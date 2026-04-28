Ciencia

Las intervenciones digitales combinadas con apoyo nutricional influyen en la fuerza y calidad de vida de adultos con sarcopenia

El metaanálisis internacional revela cómo la integración de tecnología y asesoría especializada potencia la autonomía y el bienestar en una población en aumento

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Una mujer mayor con sarcopenia (Shutterstock)
Las intervenciones digitales de ejercicio, como aplicaciones móviles y plataformas en línea, permiten atención personalizada para personas con sarcopenia.

La sarcopenia es una afección progresiva relacionada con la edad, caracterizada por la pérdida de masa y fuerza muscular, que pone en riesgo la independencia y el bienestar de millones de personas mayores. Una revisión sistemática publicada por la revista científica europea Eur Rev Aging Phys Act examinó si las intervenciones digitales —como aplicaciones móviles, plataformas en línea y dispositivos portátiles— pueden mejorar la función muscular y el desempeño físico en quienes padecen esta enfermedad.

Según el análisis, las estrategias digitales combinadas con apoyo nutricional son más eficaces, aunque la confianza en los resultados es baja.

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Las intervenciones digitales de ejercicio pueden mejorar la fuerza muscular y la autonomía en adultos mayores con sarcopenia, sobre todo cuando se acompañan de asesoría nutricional, aunque el beneficio sobre otros parámetros cruciales sigue siendo modesto, tal como expone el análisis sistemático reciente publicado en la revista científica europea Eur Rev Aging Phys Act. Este metaanálisis advierte: la certeza general de los resultados permanece limitada por la calidad de los estudios disponibles. La sarcopenia provoca una pérdida importante de masa y fuerza muscular que impacta la movilidad, las actividades cotidianas y la seguridad de quienes la padecen. Se estima que su prevalencia crece con la edad, llegando al 27% en personas mayores de 85 años. La enfermedad incrementa el riesgo de caídas, fracturas, discapacidad y mortalidad, así como costes elevados para los sistemas de salud y las familias. Actualmente no existen fármacos aprobados para tratar la sarcopenia, por lo que la actividad física sigue siendo la principal intervención recomendada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las intervenciones digitales multicomponente superan a la educación sanitaria tradicional en la mejora de la calidad de vida en sarcopenia.

El avance de la tecnología digital ha dado lugar a nuevos métodos para facilitar el ejercicio en el hogar. Plataformas de videoconferencia, aplicaciones móviles, dispositivos de seguimiento y videojuegos de ejercicio permiten la supervisión remota y personalizada, superando las barreras de acceso a servicios presenciales tradicionales. Según la revista científica europea Eur Rev Aging Phys Act, estas herramientas, implementadas en países como China, Corea del Sur y algunos estados europeos, sirven para monitorizar la actividad, personalizar entrenamientos y fomentar la adherencia mediante recordatorios automatizados.

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Principales hallazgos sobre el impacto del ejercicio digital

El metaanálisis incluyó 16 ensayos controlados publicados entre 2017 y 2025, con un total de 1.607 adultos mayores de 60 años. Las intervenciones abarcaban ejercicios de resistencia, equilibrio, videojuegos de ejercicio y programas de realidad mixta, todos realizados a través de plataformas digitales diversas.

Los resultados indicaron que el ejercicio digital, de manera aislada, no superó a los métodos tradicionales en cuanto a masa muscular, desempeño en la prueba “levantarse y caminar” ni a la velocidad de marcha. Los cambios observados en masa muscular y movilidad fueron pequeños y, en su mayoría, estadísticamente no clínicamente significativos.

Cuando las intervenciones digitales de ejercicio se combinaron con apoyo nutricional personalizado, hubo mejoras significativas en la fuerza de prensión manual y la calidad de vida. La revista científica europea Eur Rev Aging Phys Act menciona que el grupo con intervenciones “digitales combinadas” experimentó un aumento medio de 2,21 kg en la fuerza de la mano frente a los grupos de control, así como mejoras en los puntajes de calidad de vida.

Ejercicio digital y nutrición: efectos combinados y diferencias detectadas

El contraste entre tipos de intervención es relevante: mientras que el ejercicio digital aislado arrojó efectos similares a los de las estrategias presenciales, la combinación con asesoría nutricional generó mayores beneficios en indicadores relevantes para la salud. Esta sinergia se observó en la fuerza muscular, la percepción de bienestar y la autonomía.

Dos personas mayores usando bandas elásticas para ejercitar en una sala con pesas y esterilla
Las intervenciones digitales de ejercicio, como aplicaciones móviles y plataformas en línea, permiten atención personalizada para personas con sarcopenia.

El análisis de subgrupos también registró efectos opuestos en el índice de masa corporal: las intervenciones centradas en ejercicio digital tendieron a reducir este índice, mientras los programas enfocados en nutrición lo aumentaron, lo que señala cambios diferenciados en la composición corporal. Esta divergencia sugiere que los abordajes personalizados —que integran ejercicio y nutrición— pueden optimizar los resultados para la población mayor afectada por sarcopenia.

Para la calidad de vida, los programas digitales multicomponente mostraron resultados superiores frente a las intervenciones que se basan únicamente en educación para la salud, como subraya la revista científica europea Eur Rev Aging Phys Act: esto refuerza la importancia de integrar diferentes áreas del cuidado en soluciones digitales.

Limitaciones de la evidencia y panorama de la investigación actual

La certeza de la evidencia recopilada es, en general, baja o muy baja. Eur Rev Aging Phys Act atribuye esta limitación a varios factores: alto riesgo de sesgo en los ensayos, diversidad en los criterios diagnósticos y métodos aplicados, la corta duración de muchas intervenciones —doce semanas en la mayoría de los casos— y la ausencia de seguimientos prolongados.

Aunque se observaron efectos positivos en la fuerza muscular y ciertos parámetros de calidad de vida, los autores sugieren moderación en la interpretación. La mayoría de los estudios revisados se desarrollaron en China, lo que limita la extrapolación a otros contextos sanitarios y culturales. Además, la mayoría de los programas digitales analizados tuvieron una duración limitada y pocos contemplaron monitoreo posterior.

El metaanálisis resalta la necesidad de diseñar nuevos ensayos clínicos con mayor rigor metodológico, criterios diagnósticos uniformes y períodos de seguimiento más extensos para fortalecer las recomendaciones clínicas dirigidas a adultos mayores con sarcopenia.

La revista científica europea Eur Rev Aging Phys Act destaca que las intervenciones digitales pueden facilitar el acceso a la rehabilitación en regiones donde los programas supervisados físicamente no están disponibles.

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