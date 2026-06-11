¿Puede el jugo de pomelo volver peligroso un medicamento? La respuesta está en tus genes

La genética determina cómo cada persona procesa y elimina los medicamentos, influyendo en la eficacia y seguridad de los tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una casa pueden convivir dos personas que comparten el desayuno, el médico de cabecera y hasta la receta de un medicamento, pero el resultado de ese mismo tratamiento puede ser opuesto para cada una. Lo que para una es alivio, para la otra puede ser riesgo. La explicación, según los expertos, no está en la suerte ni en el azar, sino en los genes. La genética regula la velocidad y eficiencia con la que nuestro cuerpo utiliza y elimina los fármacos.

Durante décadas, la medicina se basó en un criterio de una especie de “talla única”, recetando la misma dosis estándar para todos y observando luego los resultados. Sin embargo, la farmacogenética cambia esa lógica de raíz, permitiendo anticipar efectos adversos o fallos terapéuticos antes de que ocurran.

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Así, la prescripción médica puede dejar de ser un acto de ensayo y error para convertirse en una estrategia personalizada. El desarrollo de la medicina de precisión modifica el abordaje de las enfermedades, colocando al paciente y los rasgos específicos de su patología como eje central de la estrategia terapéutica. Este enfoque integra información genética y molecular, lo que posibilita a los especialistas diseñar intervenciones más personalizadas y eficaces.

La farmacogenética permite anticipar efectos adversos y fallos terapéuticos, personalizando la prescripción médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas farmacogenéticas, junto con otra información sobre los pacientes y su enfermedad o afección, pueden desempeñar un papel importante en la farmacoterapia según detalla la FDA.

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Pero ¿qué es la farmacogenética? Se trata del estudio de cómo los genes de cada persona influyen en la forma en que su cuerpo procesa los medicamentos. La premisa es sencilla: no todas las personas metabolizan igual. Según detalla el genetista Jorge Dotto, los fármacos en su mayoría, se procesan en el hígado y el intestino “gracias a una familia de enzimas conocida como citocromo P450 —las famosas CYP: CYP2D6, CYP2C19, CYP3A4, CYP2C9, entre otras—. Cada una de estas enzimas se fabrica a partir de un gen con su mismo nombre". Y aquí reside el punto clave: cada persona hereda versiones distintas de esos genes, que harán que la enzima funcione más rápido, más lento o casi nada.

(Gentileza Dotto)

Dotto explica que el CYP3A4 es especialmente relevante porque participa en el metabolismo de más de la mitad de los fármacos comercializados. Le siguen el CYP2D6, que procesa entre el 20 y el 25% de los medicamentos, sobre todo antidepresivos, analgésicos y betabloqueantes, y luego el CYP2C9 y el CYP2C19, claves para anticoagulantes y protectores gástricos.

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“Cada persona hereda versiones distintas de esos genes, y según la versión que le tocó, la enzima funciona más rápido, más lento o casi nada”, detalla Dotto. Por eso se clasifica a la población en cuatro grandes grupos: metabolizadores lentos, intermedios, normales y ultrarrápidos.

El jugo de pomelo puede interferir con enzimas claves y transformar una dosis terapéutica en una sobredosis, según la genética individual Freepik

Conocer el perfil farmacogenético de una persona permite tomar decisiones concretas mucho antes de que aparezca un problema: ajustar la dosis, cambiar el medicamento o anticipar la toxicidad. Dotto resume: “Saber cómo funcionan tus citocromos no es un lujo: es medicina de precisión aplicada a algo tan cotidiano como el desayuno”.

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La farmacogenética permite que, mediante un análisis genético realizado una sola vez en la vida, el médico pueda anticiparse a efectos adversos y definir la dosis o el tipo de medicamento más seguro y eficaz para cada paciente. Los estudios ya existen, las guías internacionales están disponibles y los test pueden aplicarse a muchos de los medicamentos más recetados.

El avance de la farmacogenética ya es una realidad local. “Hacer farmacogenética con estándares internacionales ya no requiere viajar a Estados Unidos: se puede hacer acá, con la misma evidencia que usan los mejores centros del mundo”, afirma Dotto.

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Las guías internacionales ya recomiendan adaptar tratamientos oncológicos según el perfil genético para evitar toxicidad grave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y ejemplifica con un caso concreto: el gen DPYD, que regula la eliminación de ciertos quimioterápicos.

“Hay análisis genéticos que se hacen una vez en la vida y pueden evitar una tragedia. Conocer tu DPYD antes de una quimioterapia es uno de ellos”, asegura. Las personas con variantes de baja actividad en este gen eliminan más lento fármacos como el 5-fluorouracilo, lo que las expone a toxicidad grave. En los déficits completos, una dosis estándar puede ser mortal. Por eso, las guías recomiendan ajustar la dosis —habitualmente reducirla a la mitad— o evitar directamente el fármaco.

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Por citar un ejemplo, el uso de estatinas puede causar dolores musculares en hasta 1 de cada 4 pacientes, lo que lleva a muchos a dejar el tratamiento y aumenta el riesgo de problemas cardíacos. Según un estudio, un análisis genético puede ayudar a predecir quién tiene más riesgo de sufrir estos efectos.

(Gentileza Dotto)

En la vida diaria, la interacción entre genes y medicamentos puede ejemplificarse con algo tan cotidiano como un desayuno. El jugo de pomelo, percibido como saludable, puede interferir con la enzima CYP3A4 en el intestino y transformar una dosis terapéutica en una sobredosis. “Un vaso de jugo de pomelo no es inocente: puede convertir una dosis terapéutica en una sobredosis”, advierte Dotto.

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Según la FDA, el jugo de pomelo y el pomelo pueden afectar la forma en que actúan los medicamentos. Y esta interacción entre alimentos y fármacos puede ser motivo de preocupación. Desde Mayo Clinic, destacan: “El pomelo puede interferir en varios tipos de medicamentos con receta médica, al igual que otros cítricos, como el pomelo chino, el tangelo y la naranja amarga, que suelen usarse en mermeladas”

El pomelo no modifica la cantidad de medicamento que se toma, sino la cantidad que efectivamente llega a la sangre. “El pomelo no cambia la dosis que tomás; cambia la dosis que tu cuerpo recibe”, aclara Dotto. Más de 85 fármacos pueden verse afectados por esta interacción, y para 43 de ellos las consecuencias pueden ser graves explica el experto: “Desde daño muscular y renal hasta arritmias potencialmente mortales. En otros casos, como con la fexofenadina, el efecto es inverso y el medicamento puede volverse ineficaz”

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Conocer el perfil farmacogenético permite reducir riesgos y mejorar la eficacia de la farmacoterapia cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del pomelo tampoco es igual para todos: depende de cuánta enzima CYP3A4 haya en el intestino de cada persona, una variabilidad determinada genéticamente. Por eso, el mismo vaso de jugo puede afectar mucho a una persona y casi nada a otra.

En definitiva, la farmacogenética demuestra que la diferencia entre un tratamiento seguro y uno riesgoso, muchas veces, está en los genes. La posibilidad de adaptar los medicamentos a la biología de cada paciente es una herramienta poderosa para prevenir complicaciones y mejorar la eficacia de la medicina actual.