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Luis Machín contó cómo cambió su vida cuando dejó la religión para ser actor: “Sin la actuación tendría una vida triste”

En su charla con Mario Pergolini el actor repasó su adolescencia religiosa, el giro que lo empujó hacia el escenario y el rol de su entorno afectivo en esa elección

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Luis Machín contó por qué cambió su vida y dejó la religión

Luis Machín compartió detalles sobre su proceso de transformación personal y profesional durante una conversación con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido. El actor repasó su vínculo con la religión católica en su juventud y explicó cómo fue el camino que lo llevó a elegir la actuación como vocación.

Cuando Pergolini le preguntó qué tipo de vida habría tenido si no hubiese encontrado la actuación, Machín respondió sin dudar: “Triste”. Sostuvo que la familia y la decisión de dedicarse a la actuación fueron determinantes para su bienestar: “La familia y la decisión de actuar es lo que me hizo realizarme y sentirme más cómodo, más habitable”.

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Machín relató que durante su adolescencia estuvo profundamente ligado al catolicismo. “Fui un joven católico militante. Creía que era la religión y después me di cuenta de que era por este lado. Hasta los 17 años estuve ahí”, recordó. Esa etapa marcó su vida hasta que, según describió, comenzó a percibir que su verdadera pasión se encontraba en otro lugar.

Al referirse al significado del teatro en su vida, Machín destacó el impacto que tuvo sobre su forma de ver el mundo: “El teatro me da una mirada mucho más amplia, más abarcativa, más sensible, más comprensiva y da la posibilidad de ser tantos en uno”. El actor valoró la oportunidad de explorar distintas realidades y sensibilidades a través de la interpretación.

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Luis Machín contó: "Si no fuera por la actuación, tendría una vida triste. Mi familia y la decisión de actuar fueron lo que me hicieron sentir realizado"

Machín también se refirió al contraste entre su vida religiosa y su experiencia en el mundo del espectáculo. Expresó que la actuación le resultó mucho más atractiva y reveló el modo en que cambió su perspectiva: “Me llamaba mucho más la atención, me generaba más expectativas. Me di cuenta de que pecar era bastante divertido. La pasaba mucho mejor y sentía que la gente la pasaba mejor conmigo”.

A través de su testimonio, Machín expuso cómo el arte y la familia le permitieron construir una vida más plena y acorde a sus deseos, dejando atrás las estructuras que lo habían definido en su juventud.

Uno de los últimos trabajos de Machín en la actuación fue junto a Gabriela Toscano en Relatividad. La obra combinó hechos reales y ficción al introducir un encuentro imaginario entre el científico y un personaje ficticio, interpretado por Toscano, prometía ofrecer al público una experiencia emocionante e introspectiva. Un viaje a través de la línea imaginaria que separa la realidad de la ficción, haciendo uso de personajes históricos y situaciones inventadas. Completaba el elenco la actriz Catherine Biquard, con la dirección general de Carlos Rivas y fue escrita por Mark St. Germain.

Gabriela Toscano y Luis Machin presentando su obra de teatro " Relatividad" en el Auditórium de Mar del Plata
Luis Machín presentó su obra Relatividad en la temporada teatral de Mar del Plata (José Scalzo)

Respecto a su trabajo con Toscano, el actor le dijo a Teleshow: “Con Gaby nos conocemos hace muchos años, trabajamos en ficciones en la televisión. Nos conocemos desde el año 2003, cuando hicimos Son Amores. Después trabajamos juntos en varios proyectos, como Para vestir santos, Quiero vivir a tu lado y más recientemente en Buenos chicos".

Luego, el actor contó elegía y asumía los roles que interpretaba: “Son personalidades que a mí me gusta abordarlas por la riqueza expresiva que tienen. Me documento de cosas, intento leer lo más que puedo, ver lo más que puedo porque me produce curiosidad”.

Mientras continúa sumergiéndose en personajes complejos y desafiantes como los de “Relatividad”, Luis Machín no solo consolida su rol como actor, sino que celebra la oportunidad de llevar a las tablas historias que invitan a la reflexión. Machín sigue explorando las dualidades entre la humanidad de sus personajes y las realidades que describen: “Ojalá que la gente la acompañe así como la acompañamos nosotros en estos meses que la estuvimos ensayando” añadió el actor a Teleshow.

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