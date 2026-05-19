Enojos, ironías y sorpresas: las reacciones de las famosas al Martín Fierro a Wanda Nara como mejor conductora

La conductora se sensibilizó hasta las lágrimas al imponerse en la categoría Labor en conducción femenina y, en paralelo, algunos famosos no pudieron evitar reaccionar ante las cámaras (Premios Martín Fierro 2026 - Telefe)

La noche de los premios Martín Fierro de la Televisión 2026 estuvo cargada de emociones, sorpresas y gestos que no pasaron desapercibidos para las cámaras ni para quienes siguieron la gala desde sus casas. Entre las ternas más esperadas, el anuncio de la Mejor Conductora se llevó gran parte de la atención y terminó por desatar una ola de reacciones tanto en el salón como en las redes sociales. El galardón, que este año recayó en Wanda Nara por su labor en MasterChef Celebrity (Telefe), generó una auténtica revolución de comentarios, miradas y gestos entre las máximas figuras de la televisión.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro, encargado de conducir la ceremonia, abrió el sobre dorado y pronunció el nombre de la ganadora. Lejos de cualquier clima de tensión, Moria Casán, una de las grandes candidatas y reconocida por su frontalidad, sorprendió a todos con su actitud. Fiel a su estilo, la diva aplaudió con entusiasmo y hasta se permitió reír al ver que su predicción se cumplía, tal como había anticipado en su propio programa. Su gesto, lejos de la falsa cordialidad o la incomodidad, fue una muestra genuina de deportividad y buen humor, y marcó uno de los momentos más comentados de la noche.

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A pocos metros, la mesa de Verónica Lozano y el equipo de Cortá por Lozano (Telefe) vivió su propio instante de complicidad. Lozano, acostumbrada a las cámaras y a los vaivenes de las premiaciones, mantuvo una sonrisa y aplaudió a Wanda desde el primer momento, animando también a sus compañeros a sumarse a la celebración. La escena fue capturada por las cámaras y celebrada por los presentes, mostrando el costado más amable y solidario de la competencia televisiva.

El triunfo de Wanda Nara suscitó un sinfín de reacciones entre los presentes en la ceremonia de los premios (Captura de video)

Otra de las favoritas, Georgina Barbarossa, también optó por la elegancia y el aplauso, a pesar de no haber obtenido el galardón. Mientras sus compañeros de mesa la rodeaban con besos y abrazos en señal de apoyo, la conductora se mantuvo sonriente y agradecida, recibiendo elogios por su trayectoria y su profesionalismo. Pamela David y Karina Mazzocco, desde sus respectivas mesas, también se sumaron a los aplausos hasta que Wanda subió al escenario para recibir el premio. La postal de las conductoras aplaudiendo y acompañando a la ganadora fue uno de los grandes mensajes de la noche, reforzando la idea de camaradería y respeto entre colegas.

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Sin embargo, no todas las reacciones fueron de alegría. Minutos después de la premiación, las cámaras de Desayuno Americano (América) captaron el análisis filoso de Yanina Latorre, una de las voces más polémicas de la televisión. “Un papelón total, una falta de respeto”, expresó Latorre, cuestionando el discurso de Wanda sobre el escenario. “‘Yo soy la que entro al canal y saluda desde el primero al último’, decía. Lo que corresponde, ma, ¿cómo vas a resaltar eso?”, criticó, poniendo en duda la autenticidad del mensaje de la flamante ganadora. Latorre también apuntó contra la organización del premio: “No estoy enojada con la que ganó, sino con el que le dio el premio. Entró, lloró diciendo que las mujeres pueden estar en el prime, pero atrasa el mensaje”.

Yanina Latorre grabó el momento en que Nancy Pazos decidió irse de la ceremonia luego de que Wanda Nara se llevara la segunda estatuilla de la noche (X/El Ejército de LAM)

La panelista fue aún más allá y sumó una reflexión sobre el rol de la mujer en la televisión actual: “Las mujeres laburan en la tele..., hay más conductoras que hombres en la tele. Georgina se lo merecía por los años que está... ¿Qué va a ser la próxima Susana? Susana no tiene sucesora”.

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Otra reacción que se volvió viral en las horas posteriores fue la de Nancy Pazos, quien no pudo ocultar su disgusto ante el segundo logro de Wanda en la noche de los Martín Fierro. Según se vio en imágenes y luego se relató en el ciclo LAM, la periodista se levantó de su silla visiblemente indignada tras el anuncio y, con gesto serio, anunció: “Me voy”. Latorre fue quien detalló la escena frente a cámaras, sumando una cuota de humor a la situación: “Se va indignada porque ganó Wanda”.

La gala de los Martín Fierro 2026 dejó en claro que, más allá de los premios y las estatuillas, lo que realmente marca la noche son las emociones, las reacciones espontáneas y los debates que se generan tanto en el salón como fuera de él. Entre aplausos sinceros, gestos de compañerismo, críticas filosas y escenas virales, la televisión argentina volvió a demostrar que sus figuras no solo compiten por un premio, sino que también construyen relatos, rivalidades y momentos inolvidables frente a la mirada de un público siempre atento.

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