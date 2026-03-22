Restricción proteica: la estrategia que la ciencia investiga para ralentizar el envejecimiento

La reducción de proteína en la dieta demuestra ser clave para ralentizar el envejecimiento y prevenir enfermedades asociadas a la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sobre la relación entre restricción alimentaria y longevidad ha avanzado desde que los experimentos con animales comenzaron a arrojar resultados: reducir la proteína en la dieta, más que limitar solo calorías, podría ser un factor determinante para ralentizar el proceso de envejecimiento y prevenir enfermedades asociadas a la edad.

Las últimas evidencias, revisadas por expertos de la revista científica, Science Focus, exploran cómo modificar la ingesta de aminoácidos específicos impacta en los mecanismos biológicos que determinan nuestra salud y esperanza de vida.

En un estudio de la Universidad de Sídney, los científicos comprobaron que los ratones sometidos a una alimentación baja en proteínas vivieron aproximadamente 30% más que aquellos con dietas ricas en este macronutriente.

Investigaciones posteriores mostraron que reducir ciertos BCAA (aminoácidos de cadena ramificada) y, en concreto, la isoleucina, prolongó la vida de los ratones macho en un 33% y de las hembras en solo 7%.

Ratones con dietas bajas en proteínas mostraron una mayor esperanza de vida en comparación con aquellos con alta ingesta proteica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un bloque autónomo de datos producido por el equipo científico precisó que los ratones alimentados con un 0,15% de metionina vivieron un 10% más que los que recibieron la cantidad habitual de 0,4%.

La reducción más extrema, de solo 0,1% de metionina, provocó muertes prematuras y graves efectos secundarios como prolapso rectal, lo que aporta evidencia de que el equilibrio en la cantidad de proteínas es clave para la supervivencia.

Restricción calórica, aminoácidos y longevidad: de la evidencia animal a las aplicaciones humanas

El interés por los efectos de la restricción calórica y la composición proteica de la dieta se remonta al trabajo realizado por el Dr. Clive McCay en la década de 1930. McCay observó que las ratas sometidas a una dieta limitada llegaban a vivir casi el doble que sus pares alimentadas sin restricciones, además de mantener órganos vitales más saludables y una menor incidencia de cáncer.

Replicando esta lógica, uno de los mayores estudios clínicos sobre restricción calórica en humanos, el ensayo CALERIE, propuso a los participantes reducir su ingesta calórica en un 25% durante dos años; la reducción real alcanzada fue del 12%.

La restricción calórica se asoció con descensos en colesterol LDL, presión arterial y niveles de glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al final del periodo, los individuos habían perdido una media de ocho kilos y presentaban descensos en colesterol LDL, presión arterial, glucosa y marcadores inflamatorios, aunque los científicos reconocieron que dos años son insuficientes para evaluar un impacto directo en la longevidad.

Una pregunta central que plantea la investigación es qué resultados se obtendrían al ajustar la dieta humana a la proporción de aminoácidos codificada en nuestro ADN.

Un experimento con moscas de la fruta alimentadas según esta “proporción genética” resultó en sujetos de mayor tamaño y mejor reproducción, además de mayor supervivencia; resultados similares se replicaron en ratones.

Aunque aún no se tiene evidencia sobre el efecto a largo plazo en la vida de estos animales, los hallazgos abren posibilidades para adaptar las dietas humanas a necesidades genéticas individuales.

Implicancias sobre el metabolismo y los riesgos del exceso proteico

Un estudio citado en el informe de Science Focus y publicado en 2025 plantea que la reducción de proteínas en la dieta puede disminuir el daño y las mutaciones en el ADN, tanto en animales como potencialmente en humanos.

Según el biólogo computacional, Andrew Steele, este mecanismo se atribuye a la disminución del metabolismo y la menor generación de radicales libres, sustancias asociadas a la aparición de cáncer y envejecimiento celular.

El consumo excesivo de proteínas, especialmente en personas menores de 65 años, acorta la vida, mientras que las proteínas vegetales reducen el riesgo de mortalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En humanos, los datos son menos concluyentes. Un estudio cuantificó que una persona de 50 años que consume menos de 45 g de proteína al día podría esperar vivir hasta cuatro años más que alguien que ingiere 90 g diarios.

No obstante, el mismo estudio indicó que en mayores de 65 años el efecto era inverso, probablemente porque la masa muscular disminuye con la edad y el consumo adicional de proteínas ayuda a mantener el peso.

De acuerdo con el biólogo computacional, estos resultados sugieren que la fuente y el tipo de proteína son relevantes. Personas que consumen principalmente proteínas vegetales no presentan un mayor riesgo de mortalidad a mediana edad, probablemente porque estas fuentes son bajas en aminoácidos como la metionina, lo que supone una restricción involuntaria.

Estrategias farmacológicas: alternativas a la dieta restrictiva

Mientras la reducción proteica y calórica evidencia resultados, también genera efectos secundarios, como hambre, frío constante, menor deseo sexual e irritabilidad. Por ello, se exploran alternativas farmacológicas que reproduzcan los beneficios de la restricción sin sus inconvenientes.

La investigación actual enfatiza la importancia de los aminoácidos, el metabolismo y el tipo de proteína en la prolongación de la salud humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rapamicina, un fármaco inmunosupresor que inactiva la proteína mTOR, central en el envejecimiento celular, permitió que los ratones vivieran hasta un 60% más.

Por otro lado, medicamentos para la diabetes que controlan la glucosa y agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida, demostraron prolongar la vida en ratones mediante una reducción de la ingesta alimentaria similar a la dieta controlada.

Aunque las pruebas actuales están lejos de establecer una guía definitiva para la restricción proteica en humanos, la comprensión del vínculo entre aminoácidos, metabolismo y envejecimiento continúa avanzando en la investigación sobre prolongación de la salud humana.