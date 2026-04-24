Ciencia

Cumbre de neurociencia en Buenos Aires: cuáles son los últimos avances en salud cerebral

Los referentes globales debatirán sobre la prevención de demencias hasta el papel de la investigación para la innovación y la productividad. El encuentro es organizado por Fundación Ineco junto a la Swiss Brain Health Foundation en colaboración con The Lancet Commission on Brain Health

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 2nd Meeting of the International Alliance on Brain Health reunirá a referentes internacionales para debatir el impacto de la salud cerebral en la economía, la educación y las políticas públicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Buenos Aires será sede hoy y mañana del Second Meeting of the International Alliance on Brain Health, un evento organizado por la Fundación INECO junto a la Swiss Brain Health Foundation y en colaboración con The Lancet Commission on Brain Health.

Este encuentro reunirá a líderes globales para discutir cómo la salud cerebral ha dejado de ser un asunto exclusivamente sanitario y se ha convertido en un eje central para la educación, el desarrollo económico, la innovación y la cohesión social, según detallaron los organizadores.

El abordaje integral del funcionamiento cerebral humano, tanto en lo cognitivo y emocional como en la productividad laboral, centra gran parte del programa, que convoca a referentes de alto nivel de los cinco continentes, especialistas de neurología, psiquiatría, salud pública, investigación y políticas públicas.

2nd Meeting of the International Alliance on Brain Health, organizado por Fundación INECO y la Swiss Brain Health Foundation, en articulación con The Lancet Commission on Brain Health.
Este encuentro reunirá a líderes globales para discutir sobre la salud cerebral

“No hay desarrollo sostenible sin salud cerebral. En el siglo XXI, cuidar el cerebro humano no es solo una prioridad sanitaria: es también una condición para educar mejor, trabajar mejor, innovar más y construir sociedades más resilientes”, señaló a Infobae Facundo Manes, neurocientífico y fundador de INECO, quien co-coordina el encuentro junto al profesor Claudio L. Bassetti, de la Swiss Brain Health Foundation y The Lancet Commission on Brain Health.

Entre los científicos internacionales que participarán se encuentran Natalia Rost (Presidenta, Academia Estadounidense de Neurología), Steven Lewis (Presidente, Federación Mundial de Neurología), Danuta Wasserman (Presidenta, Asociación Mundial de Psiquiatría), Mitchell Elkind (Director Científico, Salud Cerebral y Accidente Cerebrovascular, Asociación Estadounidense del Corazón), Joanne Pike (Directora Ejecutiva, Asociación de Alzheimer / Consejo Mundial de la Demencia), Victor Valcour (Instituto Global de Salud Cerebral, UCSF), Juan Rodríguez (AARP / Consejo Global sobre Salud Cerebral), Matías Irarrázaval (OPS), Suvarna Alladi (NIMHANS, India), Christopher Chen (Sociedad Asiática contra la Demencia), Alfred K. Njamnshi (Fundador y Director Ejecutivo, Iniciativa Africana de Investigación Cerebral — BRAIN), Olivier Piguet (Centro Cerebral y Mental, Universidad de Sídney, Australia) y Claudio Bassetti (Fundación Suiza para la Salud Cerebral / Comisión Lancet sobre Salud Cerebral), entre otros.

Infografía de un cerebro humano brillante con ondas de energía en un fondo oscuro. Destaca datos de salud cerebral global.
Las enfermedades neurológicas son el principal factor de discapacidad mundial, afectando a más de un tercio de la población y causando 11 millones de muertes al año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud cerebral en números

  • La demencia afecta actualmente a más de 55 millones de personas, una cifra que podría ascender a 139 millones en 2050.
  • Más de 1 de cada 3 personas tendrá un trastorno cerebral en su vida: 3.400 millones de personas en el mundo, según The Lancet Neurology.
  • Las enfermedades neurológicas son la primera causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte, según The Lancet Neurology.
  • Mueren 11 millones de personas por año por trastornos neurológicos, según The Lancet Neurology.
  • La ansiedad y la depresión explican unos 12 mil millones de días laborales perdidos por año y alrededor de USD 1 billón anual en productividad perdida, según la OMS.

Más allá de la medicina clínica tradicional

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La salud cerebral dejó de ser solo un desafío médico y se instaló como tema estratégico para el desarrollo global y la innovación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la salud cerebral fue pensada sobre todo desde una perspectiva clínica y sanitaria. En la actualidad, sin dejar de reconocer esa dimensión esencial, la agenda se ha expandido: también interpela a la educación, la economía, el trabajo, la productividad, la innovación, la cohesión social y el desarrollo de los países.

Esa conversación ya empezó en Davos, en el G20, en el G7 y en otros espacios internacionales donde la relación entre cerebro, capital humano y crecimiento se volvió cada vez más visible.

La definición de salud cerebral abarca el funcionamiento global del cerebro a lo largo de toda la vida y considera ámbitos como el aprendizaje, la regulación emocional y la interacción social.

Este enfoque incluye tanto enfermedades neurodegenerativas —como Alzheimer, epilepsia o Parkinson— como trastornos de salud mental, como la ansiedad y la depresión y problemas relacionados con el consumo de sustancias.

Se estima que hoy viven con demencia unos 55 millones de personas en todo el mundo. Las proyecciones indican que esa cifra llegará a 78 millones en 2030 y podría alcanzar los 139 millones en 2050. (Ineco)
Se estima que hoy viven con demencia unos 55 millones de personas en todo el mundo. Las proyecciones indican que esa cifra llegará a 78 millones en 2030 y podría alcanzar los 139 millones en 2050. (Ineco)

La expansión del concepto ha implicado incorporar dimensiones económicas y sociales: el capital cerebral se entiende como la base fundamental que permite desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales necesarias para el trabajo y la innovación.

La urgencia también tiene una dimensión económica y social concreta. Según el World Economic Forum y el McKinsey Health Institute, los trastornos vinculados al cerebro representan cerca del 24% de la carga global de enfermedad, y extender intervenciones eficaces podría evitar hasta 267 millones de años de vida ajustados por discapacidad antes de 2050, con un impacto económico acumulado de hasta USD 6,2 billones.

En la Argentina, estimaciones propias ya permiten cuantificar el costo de no actuar: la pérdida de capital cerebral equivalió al 1,4% del PBI en 2023.

La neurociencia en la agenda mundial

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La salud cerebral se posiciona como una prioridad en la agenda del siglo XXI, tanto a nivel sanitario como económico y social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El meeting abordará prevención a lo largo de la vida, demencias y envejecimiento cerebral, salud mental, sueño, desigualdad, neurorrehabilitación, políticas públicas y transformación de sistemas.

En paralelo, esta agenda ya empezó a traducirse en iniciativas legislativas concretas, los organizadores del encuentro remarcaron que la Argentina cuenta con una Ley de Salud Cerebral aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación y con una agenda activa orientada a fortalecer la respuesta frente al Alzheimer y otras demencias.

Participarán referentes de algunas de las instituciones más influyentes del mundo en neurología, psiquiatría y salud cerebral:

Imagen microscópica de campo oscuro que muestra una red de neuronas verdes y células gliales rojizas con núcleos azules, sobre un fondo negro.
Se debatirán estrategias para reducir la carga mundial de enfermedad asociada al cerebro y mejorar la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Asociación de Alzheimer
  • Academia Estadounidense de Neurología
  • Asociación Estadounidense del Corazón
  • Federación Mundial de Neurología
  • Asociación Mundial de Psiquiatría
  • Universidad de Berna
  • Academia Europea de Neurología
  • Consejo Europeo del Cerebro
  • Asociación Europea de Psiquiatría
  • Federación Europea de Sociedades de Neurorrehabilitación
  • Alzheimer’s Disease International
  • Instituto Global de Salud Cerebral
  • Universidad de California en San Francisco
  • Consejo Global sobre Salud Cerebral

Más información en el siguiente enlace

Temas Relacionados

Salud CerebralBuenos AiresNeurocienciaEnfermedades NeurológicasIneco2nd Meeting of the International Alliance on Brain HealthÚltimas noticias

Últimas Noticias

Jazz, pop, hip hop y música clásica: el inesperado acercamiento entre géneros que muestra la ciencia

Investigadores italianos cruzaron más de 20.000 piezas musicales de los últimos 100 años. Qué descubrieron

Jazz, pop, hip hop y música clásica: el inesperado acercamiento entre géneros que muestra la ciencia

Científicos crean un sensor capaz de detectar contaminantes diminutos en aire y agua en pocos minutos

La nueva tecnología, desarrollada en la Universidad Técnica de Viena, permite identificar partículas y nanopartículas en concentraciones extremadamente bajas, con resultados obtenidos en menos de una hora

Científicos crean un sensor capaz de detectar contaminantes diminutos en aire y agua en pocos minutos

“Invertir en el cerebro es esencial”: el informe global que destaca el valor humano en la era de la IA

Un reporte del Foro Económico Mundial y el Instituto de Salud McKinsey, presentado a principios de año en Davos, mostró que impulsar la prevención y fortalecer las habilidades mentales es clave para los desafíos de la revolución tecnológica

“Invertir en el cerebro es esencial”: el informe global que destaca el valor humano en la era de la IA

Cómo recuperar el apetito en adultos mayores y frenar el riesgo de desnutrición

Pequeños cambios en la rutina diaria y en la socialización ayudan a recuperar la vitalidad y previenen complicaciones en la vejez, según la Harvard Medical School

Cómo recuperar el apetito en adultos mayores y frenar el riesgo de desnutrición

Bioluminiscencia, presión y monstruos abisales: los secretos de la Fosa de las Marianas

La oscuridad absoluta y la falta de recursos impulsaron el desarrollo de criaturas con órganos luminosos, cuerpos resistentes y dietas adaptadas a un entorno hostil

Bioluminiscencia, presión y monstruos abisales: los secretos de la Fosa de las Marianas
DEPORTES
Boca alcanzó 14 partidos invicto bajo la conducción de Claudio Úbeda: a cuánto quedó del mejor registro histórico de Carlos Bianchi

Boca alcanzó 14 partidos invicto bajo la conducción de Claudio Úbeda: a cuánto quedó del mejor registro histórico de Carlos Bianchi

10 frases de Úbeda tras la goleada de Boca: el grupo que se forjó, qué tiene Ander Herrera y el grito en el vestuario que lo descolocó

Los mejores memes de la goleada del “EuroBoca” ante Defensa: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River Plate

Giro inesperado en el escándalo de infidelidad entre una figura del deporte y una reportera: fotos a los besos y una confesión

Boca lidera su grupo y es escolta en la Tabla Anual: así están las posiciones y los cruces de playoffs del Torneo Apertura

TELESHOW
Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra Mariano Peluffo y habló de su dura interna: “A mí que no me busquen”

Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra Mariano Peluffo y habló de su dura interna: “A mí que no me busquen”

El regalo de Mario Pergolini a Oriana Sabatini que entusiasmó a los hinchas de Boca Juniors con la llegada de Paulo Dybala

El incómodo momento de Milo J que lo obligó a frenar su show en Colombia: “Si van a tirar algo, tírenlo bien”

Luquitas Rodríguez contó cómo se prepara para el debut de Paren la Mano Circus: “Estoy ansioso de que la gente se ría”

La palabra de Chiche Gelblung luego de su internación: “Estaba medio flojito”

INFOBAE AMÉRICA

Jazz, pop, hip hop y música clásica: el inesperado acercamiento entre géneros que muestra la ciencia

Jazz, pop, hip hop y música clásica: el inesperado acercamiento entre géneros que muestra la ciencia

Israel y Hezbollah intercambiaron ataques en la frontera con Líbano pese al anuncio de la extensión del alto el fuego

El régimen de Ortega y Murillo destina recursos públicos a una infraestructura inexistente en Nicaragua

El besteller coreano Kim Ho-yeon está en Buenos Aires: “La vida se renueva y se eleva gracias a los pequeños actos de bondad de cada uno”

Evento gratuito busca preparar a la población de Costa Rica para atender emergencias cardíacas