapa preparatoria prevista por el nuevo Código Procesal Penal Federal.

Giuseppe Ghislandi
La obra "Retrato de una dama" que apareció en una casa en Mar del Plata

Una vez finalizada esa etapa, se correrá vista a las partes acusadoras -Ministerio Público Fiscal y querella- para que formulen sus acusaciones, paso previo a la audiencia de control y a una eventual elevación a juicio oral.

En las últimas semanas también se incorporó al expediente un informe clave presentado por la DAIA en carácter de amicus curiae. El dictamen contextualiza el despojo sufrido por la familia Goudstikker durante la ocupación nazi y repasa estándares internacionales de restitución -incluidos los Principios de Washington (1998) y la Declaración de Terezín (2009)-, destacando que este tipo de restituciones exceden lo patrimonial y se vinculan con una reparación histórica y moral.

Qué anticipa la querella

Fuentes vinculadas a la querella señalaron que, con la prueba reunida en el expediente, solicitarán que el caso sea elevado a juicio oral y que se formule acusación contra los investigados por delitos graves.

En esa línea, adelantaron que promoverán una acusación por encubrimiento agravado en concurso con lavado de activos agravado, con pedido de aplicación de las penas máximas previstas para ese encuadre, incluyendo altas penas de prisión de cumplimiento efectivo -por encima de los 10 años-, además de multas millonarias que pueden llegar hasta diez veces el valor del bien sujeto a la maniobra de lavado. En este caso, la obra fue valuada pericialmente en 250.000 euros.

Un posible hito institucional

Si finalmente se concreta la restitución y el préstamo al Museo del Holocausto de Buenos Aires, el caso podría adquirir un alcance institucional inédito: no solo por el valor cultural de la obra, sino por su potencia simbólica.

La exhibición permitiría que la restitución tenga un correlato público y pedagógico, y que el proceso no quede reducido a un trámite judicial, sino que se transforme en una instancia de memoria y reparación.

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