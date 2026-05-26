Crimen y Justicia

Atraparon a un hombre en Rosario vendiendo relojes robados en Internet: la víctima lo descubrió

La detención se produjo en una estación de servicio luego de concretar la venta con el sospechoso

Guardar
Google icon
Vista exterior de una estación de servicio YPF en una esquina urbana de Rosario, con bombas de combustible, vehículos, un paso de cebra y semáforos
Un hombre fue detenido en una estación de servicio YPF en Rosario, acusado de vender relojes robados a través de la plataforma Marketplace (Google Maps)

Un operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario permitió detener a un hombre que intentaba vender objetos robados por internet. El procedimiento se dio cuando la víctima de un robo ocurrido la semana pasada detectó uno de los relojes sustraídos de su vivienda.

El hombre fue atrapado en una estación de servicio de la zona sur de Rosario, luego de que concretaran una entrega controlada tras la denuncia del robo en barrio Ludueña Sur.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo informado por el portal Rosario3, la intervención policial se realizó en la intersección de Ayacucho y Arijón, donde los agentes de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (Bori) se hicieron pasar por potenciales compradores del artículo robado. La operación contó con la autorización de la fiscal Marina Vigo.

El hecho que motivó el despliegue ocurrió el viernes 15 de este mes, cuando la víctima denunció que habían ingresado a su vivienda en Urquiza al 4000 bajo la modalidad escruche y sustrajeron varios relojes de distintas marcas. Días después, al navegar por una plataforma de compraventa, el damnificado detectó que uno de los objetos sustraídos era ofrecido públicamente, lo que facilitó la intervención policial.

PUBLICIDAD

Con la información aportada, las autoridades pautaron una entrega para recuperar los elementos robados y dar con el responsable. Al momento de la cita, el hombre identificado como M.E.G., de 45 años, llegó en una camioneta gris y presentó a los agentes, que simulaban ser compradores, un reloj Casio Edifice con un valor de 250 mil pesos.

Durante la inspección, los policías advirtieron que el sospechoso también llevaba puesto en la muñeca un reloj dorado, otro de los modelos denunciados como sustraídos. Ante la evidencia, se procedió a su inmediata aprehensión.

La intervención policial permitió el secuestro de ambos relojes, el vehículo en el que se trasladaba el detenido, un teléfono celular, dinero en efectivo y una caja de cartón correspondiente a la marca Casio Edifice. Todo fue incautado y puesto a disposición de la fiscalía interviniente para su evaluación y posterior restitución a la víctima.

Por disposición de la fiscal Vigo, el sospechoso fue trasladado a la sede de la PDI junto con los elementos secuestrados. Posteriormente, se ordenó un allanamiento en el domicilio, pero no encontraron elementos de interés para la causa, según se informó oficialmente.

Un hombre de espaldas con camisa marrón es escoltado por un agente de PDI Santa Fe, que viste chaleco oscuro y gorra. Se observa el interior de un local
Un hombre fue detenido en Rosario por la PDI Santa Fe, acusado de vender relojes robados a través de la plataforma Marketplace (Rosario3)

Un caso similar en La Plata

Un empleado de Ringulet, en la ciudad de La Plata, que había sufrido un asalto a fines del año pasado, descubrió que sus pertenencias estaban publicadas en un sitio de venta en línea.

Tras pactar una entrega con la excusa de hacer la compra, avisó a la Policía Bonaerense y logró que detuvieran al sospechoso. Fuentes del caso dijeron que el detenido, de 38 años, quedó acusado del delito de encubrimiento en una causa en la que interviene la UFI N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia di Lorenzo.

Todo sucedió en jurisdicción de la Comisaría 11ª de Ringuelet, cuando los efectivos se encontraron con la víctima de 38 años y empleado, haciendo ademanes para llamar la atención de los oficiales en el cruce de calle 23 y 520.

El hombre les contó a los policías que le habían robado y que había hecho la denuncia. También les indicó que se había puesto en contacto con el supuesto vendedor para realizar la compra.

Ante esto, el hombre pactó una entrega controlada en esa esquina de calle 23 y 520. En ese momento, los policías arrestaron al sospechoso una vez que la víctima reconoció las luces como propias y que estaban en el interior del coche del acusado.

Ante esto, el presunto vendedor fue detenido e indagado por la fiscal de la UFI N°17.

Temas Relacionados

hombredetenidoventaMarketplaceRosariorelojes robados

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron en Junín a un falso policía acusado de abuso sexual: decía ser subcomisario de la Bonaerense

Diego Martín Durán, de 45 años, fue detenido tras un allanamiento en su domicilio. Allí, los investigadores secuestraron municiones, un rifle y un par de botas pertenecientes a la denunciante

Detuvieron en Junín a un falso policía acusado de abuso sexual: decía ser subcomisario de la Bonaerense

Recuperó la libertad el hombre acusado de planear un ataque contra su ex con bombas molotov: la trama detrás del caso

Martín Sebastián Salcedo, de 45 años, fue interceptado tras una persecución policial de más de 10 kilómetros en las afueras de Junín. Lo detuvieron por resistencia a la autoridad y daño agravado, pero recuperó la libertad pese a que había sido denunciado por violencia de género el día anterior

Recuperó la libertad el hombre acusado de planear un ataque contra su ex con bombas molotov: la trama detrás del caso

Apareció la joven argentina que era buscada en Chile tras denunciar que “había personas siguiéndola”: cómo la encontraron

Lourdes Rosario Brizuela había dejado de responder mensajes y videollamadas desde el 20 de mayo. La Fiscalía de Pichilemu confirmó a Infobae que la joven ya fue ubicada y que se levantó la orden de búsqueda

Apareció la joven argentina que era buscada en Chile tras denunciar que “había personas siguiéndola”: cómo la encontraron

El conductor dio alcoholemia cero: qué investiga la Justicia tras la muerte de un nene de 9 años en la Panamericana

Un video incorporado al expediente permitió reconstruir la mecánica del accidente, aunque los investigadores todavía intentan determinar qué hacía el menor en esa zona y cómo terminó sobre la autopista

El conductor dio alcoholemia cero: qué investiga la Justicia tras la muerte de un nene de 9 años en la Panamericana

Echaron a un cabo de la Policía Federal tras una denuncia por una falsa venta de cubiertas

La expulsión fue oficializada tras comprobarse que el agente recibió el pago mediante transferencia, pero nunca entregó el producto

Echaron a un cabo de la Policía Federal tras una denuncia por una falsa venta de cubiertas

DEPORTES

El noble gesto de River Plate con el Torino luego de la tragedia que cambió su historia: “Eterna amistad”

El noble gesto de River Plate con el Torino luego de la tragedia que cambió su historia: “Eterna amistad”

Es dueño de un histórico récord en los Mundiales, desafió a Messi batirlo y casi vende su trofeo más preciado: “Fue la crisis”

Los Knicks lograron una barrida histórica ante los Cavaliers y jugarán las Finales de la NBA después de 27 años

El posteo de Gustavo Costas tras su conflictiva salida de Racing: del mensaje para los hinchas a una llamativa omisión

“Desbloqueó otro idioma”: el hilarante momento en el que Colapinto intentó hablar en francés durante una entrevista

TELESHOW

Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

Cinzia versus Eduardo en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado de la casa

Expulsión en Gran Hermano Generación Dorada: “Andá sin valija hacia la puerta giratoria”

La profunda reflexión de Flor Vigna después del diagnóstico de un quiste en la cabeza que recibió: “Lo voy a revertir”

Ricardo Darín adelantó la segunda temporada de El Eternauta y volvió a defender a Wanda Nara: “La chica dejó una huella”

INFOBAE AMÉRICA

Tras los “ataques defensivos” de EEUU en el sur de Irán, Marco Rubio afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días

Tras los “ataques defensivos” de EEUU en el sur de Irán, Marco Rubio afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días

Bolivia no enfrenta una protesta, es una reacción del Estado Narco fundado por Evo Morales

Las exportaciones de drones de Taiwán se disparan debido a la guerra en Ucrania

Tras los ataques masivos en Kiev, Estados Unidos reafirmó su disposición a mediar para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania

Cómo se denomina el miedo a perder el honor y por qué la ciencia lo investiga