Atraparon a un hombre en Rosario vendiendo relojes robados en Internet: la víctima lo descubrió

Un hombre fue detenido en una estación de servicio YPF en Rosario, acusado de vender relojes robados a través de la plataforma Marketplace (Google Maps)

Un operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario permitió detener a un hombre que intentaba vender objetos robados por internet. El procedimiento se dio cuando la víctima de un robo ocurrido la semana pasada detectó uno de los relojes sustraídos de su vivienda.

El hombre fue atrapado en una estación de servicio de la zona sur de Rosario, luego de que concretaran una entrega controlada tras la denuncia del robo en barrio Ludueña Sur.

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De acuerdo a lo informado por el portal Rosario3, la intervención policial se realizó en la intersección de Ayacucho y Arijón, donde los agentes de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (Bori) se hicieron pasar por potenciales compradores del artículo robado. La operación contó con la autorización de la fiscal Marina Vigo.

El hecho que motivó el despliegue ocurrió el viernes 15 de este mes, cuando la víctima denunció que habían ingresado a su vivienda en Urquiza al 4000 bajo la modalidad escruche y sustrajeron varios relojes de distintas marcas. Días después, al navegar por una plataforma de compraventa, el damnificado detectó que uno de los objetos sustraídos era ofrecido públicamente, lo que facilitó la intervención policial.

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Con la información aportada, las autoridades pautaron una entrega para recuperar los elementos robados y dar con el responsable. Al momento de la cita, el hombre identificado como M.E.G., de 45 años, llegó en una camioneta gris y presentó a los agentes, que simulaban ser compradores, un reloj Casio Edifice con un valor de 250 mil pesos.

Durante la inspección, los policías advirtieron que el sospechoso también llevaba puesto en la muñeca un reloj dorado, otro de los modelos denunciados como sustraídos. Ante la evidencia, se procedió a su inmediata aprehensión.

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La intervención policial permitió el secuestro de ambos relojes, el vehículo en el que se trasladaba el detenido, un teléfono celular, dinero en efectivo y una caja de cartón correspondiente a la marca Casio Edifice. Todo fue incautado y puesto a disposición de la fiscalía interviniente para su evaluación y posterior restitución a la víctima.

Por disposición de la fiscal Vigo, el sospechoso fue trasladado a la sede de la PDI junto con los elementos secuestrados. Posteriormente, se ordenó un allanamiento en el domicilio, pero no encontraron elementos de interés para la causa, según se informó oficialmente.

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Un hombre fue detenido en Rosario por la PDI Santa Fe, acusado de vender relojes robados a través de la plataforma Marketplace (Rosario3)

Un caso similar en La Plata

Un empleado de Ringulet, en la ciudad de La Plata, que había sufrido un asalto a fines del año pasado, descubrió que sus pertenencias estaban publicadas en un sitio de venta en línea.

Tras pactar una entrega con la excusa de hacer la compra, avisó a la Policía Bonaerense y logró que detuvieran al sospechoso. Fuentes del caso dijeron que el detenido, de 38 años, quedó acusado del delito de encubrimiento en una causa en la que interviene la UFI N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia di Lorenzo.

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Todo sucedió en jurisdicción de la Comisaría 11ª de Ringuelet, cuando los efectivos se encontraron con la víctima de 38 años y empleado, haciendo ademanes para llamar la atención de los oficiales en el cruce de calle 23 y 520.

El hombre les contó a los policías que le habían robado y que había hecho la denuncia. También les indicó que se había puesto en contacto con el supuesto vendedor para realizar la compra.

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Ante esto, el hombre pactó una entrega controlada en esa esquina de calle 23 y 520. En ese momento, los policías arrestaron al sospechoso una vez que la víctima reconoció las luces como propias y que estaban en el interior del coche del acusado.

Ante esto, el presunto vendedor fue detenido e indagado por la fiscal de la UFI N°17.

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