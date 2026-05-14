El astronauta Victor Glover reflexionó sobre el desafío de Artemis II: “Para viajar al espacio se necesita más confianza que tecnología”

La misión Artemis II marcó el regreso de astronautas al entorno lunar tras una ausencia humana de 54 años en la Luna (Captura de video: YouTube/@Oprah)

El regreso de astronautas al entorno lunar por primera vez en más de medio siglo resume la magnitud histórica y humana de la misión Artemis II, donde los protagonistas afrontaron tanto desafíos científicos como emocionales. La conversación en The Oprah Podcast reveló cómo el viaje alteró su perspectiva de la vida, reforzando la confianza y la humildad entre ellos.

Los astronautas de Artemis II, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, vivieron durante nueve días en la nave Integrity tras una ausencia humana de 54 años en el entorno de la Luna.

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Según relataron en la entrevista con Oprah Winfrey, la preparación psicológica, la resiliencia frente al aislamiento y el sentimiento de pequeñez ante el universo marcaron su experiencia. La confianza compartida y la curiosidad por lo desconocido fueron las claves que les ayudaron a superar el miedo y la incertidumbre.

El valor de la confianza en la tripulación Artemis II

La cohesión fue intencionada desde el inicio. Christina Koch destacó que “trabajamos conscientemente en la cohesión del equipo, volvimos como mejores amigos”. Reconoció el liderazgo de Wiseman al fijar como meta regresar más unidos.

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La cohesión de la tripulación Artemis II fue una prioridad, según Christina Koch, quien destacó el trabajo consciente para fortalecer la confianza y la amistad (REUTERS)

El comandante Wiseman por su parte remarcó que la confianza fue esencial incluso en momentos límite, como cuando nombraron un cráter en honor a Carol, la esposa fallecida de Wiseman, fortaleciendo los lazos entre todos.

Esa conexión profunda volvió a manifestarse a lo largo de la misión. En ese sentido, el piloto de la misión, Victor Glover, resumió el espíritu del equipo con una frase contundente: “Para viajar al espacio se necesita más confianza que motores y tecnología”.

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Preparación psicológica y resiliencia en el espacio

La incertidumbre del viaje exigió preparación emocional y fortaleza interna. “Uno de los beneficios del entrenamiento es practicar qué hacer cuando suenan las alarmas. Hay que ser capaz de actuar de forma correcta incluso con miedo”, comentó Glover.

Antes del lanzamiento, Wiseman experimentó una tranquilidad inédita: “Nunca sentí una paz igual. Estaba en equilibrio con mi vida y acompañado de tres personas maravillosas”.

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Victor Glover resaltó que la confianza y la resiliencia mental fueron esenciales para enfrentar el aislamiento y la incertidumbre de Artemis II (REUTERS)

Los astronautas hablaron abiertamente con sus familiares sobre los riesgos del viaje. Wiseman relató que conversó sobre todos los escenarios posibles e incluso leyó su testamento junto a sus hijos. Según explicó, esas conversaciones, aunque difíciles, ayudaron a liberar el espíritu y fortalecer los vínculos familiares.

Las noches en la nave Integrity resultaron exigentes. Koch recordó: “Nos despertábamos casi todas las noches por alarmas. Nuestra regla era mantener la calma y analizar antes de actuar”.

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Uno de los aspectos más llamativos de la misión Artemis II fue el diseño de los trajes espaciales naranjas utilizados por la tripulación, concebidos para mantener con vida a los astronautas durante un máximo de seis días en caso de emergencia, incluso sin asistencia externa inmediata.

Durante la entrevista, Koch explicó que los trajes incorporan sistemas que permiten cubrir necesidades básicas como alimentarse, hidratarse e incluso realizar funciones fisiológicas sin necesidad de quitárselos. Aunque reconoció que no sería una experiencia cómoda, señaló que el objetivo principal es garantizar la supervivencia utilizando el equipamiento disponible.

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Los astronautas de Artemis II dependieron de trajes espaciales naranjas diseñados para asegurar su supervivencia hasta seis días en caso de emergencia (Europa Press)

Detalló que estos sistemas fueron probados exhaustivamente tanto en la Tierra como en microgravedad, mediante ejercicios específicos realizados durante la misión. Para la hidratación y la alimentación, los trajes cuentan con un puerto integrado en el lateral del casco, donde los astronautas pueden conectar una pajita para consumir bebidas nutricionales especialmente diseñadas para las condiciones del espacio.

La astronauta subrayó que cada elemento fue pensado para permitir que la tripulación permanezca operativa incluso en escenarios extremos.

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La humildad del ser humano frente al universo

Observar la Tierra desde la distancia les hizo sentir su propia pequeñez. Wiseman reflexionó en The Oprah Podcast: “No creo que la humanidad haya evolucionado lo suficiente para comprender lo que veíamos en ese momento, era algo de otro mundo”.

Koch describió la experiencia: “Lo que más impacta es la sensación de ser tan pequeña ante el universo. La Tierra parecía apenas del tamaño de una uña por la ventanilla. Empezamos a llamarla Tiny Earth”.

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Observar la Tierra desde la nave Integrity llevó a los astronautas de Artemis II a reflexionar sobre la pequeñez humana y la fragilidad del planeta (AP)

Hansen compartió una visión similar y explicó que la profundidad de las estrellas le generó la sensación de formar parte de un “diorama tridimensional”, una experiencia que, según describió, condensaba la mezcla de insignificancia y pertenencia colectiva.

Por su parte, Wiseman sostuvo que el privilegio de observar cómo la Tierra se oculta detrás de la Luna permite comprender con claridad la fragilidad del planeta y la importancia de cuidarlo.

La curiosidad como motor de la exploración lunar

El deseo de aprender fue constante. Glover explicó: “Lo que nos movilizaba era la curiosidad por ir más allá de lo conocido”. Añadió que es fundamental no temer enfrentarse a grandes preguntas sin respuesta.

El regreso a la Tierra generó sensaciones encontradas entre los astronautas. Glover confesó que, si les hubieran ofrecido permanecer más tiempo en el espacio, habría aceptado sin dudarlo, ya que sentían que estaban preparados para repetir la misión.

El regreso a la Tierra luego de Artemis II provocó una renovada apreciación por la vida cotidiana y la importancia de cuidar la naturaleza compartida (Captura de video: YouTube/@Oprah)

Koch señaló que la experiencia transformó su manera de percibir la vida cotidiana y que, tras regresar, incluso pequeños momentos, como tomar un café en la playa, adquirieron un significado completamente distinto.

Hansen concluyó que “volver del espacio te enseña a apreciar la belleza de lo cotidiano, el canto de los pájaros, la brisa. Las diferencias nos hacen fuertes; la clave es aprender de ellas y valorar la naturaleza que compartimos”.