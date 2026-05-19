Nicaragua

Nicaragua: Hospital pediátrico de Estelí es inaugurado con obra “inconclusa”

El nuevo hospital pediátrico fue inaugurado en un acto programado para el aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, pese a que semanas antes la obra solo presentaba un 57% de avance físico

Guardar
Google icon
El Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” en Estelí fue inaugurado con solo el 57% de avance en la obra, según registros oficiales. (Foto: Ministerio de Salud)
El Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” en Estelí fue inaugurado con solo el 57% de avance en la obra, según registros oficiales. (Foto: Ministerio de Salud)

El Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” en Estelí fue inaugurado oficialmente el 18 de mayo de 2026 por el régimen nicaragüense, en medio de cuestionamientos por el estado incompleto de la obra.

Tres semanas antes de la apertura, las autoridades habían reportado un avance físico de solo el 57%. La ceremonia de apertura fue planificada para coincidir con el 131 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, reforzando el simbolismo político del acto.

PUBLICIDAD

Durante el evento, la copresidenta Rosario Murillo presentó la inauguración como “un signo humano, espiritual, de amor y compromiso con la vida”.

No obstante, el 24 de abril la misma funcionaria reconoció públicamente que el hospital no estaba finalizado y que solo la primera etapa podría estar lista en mayo.

PUBLICIDAD

Imágenes difundidas por medios oficialistas mostraron a un grupo reducido de personal médico posando en algunas áreas, mientras que hasta dos días antes de la ceremonia, obreros seguían trabajando en el muro perimetral y el drenaje pluvial, que fueron concluidos justo para la inauguración.

La inauguración del hospital pediátrico coincidió con el aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino. (Foto: Ministerio de Salud)
La inauguración del hospital pediátrico coincidió con el aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino. (Foto: Ministerio de Salud)

El avance del hospital reflejaba una ejecución lenta: a finales de 2025, el informe de liquidación presupuestaria ubicaba el progreso en apenas el 17,8%. Para abril de 2026, la cifra subió a 57%, pero la obra seguía sin terminar.

Esta apertura anticipada se suma a una práctica ya observada en el país, donde otras infraestructuras médicas –como el Hospital Héroes de Las Segovias en Ocotal, el Oscar Danilo Rosales Argüello en León y el Jacinto Hernández en Nueva Guinea– también fueron inauguradas antes de estar completamente listas, muchas veces tras años de retraso, según reportó Confidencial.digital.

Inversión oficial y dudas sobre el financiamiento

Según el Ministerio de Salud, el Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” representa una inversión total de 1,147 millones de córdobas (aproximadamente USD 31 millones).

Sin embargo, una revisión de los registros presupuestarios revela que hasta diciembre de 2025 solo se habían ejecutado 145.2 millones (aproximadamente USD 3,9 millones), y para 2026 se presupuestaron 239.9 millones (aproximadamente USD 6,5 millones) adicionales.

La suma de estos montos dista mucho del total anunciado oficialmente. No existe información pública precisa sobre cuánto del presupuesto 2026 había sido efectivamente utilizado al momento de la inauguración, lo que deja abierta la posibilidad de que las obras y el equipamiento continúen tras el acto formal.

La inversión oficial anunciada para el Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” asciende a 1,147 millones de córdobas, aunque los registros presupuestarios muestran mucho menos ejecutado. (Foto: Ministerio de Salud)
La inversión oficial anunciada para el Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” asciende a 1,147 millones de córdobas, aunque los registros presupuestarios muestran mucho menos ejecutado. (Foto: Ministerio de Salud)

El hospital fue concebido como un reemplazo del antiguo centro pediátrico de Las Segovias, en Estelí. El proyecto incluye 10 edificios destinados a áreas de emergencia, dos quirófanos, central de esterilización, diagnóstico, unidad de cuidados intensivos, consulta externa, hospitalización, zona de juegos, patología, farmacia, administración y servicios generales.

La capacidad instalada es de 117 camas y cuenta con equipos de alta tecnología, como tomógrafo, rayos “X” digital fijo con inteligencia artificial, rayos “X” móvil, ultrasonido de alta resolución, ultrasonido oftalmológico, ecocardiógrafo, electroencefalograma y torres de laparoscopia.

Según el Ministerio de Salud, en el Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” se brindará atención especializada a la niñez del norte del país. El equipo médico estará conformado por pediatras y subespecialistas en hematología, neumología, endocrinología, reumatología, neurología, cirugía, cardiología, urología, nefrología, ortopedia, radiología, patología, gastroenterología, oftalmología, otorrinolaringología, infectología, intensivistas, anestesiología y nutrición.

El hospital reemplaza al antiguo centro pediátrico de Las Segovias y consta de 10 edificios con servicios de emergencia, quirófanos y áreas especializadas. (Foto: Ministerio de Salud)
El hospital reemplaza al antiguo centro pediátrico de Las Segovias y consta de 10 edificios con servicios de emergencia, quirófanos y áreas especializadas. (Foto: Ministerio de Salud)

Este tipo de inauguraciones anticipadas y el ritmo de ejecución presupuestaria continúan marcando la gestión de las obras públicas en Nicaragua, según el análisis de Confidencial.digital.

Temas Relacionados

Hospital Pediátrico Coro de ÁngelesEstelíInfraestructura SanitariaEjecución PresupuestariaNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Agencia de Investigación Criminal golpea estructura ligada a Magdaleno Meza: aseguran propiedades y empresas en Honduras

Las autoridades de Honduras aseguraron propiedades y empresas presuntamente utilizadas para ocultar bienes obtenidos ilícitamente

Agencia de Investigación Criminal golpea estructura ligada a Magdaleno Meza: aseguran propiedades y empresas en Honduras

Las zonas francas de República Dominicana impulsan el empleo y la inversión extranjera, mientras sus exportaciones superan los $2,800 millones

Más de 200 mil empleos directos y una red nacional de parques industriales respaldan el dinamismo exportador, en un entorno macroeconómico estable y con políticas de impulso a la inversión y a la seguridad jurídica

Las zonas francas de República Dominicana impulsan el empleo y la inversión extranjera, mientras sus exportaciones superan los $2,800 millones

Congreso de Guatemala intensifica debate sobre reforma a ley de lavado de dinero con nuevas enmiendas

El análisis se centró en cambios técnicos y definiciones clave, con la participación de autoridades de la Superintendencia de Bancos, comisiones legislativas y jefes de bloque, mientras persisten diferencias respecto a aspectos de gestión del riesgo y transparencia

Congreso de Guatemala intensifica debate sobre reforma a ley de lavado de dinero con nuevas enmiendas

Michelle Bachelet busca apoyo en Panamá para dirigir Naciones Unidas

La exmandataria chilena se reunió con José Raúl Mulino durante una gira internacional marcada por la disputa diplomática para escoger al sucesor de António Guterres en 2027.

Michelle Bachelet busca apoyo en Panamá para dirigir Naciones Unidas

Línea aérea firma convenio con Key Institute para la formación de profesionales salvadoreños

Estudiantes y maestros de El Salvador accederán a intercambios y formación en México tras un acuerdo que facilitará viajes, prácticas profesionales y experiencias académicas en colaboración entre ambas instituciones.

Línea aérea firma convenio con Key Institute para la formación de profesionales salvadoreños

TECNO

El auge de la IA comienza a generar caos entre desarrolladores y gestores de Linux

El auge de la IA comienza a generar caos entre desarrolladores y gestores de Linux

Haz estas dos preguntas si te llaman diciendo que tu dinero corre peligro

Elon Musk advierte que en 5 años la IA superará a la inteligencia humana y habrá 100 millones de robots humanoides

Pasos para restaurar una foto vieja de un familiar o mascota y obtener una imagen en alta definición

Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este 19 de mayo de 2026

ENTRETENIMIENTO

Hayden Panettiere, estrella de ‘Triunfos robados’, reveló que un ganador del Oscar le mostró los testículos cuando era una adolescente: “Quedé en shock”

Hayden Panettiere, estrella de ‘Triunfos robados’, reveló que un ganador del Oscar le mostró los testículos cuando era una adolescente: “Quedé en shock”

Aqua dice adiós: el grupo que conquistó los noventa con “Barbie Girl” se separa

Esta película con Anne Hathaway de hace más de 20 años regresará en forma de serie

La historia detrás del vestido de novia negro de Sarah Jessica Parker, la icónica pieza que cambió la moda nupcial

El festival SummerStage celebrará 40 años con más de 60 eventos gratuitos y diversidad artística en los cinco distritos

MUNDO

Emiratos Árabes Unidos confirmó que el ataque con drones contra la central nuclear de Barakah fue lanzado desde Irak

Emiratos Árabes Unidos confirmó que el ataque con drones contra la central nuclear de Barakah fue lanzado desde Irak

Nueva Delhi recurre a carpas climatizadas para combatir su día más caluroso del año 45 °C

La Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto internacional en contra del ministro israelí Bezalel Smotrich

Los países del G7 acordaron de forma unánime mantener la presión sobre Rusia

La OMS alertó de “la amplitud y la rapidez” de la epidemia de ébola en el Congo