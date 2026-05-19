Los poderes especiales que tendrá Xabi Alonso en Chelsea y la decisión que deberá tomar con Alejandro Garnacho

Xabi Alonso tomará las riendas del Chelsea de Inglaterra (Foto AP/Pablo García, Archivo)

La llegada de Xabi Alonso al Chelsea marca un cambio de era para el club londinense. Según reveló el Daily Mail, el entrenador español asumirá la conducción del equipo con un nivel de autoridad sin precedentes, al punto que se le ha ofrecido el título de “manager” —y no solo entrenador principal—, lo que implica más poder de decisión sobre la plantilla y el rumbo deportivo. En medio de este nuevo escenario, una de sus primeras decisiones impactará directamente en un futbolista argentino: el club buscará desprenderse de Alejandro Garnacho.

El nombramiento de Alonso sorprendió a la Premier League. De acuerdo con lo informado por el rotativo británico, la directiva del Chelsea convenció al ex técnico del Bayer Leverkusen y del Real Madrid al presentarle un proyecto donde su opinión tendrá el mismo peso que la de los codirectores deportivos Paul Winstanley y Laurence Stewart, así como la de los propietarios. Este nuevo esquema de gestión pretende evitar los errores recientes de la institución y acelerar la construcción de una identidad renovada.

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El plan de Alonso para el Chelsea no solo se limita a cuestiones tácticas. Según dicho medio, el español ha recibido la potestad para liderar una depuración profunda del plantel. El club considera que ha llegado la “siguiente fase” de su evolución, y para ello se plantea la salida de varios futbolistas que no han cumplido las expectativas. Entre los nombres que aparecen en la lista de transferibles figuran Alejandro Garnacho, Liam Delap, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Filip Jorgensen y Axel Disasi. La decisión de buscar un destino para Garnacho, que llegó al club con expectativas altas, se presenta como la primera gran medida de gestión de Alonso, quien ya cuenta con el aval de la directiva para tomar este tipo de determinaciones.

Xabi Alonso no contaría con Alejandro Garnacho en Chelsea (REUTERS/Tony O Brien)

El español, de 44 años, tendrá un rol protagónico tanto en la confección de la plantilla como en la definición de la cultura interna del club, una cuestión que los dirigentes consideran prioritaria tras una temporada marcada por la inestabilidad.

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El concepto de cultura emerge como eje central en la elección de Alonso. Según el Daily Mail, los directivos del Chelsea identificaron la falta de cohesión y liderazgo como una de las principales causas de la crisis reciente, traducida en una racha de seis derrotas consecutivas en la Premier League que derivó en la salida de Liam Rosenior. La influencia de los futbolistas sobre las decisiones institucionales se había vuelto demasiado visible, hasta el punto de que la dirigencia consideró urgente restaurar la autoridad del entrenador.

Su experiencia como campeón en Alemania, donde llevó al Bayer Leverkusen a conquistar la Bundesliga y la Copa de Alemania en la temporada 2023-24, resulta una carta de presentación que pocos pueden igualar en el vestuario. El club aún no oficializó el equipo de trabajo que lo acompañará, aunque el Daily Mail adelantó que contará con Sebas Parrilla y Alberto Encinas como asistentes principales, además del analista Benat Labaien y el preparador físico Ismael Camenforte-Lopez. El técnico interino Calum McFarlane, el preparador de arqueros Ben Roberts y el especialista en jugadas a balón parado Bernardo Cueva seguirán formando parte del staff.

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En el plano táctico, Alonso ya dejó señales de lo que planea para el equipo. De acuerdo con el diario inglés, McFarlane adoptó durante la transición el sistema 3-4-2-1, una estructura que permitió al técnico español alcanzar el éxito en Leverkusen. Chelsea, que actualmente se encuentra en la décima posición y espera sus últimos compromisos de la Premier ante Tottenham y Sunderland, afronta la posibilidad de quedar fuera de las competiciones europeas. Esta situación, según el medio británico, podría transformarse en una oportunidad: el nuevo entrenador dispondrá de más tiempo para trabajar su idea futbolística durante la pretemporada en Cobham, de cara a su estreno oficial el 1 de julio.

El debut de Xabi Alonso como entrenador del Chelsea está previsto para el 28 de julio en Sídney, Australia, en un amistoso frente al Western Sydney Wanderers.

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La gestión de los llamados “intocables” también será clave en el ciclo que inicia Alonso. En el mismo artículo se sostiene que el club no tiene intención de desprenderse de Cole Palmer, quien está llamado a ocupar un rol similar al que Florian Wirtz desempeñó en el Leverkusen bajo las órdenes del español. Palmer, sin embargo, atraviesa una temporada irregular y la expectativa es que la llegada del nuevo técnico logre reactivarlo. Joao Pedro, otro futbolista considerado clave, se mantiene en la mira del Barcelona pero desde Chelsea aseguran que será pieza fundamental en el esquema de Alonso.