Deportivo Riestra visitará a City Torque con la obligación de ganar en le Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Deportivo Riestra vs Montevideo City Torque, Copa Sudamericana

Deportivo Riestra se enfrentará a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario con la obligación de ganar para seguir con vida en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El Malevo y el cuadro uruguayo se enfrentarán a partir de las 19:00 (hora argentina) con el arbitraje de Augusto Aragón (ECU) y la televisación de DSports.

El elenco dirigido por Guillermo Duró llega al encuentro con cuatro unidades, mientras que los uruguayos lideran con nueve. En el medio se ubica Gremio de Brasil con siete puntos, que recibirá el miércoles a las 21:00 en Porto Alegre a Palestino de Chile, que está último con dos.

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Riestra inició su camino en la primera Copa Sudamericana de su historia con un empate sin goles contra Palestino y una derrota por 1-0 contra Gremio en Brasil, con quien también cayó por 3-0 en el Nuevo Gasómetro. La única victoria del elenco de Bajo Flores fue contra el propio Montevideo City Torque por 2-1 gracias a un doblete de Juan Randazzo.

El grupo F de la Copa Sudamericana se definirá el martes 26 de mayo a las 19:00. Más allá de que su futuro se decidirá en Uruguay, Riestra viajará a Chile para chocar contra Palestino. Del otro lado, Gremio recibirá en Brasil a Montevideo City Torque, en un duelo que podría definir al líder de la zona.

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Deportivo Riestra le ganó 2-1 a Montevideo City Torque en su primer choque en el grupo de la Sudamericana (@prensariestra)

Respecto al presente de los equipos, el último partido de Deportivo Riestra fue un empate sin goles contra Lanús en La Fortaleza el 2 de mayo. Luego de iniciar el año al mando con Gustavo Benítez y fuera reemplazado por Guillermo Duró, el Malevo terminó en el fondo de la zona A del Torneo Apertura con 11 unidades. De hecho, ganó únicamente un partido en la fase regular (2-0 contra Independiente). Su flojo desempeño lo ubican cerca de los últimos puestos en la tabla anual: está por encima de Aldosivi (8) y Estudiantes de Río Cuarto (5).

Montevideo City Torque, en cambio, finalizó sexto en el Apertura de la Primera División de Uruguay con 23 unidades. En el inicio del Torneo Intermedio, los dirigidos por Marcelo Méndez perdieron por 2-1 contra Nacional.

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Vale recordar que en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, únicamente el que termine como líder de la zona se clasificará a los octavos de final. El segundo, por su parte, deberá jugar una fase de playoffs contra los equipos que finalicen terceros en los grupos de la Copa Libertadores. Los últimos quedarán eliminados.

Posibles formaciones:

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Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Ramiro Lecchini y Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Pedro Ramírez, Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo; Pablo Monje, Nicolás Watson; Mauro Smarra, Gonzalo Flores y Jonathan Herrar. DT: Guillermo Duró.

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Árbitro: Augusto Aragón (ECU).

VAR: Franklin Congo (ECU).

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Estadio: Centenario, Montevideo.

Hora: 19:00 (Argentina y Uruguay).

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TV: DSports.

POSICIONES DEL GRUPO F DE LA COPA SUDAMERICANA