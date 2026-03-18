Generación Silver

La dieta del hombre más longevo de Estados Unidos a los 111 años: los tres alimentos que recomienda

Luis Cano, nacido en 1914, aseguró que la constancia en la elección de ingredientes específicos fue clave para gozar de una vida larga y activa, sin antecedentes de tabaquismo ni consumo de alcohol

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Cano cumplirá 112 años en
Cano cumplirá 112 años en diciembre de 2026 (@LongeviQuest/YouTube)

En la mesa de Luis Cano, el hombre que fue declarado como el más longevo de Estados Unidos, nunca faltan tres alimentos. La afirmación, sencilla y directa, esconde una de las claves que explican cómo ha logrado alcanzar los 111 años con vitalidad.

Cano, nacido en Colombia y radicado en Nueva Jersey, atribuye su longevidad a una dieta basada en ingredientes naturales y a una vida marcada por la actividad física y el afecto familiar.

El secreto en tres platos

Durante más de un siglo, Luis mantuvo la costumbre de consumir frijoles, aguacate y verduras prácticamente a diario. “Nunca faltaron”, declaró.

Los frijoles o porotos ocupan un lugar central en su dieta. Estas legumbres, típicas de la alimentación latinoamericana, aportan proteínas vegetales, fibra, hierro, potasio y ácido fólico. Además, no contienen colesterol y tienen bajo contenido graso.

Cano vive junto a dos
Cano vive junto a dos de sus hijas desde que falleció su esposa en 2004 ( @derekarmstead/Instagram)

El aguacate o palta es el segundo pilar de su alimentación. Este fruto destaca por su aporte de grasas monoinsaturadas, fibra y vitaminas como la C, E y K, además de potasio. La palta aparece con frecuencia en recomendaciones de alimentación para quienes desean mantenerse saludables.

El consumo regular de palta contribuye a reducir el colesterol LDL y elevar el HDL, favoreciendo la salud cardiovascular y la regulación del azúcar en sangre.

Las verduras completan la tríada del longevo. La variedad de vegetales en su menú aporta minerales, agua, fibra y vitaminas.

El consumo habitual de verduras mejora la digestión, brinda saciedad y ayuda a prevenir enfermedades crónicas, como obesidad, hipertensión y diabetes. Una dieta rica en vegetales se asocia con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Cano afirma que en su
Cano afirma que en su juventud no tuvo vicios y se concentró en trabajar por su familia (@derekarmstead/Instagram)

Más allá del plato: hábitos y entorno

Aunque la dieta es un eje central en la vida de Luis Cano, él mismo reconoce que sus hábitos no se limitan a la alimentación.

“Nunca fumé ni tomé alcohol”, remarcó en sus declaraciones a LongeviQuest. Cano ha mantenido la actividad física como parte de su rutina, incluso después de cumplir el siglo de vida. Siguió realizando tareas de jardinería y caminatas diarias hasta los 105 años.

El entorno familiar también aparece como un factor determinante en el bienestar de Cano. Casado desde 1948 y padre de diez hijos, ha formado una red familiar que incluye nietos, bisnietos y tataranietos. “El afecto y el apoyo de la familia son claves para mi bienestar emocional”, afirmó.

Los expertos en longevidad destacan que el apoyo social y los lazos familiares sólidos pueden resultar tan relevantes como la alimentación en la calidad de vida de las personas mayores.

Cano tuvo 11 hijos
Cano tuvo 11 hijos (@LongeviQuest/YouTube)

Ciencia y longevidad: sin recetas mágicas

Los especialistas en envejecimiento insisten en que la longevidad es el resultado de múltiples factores. No existe un alimento milagroso ni una fórmula única para alcanzar los 100 años. En el caso de Cano, la genética, una alimentación natural, la actividad física y la red de afectos familiares han coincidido a lo largo de una vida que supera el siglo.

Luis Cano nació en el municipio de Andes, en el departamento colombiano de Antioquia, en 1914. Creció en una familia numerosa y desde joven mostró habilidades para el trabajo, sin acceso a estudios formales. Trabajó en el Ejército y fundó una empresa de transporte en Colombia antes de emigrar a Estados Unidos en los años noventa. Tras la muerte de su esposa en 2004, se asentó en Nueva Jersey, donde sigue rodeado por familiares y allegados.

La experiencia de Cano confirma
La experiencia de Cano confirma que una dieta sencilla, acompañada de actividad física y vínculos familiares

“Son los que me han acompañado siempre”, resumió Cano al enumerar los tres alimentos que considera esenciales en su dieta diaria. Su caso sigue llamando la atención de investigadores y lectores, que buscan pistas en su experiencia para entender los factores que permiten superar el siglo de vida en plenitud.

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