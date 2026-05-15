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Los peores alimentos para comer en ayunas que podrían enfermarte muy rápido

Elegir bien el primer bocado del día es fundamental

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Torso de persona con mano sobre abdomen, que muestra una superposición digital de estómago, intestinos y líneas neuronales sobre la piel, con fondo gris claro.
Cuidado con lo que comes al despertar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el primer alimento del día puede marcar la diferencia entre un inicio de jornada con energía o malestares digestivos.

Comer en ayunas productos poco recomendables puede provocar molestias como dolor de estómago, acidez, inflamación o variaciones bruscas en los niveles de glucosa.

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Algunos alimentos comunes en desayunos rápidos o improvisados pueden incluso aumentar el riesgo de infecciones o descompensaciones si se consumen con el estómago vacío.

La selección inadecuada de alimentos al despertar afecta la digestión y puede influir en el bienestar durante el resto del día.

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Identificar cuáles son los productos que más problemas generan en ayunas y saber cómo sustituirlos es clave para evitar enfermedades y mantener el equilibrio del organismo.

Pan dulce y bollería industrial: azúcares y grasas que alteran la digestión

Un pan de jengibre rectangular, de color marrón oscuro y recién horneado, emite vapor mientras se enfría sobre una rejilla metálica.
Pan, no recomendable en ayunas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzar el día con pan dulce, donas, galletas o bollería industrial puede provocar picos de glucosa y caídas rápidas de energía. Estos productos contienen grandes cantidades de azúcares simples y grasas saturadas, lo que favorece la irritación gástrica y la sensación de pesadez.

Problemas asociados:

  • Aumento del riesgo de gastritis y acidez estomacal.
  • Sensación de hambre poco después de comer.
  • Dificultad para concentrarse y fatiga temprana.

Alternativas recomendadas:

  • Pan integral o tostadas de granos enteros.
  • Frutas frescas como plátano, manzana o pera.
  • Avena cocida, que aporta energía sostenida y fibra.

Jugos industrializados y refrescos: acidez y desbalance de glucosa

Botellas de refresco sin marca de varios colores (marrón, naranja, verde, rojo, amarillo) en una mesa de madera. Al fondo, un mercado de frutas y verduras borroso.
Refrescos y jugos, no recomendables en ayunas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir jugos procesados o refrescos en ayunas expone al estómago a altas concentraciones de ácidos y azúcares añadidos. Estos líquidos pueden causar irritación gástrica inmediata y descontrol en los niveles de glucosa sanguínea.

Problemas asociados:

  • Dolores de estómago y descompensaciones de glucosa.
  • Mayor riesgo de desarrollar gastritis o úlceras.
  • Sensación de sed y deshidratación posterior.

Alternativas recomendadas:

  • Agua simple o infusiones frías sin azúcar.
  • Jugos naturales diluidos en agua.
  • Agua de coco, que hidrata y aporta electrolitos.

Carnes frías y embutidos: difícil digestión y riesgo bacteriano

Variedad de carnes procesadas sobre mesa de madera: salami, jamón, panceta, salchichas enrolladas y nuggets en cuenco negro, con romero y cebolla.
Embutidos y carnes frías, no recomendables en ayunas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingerir jamón, salchichas o embutidos en ayunas puede ser riesgoso por su alto contenido de sodio, grasas y aditivos. Además, si estos productos no se almacenan adecuadamente, pueden contener bacterias que afectan la salud digestiva.

Problemas asociados:

  • Indigestión y dolor abdominal.
  • Riesgo de infecciones gastrointestinales.
  • Retención de líquidos y sensación de pesadez.

Alternativas recomendadas:

  • Huevos cocidos o revueltos con poca grasa.
  • Yogur natural sin azúcar.
  • Quesos frescos bajos en sal y grasa.

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