Detuvieron a un hombre que estaba prófugo por tentativa de homicidio tras una persecución en Mendoza

Momento de la detención tras la persecución en los techos del centro de Mendoza (Fuente: Prensa Gobierno)

Un operativo realizado en la Ciudad de Mendoza derivó en la detención de un hombre que contaba con un pedido de captura vigente por tentativa de homicidio el año pasado en Las Heras. Sin embargo, el arresto no fue sencillo ya que el imputado se escapó por los techos de la zona, desatando una persecución que se extendió por varias viviendas y requirió la coordinación de distintas divisiones policiales.

La escena en pleno microcentro, obligó a las fuerzas de seguridad a desplegar recursos tecnológicos y tácticos para evitar que el sospechoso lograra huir. El procedimiento, llevado a cabo durante la mañana del miércoles, incluyó la participación de la Dirección General de Investigaciones (DGI), el Grupo Especial de Seguridad (GES) y la utilización de drones de la Unidad VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) para vigilancia aérea.

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El despliegue polcial se realizó bajo supervisión en un domicilio de la calle Rioja, en el microcentro mendocino, con una orden judicial que habilitó el allanamiento y la intervención directa en la vivienda. El personal de la Unidad Investigativa de Las Heras irrumpió en la vivienda, en el marco de una causa que investiga un intento de homicidio ocurrido en 2025.

Fuentes policiales detallaron que, al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso optó por una maniobra de evasión. De esa manera, el hombre saltó por los techos de varias viviendas cercanas, en un intento de evitar su arresto. La fuga activó un operativo cerrojo, donde los equipos en tierra contaron con el apoyo del monitoreo aéreo para seguir cada uno de sus movimientos. El despliegue de drones permitió obtener imágenes en tiempo real, lo que resultó clave para no perder de vista al sospechoso.

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La coordinación entre unidades de seguridad y vigilancia aérea resultó clave para la detención

La persecución se extendió por varias cuadras hasta que los uniformados lograron rodear al fugitivo y concretar su detención. La coordinación entre las distintas unidades y el uso de drones fueron claves para la aprehensión del sospechoso. El acusado fue interceptado y reducido sin que se registraran heridos ni enfrentamientos.

Las fuentes policiales señalaron que el hombre quedó a disposición de la Justicia y se continuará con las actuaciones pertinentes en el marco de la investigación en curso. La orden de captura vigente sobre el detenido corresponde a una causa por tentativa de homicidio tramitada en el año 2025, sin embargo, hasta el momento, no se sabe más información sobre el caso.

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La pesquisa por la causa permanece abierta y el acusado continuará vinculado al proceso penal. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la identidad del detenido ni sobre las circunstancias específicas del hecho que motivó la orden de captura, por tratarse de información resguardada por el protocolo judicial.

Los operativos policiales en la capital mendocina no se limitaron a este caso. Durante la madrugada del miércoles, dos hombres fueron detenidos tras ser filmados mientras sustraían pertenencias de un auto estacionado en la calle General Paz. Operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertaron a la policía al detectar en tiempo real a los sospechosos manipulando un vehículo y retirando elementos del interior.

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Efectivos policiales acudieron a la zona e interceptaron a los acusados antes de que lograran huir. Durante el procedimiento, se recuperaron los objetos sustraídos, que fueron reconocidos por el dueño del auto, un hombre de 51 años. Ambos detenidos quedaron a disposición del fuero judicial para la continuidad de la investigación.

En relación con el operativo, desde la Oficina Fiscal Ciudad informaron que se seguirán las diligencias administrativas y judiciales previstas en estos casos. Fuentes oficiales remarcaron que la intervención oportuna del personal y el uso de cámaras de vigilancia permitieron actuar con rapidez y evitar la fuga de los implicados.

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