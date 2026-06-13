Día Mundial del Cáncer de Piel: por qué es el tumor más frecuente y cómo detectarlo a tiempo

El cáncer de piel es el tumor más frecuente en el mundo, con más de 1,5 millones de casos nuevos al año según la Organización Mundial de la Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de piel es el tumor más frecuente en el planeta y su incidencia sigue creciendo año tras año en todos los continentes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se detectan más de 1,5 millones de casos nuevos, de los cuales una parte corresponde al melanoma, la forma más agresiva y letal.

Este sábado 13 de junio, como cada año, el Día Mundial del Cáncer de Piel pone el foco en la prevención y el diagnóstico temprano, dos estrategias que los expertos consideran esenciales para reducir la mortalidad por este tipo de cáncer.

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Las estadísticas muestran que afecta principalmente a las personas expuestas al sol, aunque puede surgir en zonas del cuerpo nunca expuestas. Los rayos ultravioleta (UV) atraviesan las nubes y mantienen su acción dañina durante todo el año, incluso en otoño e invierno.

“Si está al aire libre, cualquier zona descubierta de su cuerpo está expuesta a los rayos UV”, afirmó la doctora Susan Chon, profesora asociada del Departamento de Dermatología del Hospital MD Anderson de los Estados Unidos. La advertencia de los especialistas es clara: el descenso de la temperatura no protege frente al daño solar, y la prevención debe sostenerse durante los 365 días.

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El cáncer de piel engloba distintas variantes. El carcinoma basocelular representa el 80% de los diagnósticos y suele aparecer en áreas expuestas al sol, con crecimiento lento y bajo riesgo de metástasis. Le sigue el carcinoma espinocelular (12%), que puede propagarse con mayor rapidez.

El melanoma, aunque representa solo el 5% de los casos, es responsable del 75% de las muertes por cáncer de piel. “El melanoma es el tipo más grave de cáncer de piel”, advierten los expertos, y su incidencia mundial muestra un crecimiento constante. Cada año se diagnostican unos 330.000 nuevos casos de melanoma en todo el mundo; en España, la cifra fue de 9.408 pacientes en 2025 y el tumor ya figura entre los diez más frecuentes, según datos oficiales.

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Cómo surge el cáncer de piel y quiénes están en riesgo

El cáncer de piel comienza como una proliferación anormal de células cutáneas, que pueden invadir tejidos sanos y, en el caso del melanoma, diseminarse a distancia (metástasis).

Una persona revisa un lunar oscuro e irregular en su espalda, destacando la importancia del autoexamen para la detección temprana de posibles melanomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Mayo Clinic, la mayoría de los casos están relacionados con la exposición a la luz solar, aunque algunos tumores aparecen en zonas que casi nunca reciben sol, lo que sugiere causas adicionales. La radiación ultravioleta, tanto de origen solar como la emitida por camas y lámparas bronceadoras, altera el ADN de las células cutáneas y dispara mutaciones responsables de la enfermedad.

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El riesgo se eleva en personas con piel clara, cabello rubio o pelirrojo, ojos claros o que se queman con facilidad al sol, pero ninguna población está exenta. Los antecedentes familiares, un sistema inmunitario debilitado, quemaduras solares en la infancia y el uso de camas solares también aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

“Toda persona puede contraer cáncer de piel, independientemente del color de piel. No obstante, el riesgo es más alto en personas que tienen una piel que se quema con facilidad con el sol”, indica el informe de Mayo Clinic.

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Los tipos más comunes —el carcinoma basocelular y el carcinoma de células escamosas— suelen tener cura si se detectan de manera temprana. El melanoma, en cambio, es más propenso a propagarse y su pronóstico depende del estadio en el que se diagnostique. “El melanoma maligno es uno de los tumores más letales, ya que representa el 75% de todas las muertes por cáncer de piel”, advierte el registro internacional.

En Argentina, se reportan 130.000 nuevos casos de cáncer al año y 60.000 muertes, con el melanoma como una de las causas más relevantes entre adultos jóvenes y de mediana edad.

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Este cáncer puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque predomina en el rostro, las orejas, los labios, el cuero cabelludo, el dorso de las manos, los brazos y las piernas. En personas con piel morena o negra, el tumor puede desarrollarse en palmas, plantas, debajo de las uñas o en la zona genital. Los signos de alerta incluyen la aparición de nuevos tumores, costras, llagas que no cicatrizan, cambios en lunares preexistentes, picazón o dolor en la zona afectada.

Diagnóstico temprano: la regla del ABCDE y chequeos médicos

La vigilancia cotidiana de la piel es la principal herramienta para la detección precoz. Los dermatólogos recomiendan realizar autoexámenes con regularidad y consultar ante cualquier cambio sospechoso.

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El melanoma representa solo el 5 por ciento de los casos de cáncer de piel pero es responsable del 75 por ciento de las muertes asociadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla ABCDE sintetiza los signos de alarma: Asimetría (mitades desiguales), Bordes irregulares, Color no uniforme, Diámetro superior a 6 milímetros y Evolución (cambios en tamaño, forma, color o elevación). “La jornada destaca la importancia de protegerse del sol, acudir al dermatólogo para mejorar el pronóstico, y vigilar los lunares (regla ABCDE)”, subraya la campaña internacional.

Es fundamental acudir al médico ante la presencia de manchas que no cicatrizan, lesiones con bordes irregulares, nódulos rojos y firmes, verrugas que crecen, úlceras persistentes o cualquier alteración en lunares o pecas. En personas sin factores de riesgo, un control anual suele ser suficiente, pero quienes tienen antecedentes familiares, exposición solar intensa o inmunosupresión deben consultar con mayor frecuencia.

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“Si se diagnostica cáncer de piel, el tratamiento inicial es la extirpación quirúrgica del tumor y suele ser suficiente para eliminarlo completamente”, explica la doctora Graciela Manzur, jefa de la División de Dermatología del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El diagnóstico precoz permite tratar la mayoría de los tumores cutáneos de manera eficaz (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito del tratamiento depende del estadio: en etapas iniciales, la cirugía simple puede curar la enfermedad. En casos avanzados, pueden requerirse cirugías extensas, radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia.

“La efectividad de algunos tratamientos puede disminuir si el cáncer se ha propagado o se ha vuelto resistente”, advierte Manzur, que convoca del 16 al 19 de este mes a las Jornadas Intensivas de Dermatología en la Facultad de Medicina. La vigilancia posterior, con exámenes periódicos y autoexámenes constantes, es clave para prevenir recidivas.

La prevención incluye evitar la exposición solar en las horas pico (10 a 16 horas), usar ropa protectora y anteojos de sol, y revisar la piel con regularidad en busca de cambios. La vigilancia debe extenderse a zonas menos expuestas, como palmas, plantas, uñas, genitales y entre los glúteos. El cáncer de piel puede aparecer en cualquier parte, aún en ausencia de exposición solar.

Fotoprotección y políticas públicas: el ejemplo de los Países Bajos

El uso del protector solar es una de las recomendaciones más insistentes de los especialistas. “Todo el año hay que usar un fotoprotector si vamos a estar al aire libre. Se debe aplicar sobre las zonas expuestas, aunque esté nublado y haga frío. Porque la radiación pasa igual a través de las nubes. Al protegerse prevenimos el envejecimiento cutáneo, las manchas y las arrugas”, recomienda Manzur.

La exposición a radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel (Europa Press)

La sugerencia es elegir protectores de amplio espectro, con factor 30 o superior, y reaplicarlos cada dos horas.

La prohibición de camas y lámparas solares es otra medida preventiva. La exposición a estos dispositivos eleva en forma considerable el riesgo de melanoma y otros tumores cutáneos. Según la Sociedad Argentina de Dermatología, recibir 10 o más sesiones anuales de bronceado artificial contribuye al envejecimiento prematuro y aumenta el riesgo de cáncer.

Un ejemplo de política pública innovadora se da en los Países Bajos, donde el gobierno anunció que ofrecerá protección solar gratuita en colegios, universidades, festivales, parques y espacios públicos, para combatir los niveles récord de cáncer de piel.

El éxito del tratamiento depende del estadio: en etapas iniciales, la cirugía simple puede curar la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es que el acceso al protector no dependa del costo o de la logística personal, y que toda la población pueda protegerse de manera simple y efectiva.

La lucha contra el cáncer de piel exige información, prevención y diagnóstico precoz. El avance de la investigación y el compromiso de los sistemas de salud permiten mejorar el pronóstico y reducir el impacto de una enfermedad cuya frecuencia sigue aumentando, pero cuya mortalidad puede reducirse con acciones simples y accesibles para toda la sociedad.