Niveles elevados de lipoproteína(a) se asocian con mayor riesgo de infarto y accidente cerebrovascular

La prueba de lipoproteína(a) o Lp(a) es ahora recomendada por la Asociación Estadounidense del Corazón y el Colegio Estadounidense de Cardiología como parte de los controles cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante mucho tiempo, la atención médica sobre el colesterol se centró en los valores tradicionales, pero las nuevas directrices han modificado este enfoque. La Asociación Estadounidense del Corazón y el Colegio Estadounidense de Cardiología recomiendan ahora que todas las personas se realicen al menos una vez en la vida la prueba para detectar la lipoproteína(a), conocida como Lp(a).

Esta recomendación responde a la creciente evidencia de que niveles elevados de este tipo de colesterol menos conocido pueden cuadruplicar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

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Aproximadamente una de cada cinco personas presenta niveles elevados de Lp(a), según lo publicado en el artículo de la revista de divulgación científica National Geographic. El cambio de criterio representa un giro respecto a prácticas previas, ya que hasta hace poco incluso algunos cardiólogos descartaban la prueba por la ausencia de tratamientos específicos.

Sin embargo, la importancia de identificar a quienes tienen este riesgo oculto ha ganado peso, pues la Lp(a) no suele alterarse por el estilo de vida y puede pasar inadvertida en controles de colesterol convencionales.

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Las nuevas directrices médicas aconsejan una única medición de Lp(a) en la vida, ya que sus valores permanecen estables con el paso del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas directrices médicas establecen que una sola medición es suficiente para la mayoría de la población, dado que los niveles de Lp(a) permanecen estables a lo largo del tiempo. La recomendación enfatiza que conocer estos valores permite adoptar estrategias preventivas más personalizadas, sobre todo en personas con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.

Según el cardiólogo Ron Blankstein, quien colaboró en la redacción de las directrices del ACC, este cambio implica que “hay mucho que se puede hacer” incluso si todavía no existen medicamentos específicos, y subraya la importancia de la prueba como herramienta preventiva.

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Así, la detección temprana de Lp(a) elevada se consolida como una herramienta importante en la prevención de eventos cardíacos, tal como detalla el reportaje de la revista de divulgación científica National Geographic publicado el 14 de mayo de 2026.

Características, riesgos y factores genéticos asociados a la Lp(a)

La lipoproteína(a) es un tipo de colesterol menos abundante en sangre que el LDL, pero con propiedades que la vuelven más peligrosa. Las partículas de Lp(a) tienden a ser más pegajosas y se acumulan con mayor facilidad en las arterias, además de promover la inflamación y la formación de coágulos sanguíneos.

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Estudios observacionales han mostrado que quienes presentan niveles elevados de Lp(a) pueden llegar a tener casi cuatro veces más riesgo de infarto que quienes mantienen valores bajos.

La Lp(a) suele pasar inadvertida en controles convencionales, por lo que su detección temprana resulta clave para implementar estrategias preventivas personalizadas

La cardióloga Jennifer Kwan, de Yale Medicine, advierte que hay un efecto dependiente de la dosis: a mayor nivel de Lp(a), peor es el pronóstico para el paciente.

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El riesgo asociado a la Lp(a) es independiente de otros factores clásicos como el colesterol LDL o la hipertensión. La genética es clave: las variaciones en el gen LPA fijan los niveles de Lp(a) desde la infancia y estos suelen mantenerse estables. Personas con antecedentes familiares de cardiopatía prematura o con dificultad para reducir el LDL con medicación presentan mayor probabilidad de Lp(a) elevada.

Procedimiento, criterios y alcance de la prueba de Lp(a)

La medición de la lipoproteína(a) se realiza con un análisis de sangre sencillo, que puede sumarse a los chequeos de rutina. Las directrices médicas indican que basta con una única prueba para la mayoría, ya que los niveles se mantienen estables a lo largo del tiempo.

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El riesgo cardiovascular aumenta progresivamente con la elevación de Lp(a), siendo mayor en personas con antecedentes familiares de cardiopatía o dificultad para reducir el LDL (crédito Freepik)

Un valor normal es inferior a 125 nmol/L; si se supera ese umbral, se aconseja alertar a los familiares por la influencia genética. En Estados Unidos, las personas de raza negra y los estadounidenses de origen asiático muestran mayor tendencia a niveles altos de Lp(a) que otros grupos.

Estudios en Copenhague y del equipo de Ron Blankstein revelan que el riesgo cardiovascular crece con la Lp(a): supera el 40% al pasar de 125 nmol/L, se duplica más allá de 200, y llega a cuadruplicarse si supera los 430 nmol/L.

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Opciones de tratamiento actuales y avances en el desarrollo de medicamentos para la Lp(a)

Actualmente, no existen fármacos aprobados que reduzcan de forma específica la Lp(a), aunque el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas está en curso. El tratamiento se enfoca en controlar factores como la hipertensión, el colesterol LDL y la diabetes, empleando medicamentos más potentes si es necesario, como los inhibidores de PCSK9.

Ron Blankstein enfatiza que, mientras aparecen tratamientos dirigidos, es esencial monitorizar a quienes tienen Lp(a) alta y abordar todos los factores modificables. Varias compañías farmacéuticas investigan inyecciones que bloquean la producción de este lípido en el hígado, con ensayos clínicos cuyos primeros resultados se esperan para fin de año.

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Mantener una dieta mediterránea, hacer ejercicio y controlar otros factores de riesgo sigue siendo esencial para prevenir enfermedades cardiovasculares en personas con niveles altos de Lp(a) (AdobeStock)

Rol del estilo de vida en el manejo del riesgo cardiovascular

Aunque los niveles de Lp(a) dependen sobre todo de la genética y no suelen variar con la dieta ni el ejercicio, los especialistas recalcan la importancia de llevar un estilo de vida saludable. Adoptar una alimentación cardiosaludable, realizar actividad física regular, controlar el estrés y mantener relaciones sociales contribuye a disminuir el riesgo global de enfermedades cardiovasculares hasta en un 80 %.

La cardióloga Jennifer Kwan subraya que, si bien el estilo de vida no modifica la Lp(a), sí tiene un impacto positivo en la prevención de eventos cardíacos. El caso de Brett Bond evidencia que las medidas preventivas resultan clave incluso para quienes no pueden reducir este marcador de forma directa.