Honduras

Honduras participa en la elección de nuevas autoridades del SICA

Honduras formó parte de la reunión extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), donde fue electa la diplomática costarricense Lina Ajoy como nueva secretaria general del organismo regional.

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El SICA inicia una nueva etapa de trabajo para el período 2026-2030. (FOTO: Cancillería Honduras)
El SICA inicia una nueva etapa de trabajo para el período 2026-2030. (FOTO: Cancillería Honduras)

Honduras participó en la reunión extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), un encuentro regional que marcó el inicio de una nueva etapa para el organismo mediante la elección de sus nuevas autoridades para el período 2026-2030.

La reunión, desarrollada de manera virtual, reunió a representantes de los países miembros del bloque centroamericano y de República Dominicana, quienes abordaron temas relacionados con la integración regional, la cooperación entre naciones y los desafíos económicos y sociales que enfrenta la región.

Durante la sesión, los mandatarios y representantes gubernamentales aprobaron la designación de la diplomática costarricense Lina Eugenia Ajoy Rojas como nueva secretaria general del SICA, cargo que asumirá oficialmente el próximo 9 de agosto. La elección pone fin a un prolongado proceso de discusión regional sobre la conducción del principal organismo de integración centroamericana.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Honduras destacó la importancia de la participación del país en este proceso, señalando que la integración regional continúa siendo una herramienta fundamental para enfrentar desafíos comunes y promover oportunidades de desarrollo para las naciones centroamericanas.

El encuentro también sirvió para analizar diversos temas estratégicos vinculados con la cooperación económica, el fortalecimiento institucional y la coordinación regional en áreas prioritarias como comercio, seguridad, migración, infraestructura y desarrollo sostenible.

Honduras participó en la reunión extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA. (FOTO: Cancillería Honduras)
Honduras participó en la reunión extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA. (FOTO: Cancillería Honduras)

Uno de los puntos relevantes de la reunión fue la transición de la Presidencia Pro Témpore del SICA, responsabilidad que pasó oficialmente de República Dominicana a Belice, como parte del mecanismo de rotación establecido dentro del sistema regional. Esta transición permitirá dar continuidad a los programas y proyectos impulsados por los países miembros en favor de la integración centroamericana.

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La elección de Lina Ajoy representa además un hecho significativo para Costa Rica, ya que se convertirá en la primera costarricense en asumir la Secretaría General del SICA. La diplomática cuenta con una amplia trayectoria en el servicio exterior de su país y ha ocupado diversos cargos relacionados con cooperación internacional, política exterior e integración regional.

Las autoridades regionales coincidieron en que la nueva administración tendrá el reto de dinamizar la agenda de integración centroamericana y fortalecer el papel del organismo frente a los desafíos que enfrenta la región.

Entre los principales objetivos planteados destacan el fortalecimiento de la cooperación entre los países miembros, la promoción del desarrollo económico, el impulso de iniciativas de sostenibilidad ambiental y la búsqueda de soluciones conjuntas para problemas comunes que afectan a Centroamérica y República Dominicana.

La diplomática costarricense Lina Ajoy fue electa secretaria general del organismo regional. (FOTO: Cancillería Honduras)
La diplomática costarricense Lina Ajoy fue electa secretaria general del organismo regional. (FOTO: Cancillería Honduras)

El Sistema de la Integración Centroamericana constituye el principal mecanismo político e institucional de coordinación entre los países de la región. A través de sus diferentes órganos y programas promueve acciones conjuntas orientadas a fortalecer el comercio, la movilidad, la cooperación y el desarrollo de los Estados miembros.

Durante los últimos años, el organismo ha impulsado proyectos relacionados con seguridad regional, cambio climático, gestión de riesgos, infraestructura, integración económica y fortalecimiento institucional.

La participación de Honduras en este proceso reafirma su compromiso con los espacios regionales de diálogo y cooperación, así como con las iniciativas destinadas a fortalecer la integración centroamericana como una herramienta para enfrentar los desafíos compartidos.

La elección se realizó durante una sesión virtual de los países miembros. (FOTO: Cancillería Honduras)
La elección se realizó durante una sesión virtual de los países miembros. (FOTO: Cancillería Honduras)

Las autoridades hondureñas destacaron que la elección de la nueva Secretaría General permitirá impulsar una agenda renovada de trabajo regional y consolidar los mecanismos de coordinación existentes entre los países miembros del bloque.

Con la llegada de Lina Ajoy a la dirección del organismo, el SICA inicia una nueva etapa enfocada en fortalecer la institucionalidad regional, promover consensos y avanzar en proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social de millones de ciudadanos centroamericanos.

La nueva secretaria general asumirá funciones el próximo 9 de agosto y tendrá la responsabilidad de coordinar los esfuerzos regionales durante los próximos cuatro años, en un contexto marcado por importantes desafíos económicos, sociales y ambientales para Centroamérica y República Dominicana.

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