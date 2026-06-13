Identifican a siete hondureños entre migrantes rescatados de camión en llamas en Texas

Siete hondureños fueron identificados entre los 39 migrantes rescatados de un tráiler incendiado en Texas. (FOTO: Periódico de Cuba)

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) informó que siete ciudadanos hondureños fueron identificados entre los 39 migrantes rescatados de un camión que se incendió durante una persecución policial en el estado de Texas, Estados Unidos.

El incidente ocurrió el pasado 4 de junio y movilizó a las autoridades fronterizas estadounidenses luego de que el conductor de un tráiler evadiera un puesto de control migratorio ubicado en la localidad de Falfurrias, una de las principales rutas utilizadas para combatir el tráfico irregular de personas en la frontera sur de Estados Unidos.

Según la información proporcionada por la Cancillería hondureña, todos los connacionales fueron puestos a salvo y actualmente permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias mientras se define su situación legal.

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Los hondureños identificados son Heysel Samael Arrazola Banegas, Juan Pablo Martínez Molina, Sayli Marcela Chapas Álvarez, Yankel Fernando Inestroza Estrada, Arturo Lara Sánchez, Kimberly Nicoll Martínez Bonilla y Fany de la Cruz Rivera Vindel.

Personal consular hondureño brinda asistencia y seguimiento a los connacionales involucrados en el caso. (FOTO: Radar Sonora)

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente comenzó cuando agentes de la Patrulla Fronteriza detectaron movimientos sospechosos durante una inspección de rutina. Una unidad canina especializada alertó sobre la presencia de personas dentro del remolque, por lo que los agentes ordenaron al conductor dirigirse hacia una zona de inspección secundaria.

Sin embargo, el conductor ignoró las instrucciones y emprendió la huida, provocando una persecución por parte de las autoridades federales.

Durante la fuga, el conductor perdió el control de la unidad y se produjo un accidente que terminó provocando un incendio en el camión. Las autoridades actuaron rápidamente para rescatar a todas las personas que viajaban en el interior del remolque antes de que las llamas consumieran por completo el vehículo.

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Las investigaciones señalan que los migrantes viajaban encerrados dentro del remolque, el cual se encontraba asegurado con candado, una práctica frecuentemente utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de personas.

Las autoridades estadounidenses mantienen bajo custodia a los migrantes rescatados durante el operativo. (FOTO: Radar Sonora)

Como resultado del operativo, las autoridades estadounidenses detuvieron a dos individuos señalados de participar presuntamente en actividades relacionadas con el tráfico de migrantes.

Tras conocerse el incidente, el Consulado General de Honduras en McAllen activó los protocolos de asistencia y protección consular para brindar acompañamiento a los compatriotas involucrados en el caso.

La Cancillería indicó que funcionarios consulares realizan visitas periódicas al centro de procesamiento donde permanecen los migrantes con el objetivo de verificar sus condiciones de salud, brindar orientación legal y garantizar el respeto de sus derechos.

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Asimismo, se informó que se mantienen las gestiones necesarias para conocer el estado migratorio de cada uno de los hondureños rescatados y ofrecer la asistencia correspondiente de acuerdo con las normativas vigentes.

Las autoridades hondureñas reiteraron que continuarán dando seguimiento a las investigaciones desarrolladas por las agencias estadounidenses y a la situación particular de los connacionales involucrados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores también recordó la importancia de utilizar vías migratorias seguras y legales para evitar que más personas se conviertan en víctimas de redes de tráfico de migrantes que ponen en riesgo la vida de quienes buscan llegar a territorio estadounidense.

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El caso ha generado preocupación debido a las condiciones en las que viajaban los migrantes y al peligro que enfrentaron durante el incendio del vehículo.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que las 39 personas que se encontraban dentro del remolque fueron rescatadas con vida, evitando una tragedia de mayores proporciones.

La Cancillería hondureña aseguró que mantendrá comunicación permanente con las autoridades estadounidenses y con los familiares de los compatriotas involucrados para informar sobre cualquier avance relacionado con el caso.