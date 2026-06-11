El método antes de la biopsia para el cáncer de próstata: qué mejoras incorporó y por qué importa

En Argentina, el cáncer de próstata representa casi uno de cada cinco diagnósticos oncológicos masculinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de próstata encabeza la lista de tumores malignos entre los hombres en Argentina y representa casi uno de cada cinco diagnósticos oncológicos masculinos. La detección precoz marca una diferencia sustancial en la supervivencia, ya que cuando el tumor se identifica en etapas iniciales las probabilidades de curación superan el 95%. En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, especialistas destacan la incorporación de la resonancia magnética multiparamétrica como procedimiento previo a la biopsia, una herramienta que permite identificar con mayor precisión las lesiones sospechosas y reducir intervenciones innecesarias.

Esta innovación, ya incorporada en centros de referencia, se consolida como el nuevo estándar para mejorar el diagnóstico temprano y el abordaje de la enfermedad. “Permite ver con alta precisión dónde se encuentra un tumor, qué tamaño tiene y posiblemente qué tan agresivo parece ser”, detalla a Infobae el Dr. Marcelo Featherston, jefe de Urología del Hospital Británico de Buenos Aires.

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La resonancia magnética multiparamétrica permite localizar con mayor precisión los tumores prostáticos y reducir procedimientos invasivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de próstata representa el 18,7% de los tumores malignos masculinos en Argentina, con más de 11.600 nuevos casos anuales. En 2024, la tasa de incidencia alcanzó 44,7 casos por cada 100.000 hombres y la mortalidad se ubica en 9,2 fallecimientos por cada 100.000. Desde 2018, la mortalidad disminuye a un ritmo del 4,4% anual, gracias a la detección más temprana y el acceso a tratamientos avanzados.

Detectar el tumor en etapas iniciales cambia el pronóstico. Si el cáncer está solo en la próstata, la probabilidad de supervivencia a 10 años supera el 95%. Cuando ya se ha extendido a otros órganos, esa probabilidad cae al 30%. Los controles anuales con el urólogo y el análisis de PSA a partir de los 50 años, o antes en hombres con antecedentes familiares o ascendencia afroamericana, resultan cruciales para reducir complicaciones.

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El control anual y el análisis de PSA a partir de los 50 años resultan fundamentales para detectar el cáncer de próstata en etapas iniciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, nuevas tecnologías como la resonancia magnética multiparamétrica y la biopsia por fusión han revolucionado la identificación temprana de este tipo de cáncer en Argentina. Estas herramientas optimizan el diagnóstico, disminuyen intervenciones innecesarias y mejoran la calidad de vida de los pacientes.

Resonancia magnética multiparamétrica y su impacto en el diagnóstico

La detección temprana aumenta significativamente las posibilidades de curación y mejora la calidad de vida. Los especialistas recomiendan iniciar controles a los 50 años, pero quienes tienen familiares directos afectados o síntomas urinarios persistentes deben empezar desde los 40.

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Según advierten expertos, el control médico periódico suele demorarse por la ausencia de síntomas en etapas iniciales o por el temor a los exámenes físicos, lo que incrementa el riesgo de detección tardía y limita las opciones terapéuticas disponibles.

La ausencia de síntomas no garantiza la ausencia de enfermedad, lo que subraya la importancia de los controles periódicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de la resonancia magnética multiparamétrica antes de cualquier biopsia ha modificado el proceso diagnóstico. Esta técnica de diagnóstico por imágenes avanzada, que combina estudios anatómicos y funcionales para evaluar tejidos específicos, permite ubicar, medir y evaluar la agresividad aparente del tumor con mayor precisión que las imágenes tradicionales, ayudando a elegir a los pacientes que requieren biopsia.

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“Lo ideal es hacerla antes de la biopsia, justamente para tener esos datos que nos van a dejar llegar a la biopsia por fusión con datos más certeros de dónde ir a biopsiar”, explica Featherston.

El diagnóstico temprano mejora significativamente la supervivencia: si el tumor está localizado, la probabilidad de curación supera el 95% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto hizo mención al estudio internacional PRECISION, que comparó la biopsia guiada por resonancia con la biopsia tradicional en unos 500 hombres. El resultado evidenció que el uso de la resonancia permitió encontrar un 38% de cánceres clínicamente significativos, frente al 26% detectado por la biopsia convencional. Además, el 28% de los hombres sometidos a la resonancia pudieron “evitar la biopsia innecesaria porque tenían una resonancia normal” y no se hallaron lesiones sospechosas. Las guías europeas ya recomiendan esta práctica como primer paso ante la sospecha de cáncer de próstata, y centros referentes en el país la han adoptado como estándar.

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La clasificación para unificar criterios en la interpretación de resultados

El especialista explicó que la resonancia multiparamétrica utiliza una clasificación denominada PI-RADS (Prostate Imaging Reporting and Data System), que va del 1 al 5, para unificar criterios en la interpretación de los resultados. Un valor PI-RADS 1 o 2 se considera normal. El valor 3 representa un hallazgo intermedio que requiere evaluación individual, ya que no es claramente benigno ni maligno. Los valores 4 y 5 indican una alta probabilidad de cáncer de próstata, diferenciándose principalmente por el tamaño de la lesión, que en el caso del PI-RADS 5 supera los 15 mm.

“Con esa clasificación podemos evitar hasta un 60% de biopsias innecesarias en casos donde la resonancia ha sido normal y por ahí tiene un PSA un poquito elevado, pero decimos: 'Bueno, con esta resonancia podemos evitar por ahora la biopsia’. Es esencial la interpretación de la imagen, por eso el radiólogo es de fundamental importancia a la hora de ver el resultado y de ver el informe", agregó.

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Al ser consultado por Infobae sobre cómo ha cambiado el seguimiento y control de los pacientes con sospecha de cáncer de próstata desde la incorporación de la resonancia multiparamétrica, Featherston analizó: “También ha cambiado la resonancia respecto a cómo estudiábamos antes. Por ejemplo, en los pacientes que tienen un cáncer de próstata clínicamente indolente —es decir, con una malignidad tan baja que seguramente no va a perjudicar la vida del paciente—, el seguimiento lo hacemos ahora también con resonancia. Y, sobre todo, en los casos en los que tenemos una biopsia negativa, el seguimiento, lógicamente, lo vamos a realizar con resonancia”.

Enfoque terapéutico y tratamientos focales

La resonancia multiparamétrica no solo ha transformado el diagnóstico y el seguimiento del cáncer de próstata, sino que también ha modificado el enfoque terapéutico. La técnica permite evaluar con mayor precisión la extensión local de la enfermedad, lo que puede influir en la elección del tratamiento.

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La tasa de incidencia del cáncer de próstata en 2024 alcanzó 44,7 casos por cada 100.000 hombres en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La resonancia nos sirve para ver cuán avanzada está la enfermedad a nivel local. Puede ocurrir que un paciente parezca tener un tumor localizado y que sea candidato a un tratamiento local, como cirugía o radioterapia. Sin embargo, en la resonancia podemos detectar compromiso en las vesículas seminales y entonces la indicación cambia: ya no corresponde ese tratamiento, sino que debemos optar por otro”, explicó Featherston.

En el contexto de la investigación, existen opciones terapéuticas denominadas tratamientos focales, que aún se encuentran bajo estudio. Estos procedimientos dependen en gran medida de la precisión de la imagen obtenida por resonancia, ya que el objetivo es tratar únicamente la zona afectada. “Todavía no hay una demostración científica de que sea una opción válida, salvo en protocolos de investigación que hay acá en Argentina. Y este tratamiento focal se basa justamente mucho en la imagen de la resonancia, porque tenemos que estar seguros de que esa imagen es la que vamos a tratar focalmente”, agregó el especialista.

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Biopsia por fusión: precisión y menos intervenciones innecesarias

Cuando la resonancia identifica zonas sospechosas, la biopsia por fusión de imagen combina en tiempo real las imágenes de resonancia y ecografía, guiando al especialista directamente hacia las áreas a estudiar. Esto incrementa la eficiencia y disminuye los riesgos de las intervenciones convencionales.

La biopsia por fusión combina imágenes de resonancia y ecografía para guiar al especialista directamente hacia las áreas sospechosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis internacional publicado en 2022 mostró que esta biopsia logra detectar un 27% más de cánceres clínicamente relevantes y un 41% más de tumores de alto riesgo. Al mismo tiempo, reduce un 35% el diagnóstico de tumores insignificantes, evitando sobretratamientos innecesarios.

Al respecto, el jefe de Urología del Hospital Británico señaló: “La biopsia por fusión permite encontrar justamente el área sospechosa comprometida por tumor al fusionar la imagen de la resonancia con la ecografía. Entonces, uno hace una ecografía, pero el ecógrafo tiene un software especial. Lo que hace es fusionar la imagen para uno poder ir con la aguja justo al área sospechosa que estamos buscando”.

Qué lugar ocupa hoy el tacto rectal y por qué cuesta tanto hablar de próstata

El Dr. Gonzalo Vitagliano (MN 102007), jefe de la Sección de Oncología y Servicio de Urología del Hospital Alemán, remarca que el tacto rectal fue durante muchos años una parte central del control prostático. “Hoy, en hombres sin síntomas, no se recomienda como estudio rutinario para todos de entrada. Esto no quiere decir que haya dejado de servir, sino que su uso debe ser más selectivo", explicó.

Según detalló, continúa siendo importante cuando el paciente tiene síntomas, cuando el médico necesita evaluar mejor la próstata, cuando existe sospecha de cáncer o cuando ya hay un diagnóstico y se necesita definir con mayor precisión la situación clínica. “No siempre es necesario como primer control preventivo, pero continúa teniendo valor en situaciones específicas”, aclaró.

Especialistas recomiendan perder el miedo a los controles prostáticos y fomentar la consulta temprana para mejorar los resultados en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así como las mujeres incorporaron desde hace décadas el control ginecológico como parte de su rutina, los hombres también deben aprender a cuidar su salud sin esperar a que algo ande mal.

Vitagliano señala que, a pesar de los avances, la próstata sigue siendo un tema tabú para muchos hombres. “La vergüenza, el miedo al diagnóstico o la idea de consultar solo cuando aparece un síntoma hace que muchos controles se posterguen. Sin embargo, cuidar la salud prostática debería ser tan normal como cualquier otro control preventivo”, apuntó.

En ese sentido, reforzó: “Hablar de cáncer de próstata no debe generar alarma, sino conciencia. Un control no implica necesariamente una biopsia, una resonancia o un tratamiento. Muchas veces, el primer paso es simplemente una consulta y un análisis de sangre. A partir de ahí, el médico define si hace falta repetir el estudio, controlar con el tiempo o avanzar con nuevas evaluaciones”.

En relación a que el cáncer de próstata puede no dar síntomas durante años, explicó: “La ausencia de molestias no garantiza que todo esté bien. La consulta temprana permite detectar la enfermedad en etapas curables y, al mismo tiempo, evitar estudios o tratamientos innecesarios cuando el riesgo es bajo”.

Especialistas recomiendan perder el miedo a los controles prostáticos y fomentar la consulta temprana para mejorar los resultados en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje central es claro: a partir de los 50 años, o desde los 40 si hay antecedentes familiares, conviene hablar con un urólogo. El PSA es una herramienta útil, pero debe interpretarse con criterio. Si está elevado, muchas veces lo primero es repetirlo. Si el riesgo persiste, la resonancia y otras herramientas modernas pueden ayudar a decidir mejor. Y la biopsia debe indicarse cuando realmente existe una sospecha suficiente.

“Consultar a tiempo puede salvar vidas. En cáncer de próstata, la diferencia muchas veces no está en tener síntomas, sino en no esperar a que aparezcan”, concluyó el experto.

Programas integrales para el control prostático

El programa PROSTA-CHECK del Hospital Británico de Buenos Aires es uno de los que permite realizar todos los estudios esenciales en un solo día: análisis de PSA, consulta con el urólogo, examen físico y, si corresponde, coordinación de resonancia o biopsia. Esto agiliza la detección temprana y reduce la ansiedad de los pacientes.

La combinación de controles periódicos, nuevas tecnologías de imagen y circuitos integrados ha transformado la detección precoz del cáncer de próstata en Argentina. Hoy, las herramientas disponibles logran diagnósticos más certeros, tratamientos más precisos y una reducción en los procedimientos innecesarios, beneficiando tanto a los pacientes como al sistema de salud.