Qué es una persona altamente sensible y por qué este rasgo potencia la empatía y la creatividad

Aquellos que presentan este perfil muestran respuestas con una profundidad inusual frente a situaciones cotidianas y estímulos ambientales, emocionales y sociales. Qué tener en cuenta, según un experto consultado por Forbes

La sensibilidad de procesamiento sensorial
La sensibilidad de procesamiento sensorial es un rasgo de personalidad científicamente respaldado que influye en la percepción ambiental y emocional (Crédito: Freepik)

Algunas personas perciben el mundo con una sensibiidad e intensidad que no siempre resulta evidente para los demás. Un sonido leve puede convertirse en una distracción constante, un cambio sutil en el tono de voz de un colega puede alterar el ánimo durante horas y una jornada en un entorno caótico puede dejar una profunda sensación de agotamiento.

Lejos de tratarse de fragilidad emocional, la ciencia identifica en estos casos un rasgo de la personalidad con base biológica y bien definida en la literatura.

Rasgo de sensibilidad

El psicólogo Mark Travers explicó en su columna informativa para Forbes que esta característica responde a la sensibilidad de procesamiento sensorial (SPS), un rasgo medible que expresa una mayor capacidad de respuesta ante estímulos ambientales, emocionales y sociales.

La investigación académica sostiene que no se trata de una etiqueta popular sin sustento, sino de un concepto respaldado por décadas de estudios.

Ruidos fuertes, luces intensas y ambientes caóticos pueden causar sobrecarga sensorial en personas con alta sensibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen científico

La noción de sensibilidad elevada surgió en los años 90s a partir del trabajo de los psicólogos Elaine Aron y Arthur Aron. Desde entonces, distintas investigaciones confirmaron diferencias individuales consistentes en la manera en que las personas perciben e integran información sensorial y emocional.

Travers puntualizó que la SPS no constituye un trastorno ni una condición diagnóstica, sino un rasgo temperamental que se distribuye en un espectro, del mismo modo que la introversión o la extraversión.

Para quienes sospechan presentar niveles elevados de sensibilidad, el especialista mencionó que “un cuestionario breve puede ofrecer una aproximación inicial”, aunque aclaró que no reemplaza una evaluación psicológica formal.

Cambios en el cerebro

La evidencia neurocientífica respalda la existencia de patrones diferenciados de actividad cerebral. Un estudio publicado en la revista científica Brain and Behavior indicó que las personas con alta SPS presentan mayor activación en regiones asociadas con la conciencia, el procesamiento emocional y la integración entre uno mismo y los demás al observar señales emocionales.

Investigaciones en neurociencia demuestran una mayor activación cerebral en personas con alta sensibilidad ante estímulos emocionales y sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los estudios citados por el psicólogo describen que estos individuos suelen detectar matices sutiles en sonidos, expresiones faciales y estímulos del entorno que otros pasan por alto.

Parte de la investigación original de los Aron también vinculó la sensibilidad con rasgos medibles como el neuroticismo, la introversión y la apertura a la experiencia, aunque la SPS explica variaciones que no quedan completamente capturadas por los modelos tradicionales de personalidad.

Una investigación citada por Forbes y publicada en la revista científica Journal of Clinical Medicine aportó otro hallazgo: las personas altamente sensibles pueden presentar respuestas fisiológicas más intensas ante estímulos nuevos, incluyendo cambios en la frecuencia cardíaca y en la conductancia de la piel.

Cómo reconocer la SPS

La sensibilidad elevada se manifiesta en distintos ámbitos de la vida cotidiana. En el plano ambiental, ruidos fuertes, luces intensas u olores penetrantes pueden generar sobrecarga. En el terreno emocional, existe una marcada capacidad para percibir cambios en el estado de ánimo de otras personas, incluso cuando intentan disimularlos.

La alta sensibilidad está relacionada con una percepción más profunda de matices emocionales, facilitando la empatía pero aumentando el riesgo de sobreestimulación (Crédito: Freepik)

El procesamiento profundo es otro aspecto notable. Quienes puntúan alto en SPS suelen reflexionar por más tiempo sobre experiencias, ideas y vínculos, y elaboran interpretaciones precisas.

En situaciones sociales, captan dinámicas implícitas y tensiones sutiles dentro de un grupo, lo que incrementa la empatía, aunque también puede favorecer la sobreestimulación.

Un análisis difundido en Psychological Bulletin sobre el modelo de susceptibilidad diferencial señaló que las personas con alta sensibilidad reaccionan con mayor intensidad tanto ante contextos adversos como ante entornos de apoyo.

Las personas con alta SPS tienden a analizar experiencias, ideas y relaciones con mayor profundidad y durante más tiempo (Crédito: Freepik)

En situaciones estresantes, el malestar puede ser más pronunciado. En escenarios positivos, el bienestar y el rendimiento también pueden aumentar de manera significativa, fenómeno que los investigadores denominan “vantage sensitivity”.

Estrategias para afrontar la sensibilidad

Comprender el propio nivel de sensibilidad permite ajustar el entorno y los hábitos cotidianos. Travers indicó que identificar este rasgo facilita establecer límites en el trabajo y en la vida social, elegir espacios acordes al estilo de procesamiento, como ambientes tranquilos o reuniones más reducidas, y aprovechar fortalezas como la empatía, la creatividad y la atención al detalle.

Entre las recomendaciones basadas en la evidencia se encuentran la creación de zonas de baja estimulación para favorecer la recuperación del sistema nervioso, la priorización del descanso y la alimentación adecuada, ya que el procesamiento sensorial demanda energía, la práctica de técnicas de regulación emocional como ejercicios de respiración y la organización de las interacciones sociales para evitar acumulación de estímulos.

