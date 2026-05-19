Deportes

Deportivo Riestra visitará a City Torque con la obligación de ganar en le Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Malevo viajará a Montevideo con el objetivo de conseguir los tres puntos para soñar con una clasificación a la próxima ronda. El partido comenzará a las 19

Guardar
Google icon
Deportivo Riestra vs Montevideo City Torque, Copa Sudamericana
Deportivo Riestra vs Montevideo City Torque, Copa Sudamericana
                                                 

Deportivo Riestra se enfrentará a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario con la obligación de ganar para seguir con vida en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El Malevo y el cuadro uruguayo se enfrentarán a partir de las 19:00 (hora argentina) con el arbitraje de Augusto Aragón (ECU) y la televisación de DSports.

El elenco dirigido por Guillermo Duró llega al encuentro con cuatro unidades, mientras que los uruguayos lideran con nueve. En el medio se ubica Gremio de Brasil con siete puntos, que recibirá el miércoles a las 21:00 en Porto Alegre a Palestino de Chile, que está último con dos.

PUBLICIDAD

Riestra inició su camino en la primera Copa Sudamericana de su historia con un empate sin goles contra Palestino y una derrota por 1-0 contra Gremio en Brasil, con quien también cayó por 3-0 en el Nuevo Gasómetro. La única victoria del elenco de Bajo Flores fue contra el propio Montevideo City Torque por 2-1 gracias a un doblete de Juan Randazzo.

El grupo F de la Copa Sudamericana se definirá el martes 26 de mayo a las 19:00. Más allá de que su futuro se decidirá en Uruguay, Riestra viajará a Chile para chocar contra Palestino. Del otro lado, Gremio recibirá en Brasil a Montevideo City Torque, en un duelo que podría definir al líder de la zona.

PUBLICIDAD

Dos jugadores de fútbol con camisetas negras de 'Lider Speed Unlimited' celebran en el campo, con las gradas de un estadio con asientos rojos al fondo
Deportivo Riestra le ganó 2-1 a Montevideo City Torque en su primer choque en el grupo de la Sudamericana (@prensariestra)

Respecto al presente de los equipos, el último partido de Deportivo Riestra fue un empate sin goles contra Lanús en La Fortaleza el 2 de mayo. Luego de iniciar el año al mando con Gustavo Benítez y fuera reemplazado por Guillermo Duró, el Malevo terminó en el fondo de la zona A del Torneo Apertura con 11 unidades. De hecho, ganó únicamente un partido en la fase regular (2-0 contra Independiente). Su flojo desempeño lo ubican cerca de los últimos puestos en la tabla anual: está por encima de Aldosivi (8) y Estudiantes de Río Cuarto (5).

Montevideo City Torque, en cambio, finalizó sexto en el Apertura de la Primera División de Uruguay con 23 unidades. En el inicio del Torneo Intermedio, los dirigidos por Marcelo Méndez perdieron por 2-1 contra Nacional.

Vale recordar que en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, únicamente el que termine como líder de la zona se clasificará a los octavos de final. El segundo, por su parte, deberá jugar una fase de playoffs contra los equipos que finalicen terceros en los grupos de la Copa Libertadores. Los últimos quedarán eliminados.

Posibles formaciones:

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Ramiro Lecchini y Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Pedro Ramírez, Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo; Pablo Monje, Nicolás Watson; Mauro Smarra, Gonzalo Flores y Jonathan Herrar. DT: Guillermo Duró.

Árbitro: Augusto Aragón (ECU).

VAR: Franklin Congo (ECU).

Estadio: Centenario, Montevideo.

Hora: 19:00 (Argentina y Uruguay).

TV: DSports.

POSICIONES DEL GRUPO F DE LA COPA SUDAMERICANA

Temas Relacionados

Deportivo RiestraMontevideo City TorqueCopa SudamericanaGuillermo Duró

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

El Xeneize intentará hacerse fuerte en la Bombonera ante el conjunto brasileño. Desde las 21.30, por Telefe, Fox Sports y Disney+

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

La frustración de la familia de Joao Pedro al enterarse en vivo que el futbolista no irá al Mundial 2026 con Brasil

El joven atacante del Chelsea quedó afuera de los 26 convocados que reperesentarán al país en la cita internacional. El delantero se descargó en redes y Ancelotti explicó su decisión

La frustración de la familia de Joao Pedro al enterarse en vivo que el futbolista no irá al Mundial 2026 con Brasil

Lionel Scaloni define la lista para el Mundial 2026: cuándo se conocerán los 26 convocados de la selección argentina

El DT campeón del mundo termina de definir la nómina final que defenderá el titulo de la Copa del Mundo 2022

Lionel Scaloni define la lista para el Mundial 2026: cuándo se conocerán los 26 convocados de la selección argentina

La inteligencia artificial predijo cómo será el desenlace de la lucha por el descenso en la Premier League

La actualización del análisis estadístico realizado por Opta muestra un panorama crítico para uno de los equipos, que deberá ganar en la última jornada y esperar otros resultados para evitar la pérdida de categoría

La inteligencia artificial predijo cómo será el desenlace de la lucha por el descenso en la Premier League

“Sólo y maltratado”: la revelación sobre Mbappé en medio de la crisis interna que atraviesa el Real Madrid

El entorno del delantero francés considera que quieren hacer quedar al futbolista “como el malo de la película”

“Sólo y maltratado”: la revelación sobre Mbappé en medio de la crisis interna que atraviesa el Real Madrid

DEPORTES

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

La frustración de la familia de Joao Pedro al enterarse en vivo que el futbolista no irá al Mundial 2026 con Brasil

Lionel Scaloni define la lista para el Mundial 2026: cuándo se conocerán los 26 convocados de la selección argentina

La inteligencia artificial predijo cómo será el desenlace de la lucha por el descenso en la Premier League

“Sólo y maltratado”: la revelación sobre Mbappé en medio de la crisis interna que atraviesa el Real Madrid

TELESHOW

La llamativa actitud de Ian Lucas con Sofía Gonet luego de ganar el Martín Fierro

La llamativa actitud de Ian Lucas con Sofía Gonet luego de ganar el Martín Fierro

Wanda Nara contó cómo está su relación con Martín Migueles en medio de rumores de reconciliación

La palabra de Mirtha Legrand al ganar un nuevo Martín Fierro: “Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo”

Lo que no se vio de los Martín Fierro: de la caída de La Barby hasta la ironía de Yanina Latorre ante el discurso de Wanda

Los momentos más brillantes del Martín Fierro 2026: homenajes, lágrimas y momentos de reivindicación en la gran noche de la TV

INFOBAE AMÉRICA

Millones de personas reciben la orden de permanecer en sus casas en 11 estados debido a la mala calidad del aire

Millones de personas reciben la orden de permanecer en sus casas en 11 estados debido a la mala calidad del aire

Trabajar por 13 dólares al mes y jubilarse en la miseria: el informe que la dictadura cubana no quiere que llegue a la OIT

La OMS alertó de “la amplitud y la rapidez” de la epidemia de ébola en el Congo

China entrenó en secreto a 200 militares rusos que luego combatieron en Ucrania

Al menos tres muertos y cuatro desaparecidos por las lluvias torrenciales en el centro de China