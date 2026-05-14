Un estudio revela cómo el sueño altera la edad biológica de tus órganos

Un estudio internacional vincula el sueño fuera del rango ideal con el envejecimiento acelerado de órganos, según datos de medio millón de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir mal no solo provoca cansancio al día siguiente. Cada vez más investigaciones muestran que el sueño influye de manera profunda sobre el funcionamiento del organismo, desde la memoria y el estado de ánimo hasta el metabolismo y la salud cardiovascular.

Ahora, un nuevo estudio internacional sumó otra pieza importante a ese vínculo: descansar demasiado poco —o incluso demasiado— podría acelerar el envejecimiento biológico de múltiples órganos.

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La investigación, liderada por científicos de Columbia University Irving Medical Center y publicada en la revista Nature, analizó datos de personas y encontró que los adultos que dormían menos de 6 horas o más de 8 horas por noche presentaban señales de envejecimiento acelerado en distintos sistemas del cuerpo.

Un estudio internacional revela que dormir menos de 6 o más de 8 horas por noche acelera el envejecimiento biológico de órganos como cerebro, corazón e hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron cambios asociados al cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, el sistema inmunológico y otros órganos. Además, esos patrones de sueño también se vincularon con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, depresión y trastornos respiratorios.

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En cambio, el mejor escenario apareció entre quienes dormían dentro de un rango intermedio: entre 6,4 y 7,8 horas por noche.

Qué es la edad biológica y cómo se mide en los órganos

Aunque todas las personas cumplen años al mismo ritmo, los órganos no envejecen necesariamente de la misma manera.

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Algunas personas pueden tener 50 años cronológicos pero presentar un corazón, pulmones o cerebro que funcionan como los de alguien más joven. O lo contrario, órganos con señales de desgaste más acelerado de lo esperado para su edad.

Ese concepto se conoce como “edad biológica”. A diferencia de la edad marcada por el calendario, intenta medir cuánto envejeció realmente el organismo según distintos indicadores físicos y moleculares. Para estudiar ese fenómeno, el equipo científico utilizó información de 500.000 participantes del UK Biobank, una de las bases de datos biomédicas más grandes del mundo.

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El corazón, el cerebro, los pulmones y el sistema inmunológico muestran alteraciones vinculadas a patrones de sueño no saludables identificados por investigadores de Columbia University (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores aplicaron modelos de aprendizaje automático capaces de construir “relojes biológicos”. Estas herramientas analizan proteínas, marcadores sanguíneos e imágenes médicas para estimar cómo envejecen órganos específicos.

El sistema permitió evaluar 23 relojes distintos relacionados con 17 sistemas orgánicos, incluyendo cerebro, tejido adiposo, hígado, pulmones y sistema cardiovascular.

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La curva en U del sueño: por qué dormir demasiado también envejece los órganos

Uno de los hallazgos más importantes fue que la relación entre sueño y envejecimiento no resultó lineal. Los investigadores describieron una curva en forma de U: tanto dormir muy poco como dormir demasiado se asociaron con peores resultados biológicos.

Es decir, el problema no apareció únicamente en quienes descansaban menos horas de las necesarias. También surgieron señales de envejecimiento acelerado en personas que superaban habitualmente las 8 horas de sueño.

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La investigación utilizó relojes biológicos y modelos de aprendizaje automático para medir la edad biológica de 17 sistemas orgánicos, incluido el sistema cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación todavía no está completamente definida, pero los científicos creen que el sueño funciona como un regulador central del organismo. Durante el descanso, el cuerpo activa procesos esenciales de reparación celular, regulación hormonal, recuperación cerebral y control inmunológico. Cuando ese equilibrio se altera de forma persistente, distintos sistemas empiezan a resentirse.

Enfermedades asociadas al sueño insuficiente o excesivo según la ciencia

El estudio detectó diferencias importantes según la cantidad de horas dormidas. Las personas que dormían menos de 6 horas mostraron una mayor asociación con depresión, ansiedad, diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión y enfermedades cardíacas.

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También aparecieron más arritmias, un trastorno que altera el ritmo normal de los latidos del corazón. En paralelo, tanto el sueño insuficiente como el excesivo se relacionaron con problemas respiratorios y digestivos. Entre ellos, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, gastritis y reflujo gastroesofágico.

Tanto el sueño insuficiente como el excesivo aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, depresión y problemas respiratorios según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores remarcaron que estos hallazgos no necesariamente significan que dormir poco o mucho cause directamente esas enfermedades. Sin embargo, sí muestran una relación consistente entre patrones de descanso alterados y una peor salud general. En otras palabras, el sueño podría funcionar como una especie de “termómetro biológico” del estado del organismo.

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El vínculo entre el sueño y la depresión en adultos mayores

Uno de los aspectos más interesantes del trabajo fue el análisis sobre salud mental y envejecimiento. El equipo estudió especialmente la relación entre el sueño y la depresión en adultos mayores utilizando relojes biológicos específicos para cerebro y tejido adiposo.

Dormir pocas horas pareció asociarse de manera más directa con el riesgo de depresión durante el envejecimiento. En cambio, el exceso de sueño mostró una relación más indirecta, mediada por procesos biológicos vinculados con el deterioro cerebral y metabólico.

Las personas que duermen menos de 6 horas presentan una mayor asociación con depresión, ansiedad y arritmias, además de obesidad e hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los investigadores, esto sugiere que no todos los problemas de sueño afectan al organismo de la misma forma. Detrás de patrones aparentemente similares podrían existir mecanismos biológicos completamente distintos.

Esa diferencia resulta clave porque podría ayudar a desarrollar tratamientos más personalizados en el futuro.

Por qué la calidad del sueño afecta el envejecimiento de los órganos

El sueño no representa simplemente un momento de descanso mental. Mientras una persona duerme, el cuerpo realiza múltiples tareas esenciales para mantener el equilibrio interno.

Durante la noche se regulan hormonas relacionadas con el hambre, el estrés y el metabolismo. También se consolidan recuerdos, se eliminan desechos acumulados en el cerebro y se activan procesos de reparación celular. Cuando el descanso es insuficiente durante períodos prolongados, el organismo permanece bajo una especie de estado de alerta constante.

La calidad y cantidad del sueño influyen en la regulación hormonal, la reparación celular y la eliminación de desechos cerebrales, factores clave en el envejecimiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso favorece inflamación, alteraciones hormonales y un mayor desgaste fisiológico. Pero dormir demasiado tampoco parece completamente beneficioso. En algunos casos, el exceso de sueño podría reflejar problemas metabólicos, inflamatorios o neurológicos subyacentes que todavía no fueron diagnosticados.

Por eso, los especialistas consideran que tanto la falta como el exceso de descanso pueden convertirse en señales de alerta.

Hacia estrategias de salud más personalizadas

Los autores del estudio creen que estos hallazgos podrían modificar la forma en que se aborda el sueño dentro de la medicina preventiva.

Actualmente, muchas recomendaciones se centran únicamente en dormir cierta cantidad de horas. Sin embargo, esta investigación sugiere que el impacto biológico del sueño puede variar según cada persona y cada órgano. El objetivo futuro sería desarrollar estrategias más personalizadas, adaptadas al perfil biológico de cada individuo.

La investigación utilizó relojes biológicos y modelos de aprendizaje automático para medir la edad biológica de 17 sistemas orgánicos, incluido el sistema cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según planteó el equipo de Columbia University Irving Medical Center, los relojes biológicos podrían utilizarse en el futuro para detectar envejecimiento acelerado antes de que aparezcan enfermedades graves.

Aunque todavía quedan preguntas por responder, el trabajo refuerza una idea que gana cada vez más peso en la ciencia, dormir bien no es solamente una cuestión de energía o descanso diario. También podría ser una de las herramientas más importantes para proteger el cerebro, el corazón y el resto del organismo a largo plazo.