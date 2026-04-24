Cumbre de neurociencia en Buenos Aires: cuáles son los últimos avances en salud cerebral

El 2nd Meeting of the International Alliance on Brain Health reunirá a referentes internacionales para debatir el impacto de la salud cerebral en la economía, la educación y las políticas públicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Buenos Aires será sede hoy y mañana del Second Meeting of the International Alliance on Brain Health, un evento organizado por la Fundación INECO junto a la Swiss Brain Health Foundation y en colaboración con The Lancet Commission on Brain Health.

Este encuentro reunirá a líderes globales para discutir cómo la salud cerebral ha dejado de ser un asunto exclusivamente sanitario y se ha convertido en un eje central para la educación, el desarrollo económico, la innovación y la cohesión social, según detallaron los organizadores.

El abordaje integral del funcionamiento cerebral humano, tanto en lo cognitivo y emocional como en la productividad laboral, centra gran parte del programa, que convoca a referentes de alto nivel de los cinco continentes, especialistas de neurología, psiquiatría, salud pública, investigación y políticas públicas.

Este encuentro reunirá a líderes globales para discutir sobre la salud cerebral

“No hay desarrollo sostenible sin salud cerebral. En el siglo XXI, cuidar el cerebro humano no es solo una prioridad sanitaria: es también una condición para educar mejor, trabajar mejor, innovar más y construir sociedades más resilientes”, señaló a Infobae Facundo Manes, neurocientífico y fundador de INECO, quien co-coordina el encuentro junto al profesor Claudio L. Bassetti, de la Swiss Brain Health Foundation y The Lancet Commission on Brain Health.

Entre los científicos internacionales que participarán se encuentran Natalia Rost (Presidenta, Academia Estadounidense de Neurología), Steven Lewis (Presidente, Federación Mundial de Neurología), Danuta Wasserman (Presidenta, Asociación Mundial de Psiquiatría), Mitchell Elkind (Director Científico, Salud Cerebral y Accidente Cerebrovascular, Asociación Estadounidense del Corazón), Joanne Pike (Directora Ejecutiva, Asociación de Alzheimer / Consejo Mundial de la Demencia), Victor Valcour (Instituto Global de Salud Cerebral, UCSF), Juan Rodríguez (AARP / Consejo Global sobre Salud Cerebral), Matías Irarrázaval (OPS), Suvarna Alladi (NIMHANS, India), Christopher Chen (Sociedad Asiática contra la Demencia), Alfred K. Njamnshi (Fundador y Director Ejecutivo, Iniciativa Africana de Investigación Cerebral — BRAIN), Olivier Piguet (Centro Cerebral y Mental, Universidad de Sídney, Australia) y Claudio Bassetti (Fundación Suiza para la Salud Cerebral / Comisión Lancet sobre Salud Cerebral), entre otros.

Las enfermedades neurológicas son el principal factor de discapacidad mundial, afectando a más de un tercio de la población y causando 11 millones de muertes al año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud cerebral en números

La demencia afecta actualmente a más de 55 millones de personas, una cifra que podría ascender a 139 millones en 2050 .

Más de 1 de cada 3 personas tendrá un trastorno cerebral en su vida: 3.400 millones de personas en el mundo, según The Lancet Neurology.

Las enfermedades neurológicas son la primera causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte , según The Lancet Neurology.

Mueren 11 millones de personas por año por trastornos neurológicos , según The Lancet Neurology .

La ansiedad y la depresión explican unos 12 mil millones de días laborales perdidos por año y alrededor de USD 1 billón anual en productividad perdida, según la OMS.

Más allá de la medicina clínica tradicional

La salud cerebral dejó de ser solo un desafío médico y se instaló como tema estratégico para el desarrollo global y la innovación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la salud cerebral fue pensada sobre todo desde una perspectiva clínica y sanitaria. En la actualidad, sin dejar de reconocer esa dimensión esencial, la agenda se ha expandido: también interpela a la educación, la economía, el trabajo, la productividad, la innovación, la cohesión social y el desarrollo de los países.

Esa conversación ya empezó en Davos, en el G20, en el G7 y en otros espacios internacionales donde la relación entre cerebro, capital humano y crecimiento se volvió cada vez más visible.

La definición de salud cerebral abarca el funcionamiento global del cerebro a lo largo de toda la vida y considera ámbitos como el aprendizaje, la regulación emocional y la interacción social.

Este enfoque incluye tanto enfermedades neurodegenerativas —como Alzheimer, epilepsia o Parkinson— como trastornos de salud mental, como la ansiedad y la depresión y problemas relacionados con el consumo de sustancias.

Se estima que hoy viven con demencia unos 55 millones de personas en todo el mundo. Las proyecciones indican que esa cifra llegará a 78 millones en 2030 y podría alcanzar los 139 millones en 2050. (Ineco)

La expansión del concepto ha implicado incorporar dimensiones económicas y sociales: el capital cerebral se entiende como la base fundamental que permite desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales necesarias para el trabajo y la innovación.

La urgencia también tiene una dimensión económica y social concreta. Según el World Economic Forum y el McKinsey Health Institute, los trastornos vinculados al cerebro representan cerca del 24% de la carga global de enfermedad, y extender intervenciones eficaces podría evitar hasta 267 millones de años de vida ajustados por discapacidad antes de 2050, con un impacto económico acumulado de hasta USD 6,2 billones.

En la Argentina, estimaciones propias ya permiten cuantificar el costo de no actuar: la pérdida de capital cerebral equivalió al 1,4% del PBI en 2023.

La neurociencia en la agenda mundial

La salud cerebral se posiciona como una prioridad en la agenda del siglo XXI, tanto a nivel sanitario como económico y social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El meeting abordará prevención a lo largo de la vida, demencias y envejecimiento cerebral, salud mental, sueño, desigualdad, neurorrehabilitación, políticas públicas y transformación de sistemas.

En paralelo, esta agenda ya empezó a traducirse en iniciativas legislativas concretas, los organizadores del encuentro remarcaron que la Argentina cuenta con una Ley de Salud Cerebral aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación y con una agenda activa orientada a fortalecer la respuesta frente al Alzheimer y otras demencias.

Participarán referentes de algunas de las instituciones más influyentes del mundo en neurología, psiquiatría y salud cerebral:

Se debatirán estrategias para reducir la carga mundial de enfermedad asociada al cerebro y mejorar la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asociación de Alzheimer

Academia Estadounidense de Neurología

Asociación Estadounidense del Corazón

Federación Mundial de Neurología

Asociación Mundial de Psiquiatría

Universidad de Berna

Academia Europea de Neurología

Consejo Europeo del Cerebro

Asociación Europea de Psiquiatría

Federación Europea de Sociedades de Neurorrehabilitación

Alzheimer’s Disease International

Instituto Global de Salud Cerebral

Universidad de California en San Francisco

Consejo Global sobre Salud Cerebral

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