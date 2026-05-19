Nicaragua: Hospital pediátrico de Estelí es inaugurado con obra “inconclusa”

El Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” en Estelí fue inaugurado con solo el 57% de avance en la obra, según registros oficiales. (Foto: Ministerio de Salud)

El Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” en Estelí fue inaugurado oficialmente el 18 de mayo de 2026 por el régimen nicaragüense, en medio de cuestionamientos por el estado incompleto de la obra.

Tres semanas antes de la apertura, las autoridades habían reportado un avance físico de solo el 57%. La ceremonia de apertura fue planificada para coincidir con el 131 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, reforzando el simbolismo político del acto.

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Durante el evento, la copresidenta Rosario Murillo presentó la inauguración como “un signo humano, espiritual, de amor y compromiso con la vida”.

No obstante, el 24 de abril la misma funcionaria reconoció públicamente que el hospital no estaba finalizado y que solo la primera etapa podría estar lista en mayo.

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Imágenes difundidas por medios oficialistas mostraron a un grupo reducido de personal médico posando en algunas áreas, mientras que hasta dos días antes de la ceremonia, obreros seguían trabajando en el muro perimetral y el drenaje pluvial, que fueron concluidos justo para la inauguración.

La inauguración del hospital pediátrico coincidió con el aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino. (Foto: Ministerio de Salud)

El avance del hospital reflejaba una ejecución lenta: a finales de 2025, el informe de liquidación presupuestaria ubicaba el progreso en apenas el 17,8%. Para abril de 2026, la cifra subió a 57%, pero la obra seguía sin terminar.

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Esta apertura anticipada se suma a una práctica ya observada en el país, donde otras infraestructuras médicas –como el Hospital Héroes de Las Segovias en Ocotal, el Oscar Danilo Rosales Argüello en León y el Jacinto Hernández en Nueva Guinea– también fueron inauguradas antes de estar completamente listas, muchas veces tras años de retraso, según reportó Confidencial.digital.

Inversión oficial y dudas sobre el financiamiento

Según el Ministerio de Salud, el Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” representa una inversión total de 1,147 millones de córdobas (aproximadamente USD 31 millones).

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Sin embargo, una revisión de los registros presupuestarios revela que hasta diciembre de 2025 solo se habían ejecutado 145.2 millones (aproximadamente USD 3,9 millones), y para 2026 se presupuestaron 239.9 millones (aproximadamente USD 6,5 millones) adicionales.

La suma de estos montos dista mucho del total anunciado oficialmente. No existe información pública precisa sobre cuánto del presupuesto 2026 había sido efectivamente utilizado al momento de la inauguración, lo que deja abierta la posibilidad de que las obras y el equipamiento continúen tras el acto formal.

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La inversión oficial anunciada para el Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” asciende a 1,147 millones de córdobas, aunque los registros presupuestarios muestran mucho menos ejecutado. (Foto: Ministerio de Salud)

El hospital fue concebido como un reemplazo del antiguo centro pediátrico de Las Segovias, en Estelí. El proyecto incluye 10 edificios destinados a áreas de emergencia, dos quirófanos, central de esterilización, diagnóstico, unidad de cuidados intensivos, consulta externa, hospitalización, zona de juegos, patología, farmacia, administración y servicios generales.

La capacidad instalada es de 117 camas y cuenta con equipos de alta tecnología, como tomógrafo, rayos “X” digital fijo con inteligencia artificial, rayos “X” móvil, ultrasonido de alta resolución, ultrasonido oftalmológico, ecocardiógrafo, electroencefalograma y torres de laparoscopia.

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Según el Ministerio de Salud, en el Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” se brindará atención especializada a la niñez del norte del país. El equipo médico estará conformado por pediatras y subespecialistas en hematología, neumología, endocrinología, reumatología, neurología, cirugía, cardiología, urología, nefrología, ortopedia, radiología, patología, gastroenterología, oftalmología, otorrinolaringología, infectología, intensivistas, anestesiología y nutrición.

El hospital reemplaza al antiguo centro pediátrico de Las Segovias y consta de 10 edificios con servicios de emergencia, quirófanos y áreas especializadas. (Foto: Ministerio de Salud)

Este tipo de inauguraciones anticipadas y el ritmo de ejecución presupuestaria continúan marcando la gestión de las obras públicas en Nicaragua, según el análisis de Confidencial.digital.

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