El Salvador apoya la designación histórica de Lina Ajoy Rojas como Secretaria General del SICA

El Salvador respaldó la designación de Lina Eugenia Ajoy Rojas en la reunión extraordinaria del SICA realizada de forma virtual. (Cortesía: Vicepresidencia de la República de El Salvador)

La elección de Lina Eugenia Ajoy Rojas como nueva Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para el período 2026-2030 marca un precedente en la historia de la organización y pone fin a una prolongada acefalía en la Secretaría General. La designación fue respaldada de manera explícita por El Salvador, que participó a través del vicepresidente Félix Ulloa hijo en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, celebrada en modalidad virtual bajo la Presidencia Pro Tempore de la República Dominicana.

Según información otorgada en las redes sociales de la Vicepresidencia de El Salvador, el vicepresidente Ulloa agradeció al presidente dominicano, Luis Abinader, por la conducción del proceso y destacó la importancia de este espacio para superar el estancamiento institucional dentro del SICA. Durante la sesión, El Salvador expresó su apoyo a la elección de Lina Ajoy Rojas, embajadora y diplomática costarricense, quien se convierte en la primera persona de nacionalidad costarricense y la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria General del organismo regional.

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De acuerdo con un reporte de medios internacionales, el nombramiento de Ajoy Rojas se hará efectivo el 9 de agosto de 2026, con un mandato previsto hasta 2030. En el encuentro también se abordaron otros temas de relevancia para la región, entre ellos la revisión integral de la Propuesta de Reforma al Protocolo de Tegucigalpa, iniciativa impulsada por la Vicepresidencia de El Salvador y presentada en la LVI Reunión Ordinaria del SICA en 2022. El vicepresidente Ulloa subrayó que los desafíos actuales exigen un instrumento renovado, alineado con las realidades del siglo XXI.

Con más de 25 años de carrera política, la costarricense asumirá la Secretaría General del SICA a partir de agosto y por un período de cuatro años. (Imagen ilustrativa Infobae)

Infobae detalló que, además de felicitar a la nueva Secretaria General, los Estados miembros solicitaron la presentación de un plan de trabajo y la adopción de medidas administrativas y financieras para cerrar y liquidar el período de gestión anterior. Se discutió, asimismo, la futura rotación geográfica de la Secretaría General, que asigna a Panamá la presentación de la terna de candidatos para el período 2030-2034.

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La reunión virtual contó con la participación de los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Honduras, Nasry Asfura, además de vicepresidentes, cancilleres y jefes de delegación de los ocho países miembros del SICA. Con esta decisión, El Salvador reafirmó su compromiso con la integración centroamericana, impulsando una agenda regional basada en la cooperación, la institucionalidad y la transparencia.

“La integración centroamericana requiere una visión compartida de desarrollo y la actualización de sus marcos institucionales”, manifestó Félix Ulloa hijo durante la reunión, según recogió Infobae. La elección de Lina Eugenia Ajoy Rojas representa un paso hacia la consolidación de la agenda regional y la búsqueda de soluciones conjuntas ante los retos actuales.

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Nueva secretaria general del SICA asumirá funciones en agosto para el período 2026-2030

Ajoy asumirá el cargo de secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) el 9 de agosto de 2026, para el período 2026-2030. Cuenta con 27 años de experiencia en el Servicio Diplomático de Costa Rica. Es embajadora de carrera, abogada y notaria, y posee formación en Mediación y Cooperación. Habla inglés e italiano.

Manuel Tovar (canciller) y Francisco Gamboa (vicepresidente) reconocieron la experiencia de Ajoy para asumir el puesto. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores

Su experiencia internacional más reciente fue como embajadora de Costa Rica en El Salvador, donde también representó a su país ante el SICA y Belice. En la Cancillería costarricense ha ocupado cargos como directora general de Servicio Exterior, directora Alterna de Política Exterior y directora Alterna de Cooperación Internacional.

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Desde noviembre de 2023 el cargo de secretario general del SICA estaba vacante, tras la renuncia del nicaragüense Werner Vargas, designado originalmente para el período 2022-2026. El pasado 26 de mayo, el Gobierno de Nicaragua reclamó su “derecho” a ocupar la secretaría general del organismo.