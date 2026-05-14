Una nueva prueba promete detectar en vida la demencia más difícil de diagnosticar: cómo funciona

La nueva prueba ultrasensible detecta TDP-43 en etapas tempranas de la degeneración lobar frontotemporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores desafíos de las enfermedades neurodegenerativas no es solamente tratarlas, sino identificarlas correctamente. Muchas demencias comparten síntomas similares —problemas de memoria, cambios de conducta o dificultades para hablar— y eso vuelve especialmente difícil distinguir qué está ocurriendo realmente en el cerebro de cada paciente.

Ahora, investigadores de Mass General Brigham desarrollaron una nueva prueba ultrasensible que podría cambiar ese escenario. El método permite detectar de manera temprana y objetiva agregados patológicos de TDP-43, una proteína asociada con ciertos tipos de demencia que hasta ahora resultaban extremadamente difíciles de confirmar en personas vivas.

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El avance, publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia, se centra en la degeneración lobar frontotemporal con TDP-43, un tipo de demencia difícil de detectar porque sus síntomas suelen confundirse con otras enfermedades neurológicas o incluso psiquiátricas.

El método digital permite identificar objetivamente proteínas patológicas que antes solo se confirmaban tras la muerte del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores creen que esta nueva herramienta podría ayudar a lograr diagnósticos más precisos y tempranos, además de facilitar el desarrollo de tratamientos dirigidos específicamente a los cambios biológicos que ocurren en el cerebro durante la enfermedad.

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Para tomar dimensión del problema, un análisis publicado en la revista científica JAMA Neurology estimó que este tipo de demencia presenta una prevalencia cercana a 9 casos cada 100.000 personas y una incidencia de aproximadamente 2,3 nuevos casos por cada 100.000 habitantes por año.

Demencias difíciles de distinguir: el reto del diagnóstico diferencial

Cuando se habla de demencia, muchas personas piensan automáticamente en la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, existen distintos tipos de deterioro neurodegenerativo y no todos afectan al cerebro de la misma manera. Algunas variantes alteran primero la memoria. Otras impactan sobre el lenguaje, el comportamiento o la personalidad.

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La degeneración lobar frontotemporal pertenece a este segundo grupo. Suele afectar regiones cerebrales ubicadas detrás de la frente y las sienes —zonas vinculadas con la conducta, las emociones y el habla— y puede manifestarse con cambios profundos en la personalidad, impulsividad, apatía o dificultades para comunicarse.

La degeneración lobar frontotemporal afecta zonas del cerebro responsables del comportamiento, el lenguaje y la personalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, los médicos dependían principalmente de evaluaciones clínicas e imágenes cerebrales para intentar diferenciar esta patología de otras enfermedades neurológicas. Sin embargo, confirmar con certeza qué proteína estaba dañando el cerebro solo era posible después de la muerte, mediante el análisis directo del tejido cerebral.

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La proteína TDP-43 y su vínculo con el cerebro

Uno de los principales focos de investigación es TDP-43, una proteína presente de manera natural en las neuronas y necesaria para el funcionamiento normal de las células cerebrales.

El problema aparece cuando esa proteína cambia su estructura y comienza a acumularse de forma anormal dentro del cerebro. En lugar de mantenerse dispersa y cumplir sus funciones habituales, TDP-43 empieza a agruparse formando depósitos tóxicos que dañan progresivamente a las neuronas, las células principales del sistema nervioso encargadas de transmitir información y permitir funciones como el pensamiento, la memoria, el lenguaje y el movimiento.

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Se puede comparar este proceso con una maquinaria que empieza a llenarse de residuos hasta perder su funcionamiento normal. A medida que esos agregados se acumulan, las células cerebrales tienen más dificultades para comunicarse y mantenerse activas.

La acumulación anormal de TDP-43 en las neuronas es clave en demencia frontotemporal, ELA y LATE, y puede confundirse con Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia anormal de TDP-43 se asocia con distintos trastornos neurodegenerativos. Entre ellos aparecen algunos tipos de demencia frontotemporal, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y LATE, una enfermedad frecuente en adultos mayores cuyos síntomas pueden confundirse con Alzheimer.

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Según datos publicados en la revista científica Alzheimer’s & Dementia, cerca del 45% de las personas con la variante conductual de demencia frontotemporal presentan acumulaciones patológicas de esta proteína en el cerebro.

Cómo funciona la nueva prueba ultrasensible

El nuevo método, denominado “prueba de amplificación digital de semillas”, busca detectar rastros mínimos de TDP-43 alterada en el líquido cefalorraquídeo, el fluido que rodea y protege el cerebro y la médula espinal.

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La lógica detrás del sistema se parece a intentar encontrar una chispa diminuta antes de que se convierta en un incendio visible.

El análisis alcanza una sensibilidad del 87% para diagnosticar correctamente la presencia de TDP-43 alterada en el líquido cefalorraquídeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para hacerlo, los investigadores toman una pequeña muestra de ese líquido y la mezclan con sustancias diseñadas para reaccionar específicamente frente a las formas anormales de la proteína. Luego, la distribuyen en miles de microespacios dentro de un chip especial, como si dividieran la muestra en miles de pequeños tubos de ensayo microscópicos.

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Cada uno de esos compartimentos funciona como un detector independiente. Si en alguno de ellos hay proteínas TDP-43 alteradas, estas comienzan a agruparse y desencadenan una reacción química que produce una señal fluorescente, es decir, una pequeña emisión de luz detectable por el sistema.

Después, un análisis digital contabiliza cuántos de esos microcompartimentos “se encendieron”, permitiendo calcular con enorme precisión la cantidad de proteína patológica presente.

Los primeros ensayos muestran altos niveles de TDP-43 en pacientes con demencia frente a participantes sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gran ventaja de esta técnica es su sensibilidad. El sistema puede detectar cantidades extremadamente pequeñas de TDP-43 anormal incluso en etapas tempranas, cuando los métodos convencionales todavía no logran identificar cambios claros.

En términos prácticos, esto significa que la prueba podría encontrar rastros mínimos de proteína alterada mucho antes de que el daño cerebral avance de manera evidente o aparezcan síntomas más notorios.

Qué resultados obtuvieron los investigadores

El ensayo preliminar incluyó 40 muestras de líquido cefalorraquídeo obtenidas de personas con distintos subtipos de degeneración lobar frontotemporal con TDP-43 y de participantes sanos.

El equipo, liderado por David R. Walt, observó que los niveles de TDP-43 agregada eran significativamente más elevados en pacientes con la enfermedad y que esas concentraciones se relacionaban con la gravedad clínica.

Los resultados mostraron una sensibilidad del 87%, es decir, una elevada capacidad para identificar correctamente a personas afectadas. La especificidad fue del 60%, un indicador que mide qué tan bien la prueba evita falsos positivos.

El desarrollo de biomarcadores fiables aceleraría diagnósticos de demencias y tratamientos personalizados en neurodegeneración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los resultados son prometedores, los propios autores advierten que todavía se trata de una etapa preliminar.

La muestra analizada todavía es pequeña y el método necesita validaciones independientes en grupos más amplios. Los investigadores también deberán comprobar cómo responde la prueba frente a otras enfermedades neurodegenerativas que pueden compartir mecanismos similares.

Otro desafío es la complejidad técnica del procedimiento, que actualmente requiere equipamiento altamente especializado. Aun así, los expertos consideran que el trabajo representa un avance importante hacia una medicina más personalizada en neurología.

La posibilidad de contar con biomarcadores específicos podría transformar la manera en que se diagnostican las demencias y acelerar el desarrollo de tratamientos dirigidos a cada tipo de enfermedad.